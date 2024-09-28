Зеленский о результатах поездки в США: Мы получили полную поддержку стратегии приближения мира. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время визита в США удалось реализовать много задач.

Об этом глава государства сказал в традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Президент поблагодарил США за предоставленный для Украины пакет поддержки на сумму почти 8 миллиардов долларов.

"Возвращаемся домой из Соединенных Штатов. Многие задачи за этот визит реализовали. Спасибо президенту Байдену за самый большой за все время пакет поддержки - почти 8 миллиардов долларов. Это оружие для фронта, и ПВО для наших городов, и расширение тренировочной миссии F-16", - рассказал Зеленский.

Глава государства отметил, что во время своего визита в США представил президенту Джо Байдену План победы и договорился обсудить следующие шаги вместе с союзниками в октябре в формате "Рамштайн".

Также Зеленский отметил, что сейчас имеем важное продолжение комплекса соглашений по безопасности - теперь декларация G7+ по восстановлению.

"Четкий сигнал, что вместе с союзниками восстановим нормальную жизнь после войны. Более 30 стран уже с Украиной в этом. Будут и двусторонние договоренности - будем увеличивать количество стран. Спасибо США и президенту Байдену за это лидерство", - сказал президент.

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Кроме этого, глава государства заявил, что в США удалось получить полную поддержку стратегии приближения мира.

"Спасибо Конгрессу США за неизменную двухпартийную поддержку и желание нам помочь - помочь выиграть. Сенаторы, члены Палаты представителей - все, кто видит, как много можем сделать вместе. Мы получили полную поддержку стратегии приближения мира - мира благодаря силе", - заявил Зеленский.

Также президент отметил, что провел встречи с обоими кандидатами в президенты США.

"Как и было важно для Украины, провели встречи с обоими кандидатами в президенты США. Встреча с Камалой Харрис - все важные акценты прозвучали, почти часовой разговор. Встреча с Дональдом Трампом - это вторая наша встреча с девятнадцатого года, и именно сейчас, когда так важно. Спасибо за внимание к деталям нашего Плана победы", - сказал глава государства.

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Напоследок Зеленский добавил, что только силой можно заставить Россию уважать правила и придерживаться базовых документов мира.

"Жизнь базируется на принципах и законе тогда, когда нельзя ее разрушить насилием. Именно поэтому так нужно единство. Единство союзников, единство мира, чтобы остановить Россию, эту войну и гарантировать настоящий честный мир. Мир, которого Украина хочет больше, чем кто-либо в мире, и который обязательно будет", - подытожил глава государства.

Напомним, что пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров утверждает, что украинский План победы в США приняли конструктивно и с огромной заинтересованностью.

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