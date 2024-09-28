Зеленский о результатах поездки в США: Мы получили полную поддержку стратегии приближения мира. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время визита в США удалось реализовать много задач.
Об этом глава государства сказал в традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Президент поблагодарил США за предоставленный для Украины пакет поддержки на сумму почти 8 миллиардов долларов.
"Возвращаемся домой из Соединенных Штатов. Многие задачи за этот визит реализовали. Спасибо президенту Байдену за самый большой за все время пакет поддержки - почти 8 миллиардов долларов. Это оружие для фронта, и ПВО для наших городов, и расширение тренировочной миссии F-16", - рассказал Зеленский.
Глава государства отметил, что во время своего визита в США представил президенту Джо Байдену План победы и договорился обсудить следующие шаги вместе с союзниками в октябре в формате "Рамштайн".
Также Зеленский отметил, что сейчас имеем важное продолжение комплекса соглашений по безопасности - теперь декларация G7+ по восстановлению.
"Четкий сигнал, что вместе с союзниками восстановим нормальную жизнь после войны. Более 30 стран уже с Украиной в этом. Будут и двусторонние договоренности - будем увеличивать количество стран. Спасибо США и президенту Байдену за это лидерство", - сказал президент.
Кроме этого, глава государства заявил, что в США удалось получить полную поддержку стратегии приближения мира.
"Спасибо Конгрессу США за неизменную двухпартийную поддержку и желание нам помочь - помочь выиграть. Сенаторы, члены Палаты представителей - все, кто видит, как много можем сделать вместе. Мы получили полную поддержку стратегии приближения мира - мира благодаря силе", - заявил Зеленский.
Также президент отметил, что провел встречи с обоими кандидатами в президенты США.
"Как и было важно для Украины, провели встречи с обоими кандидатами в президенты США. Встреча с Камалой Харрис - все важные акценты прозвучали, почти часовой разговор. Встреча с Дональдом Трампом - это вторая наша встреча с девятнадцатого года, и именно сейчас, когда так важно. Спасибо за внимание к деталям нашего Плана победы", - сказал глава государства.
Напоследок Зеленский добавил, что только силой можно заставить Россию уважать правила и придерживаться базовых документов мира.
"Жизнь базируется на принципах и законе тогда, когда нельзя ее разрушить насилием. Именно поэтому так нужно единство. Единство союзников, единство мира, чтобы остановить Россию, эту войну и гарантировать настоящий честный мир. Мир, которого Украина хочет больше, чем кто-либо в мире, и который обязательно будет", - подытожил глава государства.
Напомним, что пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров утверждает, что украинский План победы в США приняли конструктивно и с огромной заинтересованностью.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
привезли повне *****.
полум'яні промови, імітація бурхливої діяльності.
Ну добре хоч дав 8 млрд вони не зникли з 1 жовтня, але далекобійних ракет не дав, углиб Росії стріляти не дозволив, яка повна підтримка?
Ну скільки можна вже пі-діти, явно думає, що в Україні живуть одні дурні.
це з розряду "стрємітєльним домкратом"?
Про допомогу, до речі, було об'явлено ще до приїзду найвеличнішого віслюка.
Ви хоч прочитайте із чим він туди їхав і що планував отримати.
Пример мирного Насраллы должен быть распространён на всех свинособак без исключения.
A так бігаємо по всьому світу з простягнутою рукою ще й хамім, бо розуму не вистачає дипломатичної розмови вести.
А чому б і не виходити?
За час правління байдена рашня одержала більше ніж 830 міліардів євро ДОДАТКОВОГО прибутку з нафти , бо у першу годину правління цей благодійник України подвоїв ціну на нафту, перекривши KEYSTONE PIPELINE і заборонивши добувати американську нафту.
Пуйло може воювати вічно і лише багатіти, бо війна коштує майже втричі менше.
Це мова про ДОДАТКОВИЙ прибуток, превищення над звичайним виторгом, який зберігся.
Дякуємо дідусеві та його коМАНДІ !
Вова, ввімкни Google Translate, якщо вже не знаєш англійської, і почитай що про твій візит написали іноземні ЗМІ. Може хоч трохи проясниться. Але навряд - схоже і пароль до WiFi Єрмак змінив, та нового не дає.
И кстати хочу вам сказать что быдло- оно и в Америке быдло.
вы типичный выборец трам пам-памa брехуна, мошенника да и просто подлеца.
если он проиграет то сядет в тюрьму И надолго. Вот вы будете слезами обливаться.
трампон його план підтримав? Підтримав! Коли демократи хотіли його імпічнути, зе став на захист і сказав, що трампон, звичайно, дуже вумний і дуже красивий і нічого пганого не робив.
Як до чого тут план зе!? Вони ж трампоном планца покурити збирались, за жизнь их ******** перетереть, и вообще, кто наркоман? зе! наркоман? Самі ви наркомани!
Ось такий ви головнокомандувач!"
(с) Володимир Зеленський, дебати, стадіон.
Найбільш жахливіше, що ця хрипата потвора сподівається виграти вибори і, судячи зі статистики, має достатньо звихнутих прихильників.(((
Як таке реалізувати практично? Потрібно ДУМАТИ і ДІЯТИ ...
Це треба читати так:
"Я не обісрався, а зовсім навпаки".
Правда злі язики можуть зауважити, що обісратися навпаки - це наїстися гівна. 😁
Чи в США ще не розібрались до кінця? А бумаги в одному екземплярі.
Ще мабуть Ермак на ньому селедку чистив.
Поки розберуть...
Нікіфоров мастер орального мистецтва для Зеленського, профі )
Джерело:
Але не вірте своїм очам та вухам. Вірте Шапітолію та Телемарафону.
"Я не знаю, что будет после выборов и кто будет президентом... Но я получил от Дональда Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину", - сказал президент.
Это так неприятно - потерять поддержку трампистов. Прямо кошмар.
Правда, у нас этой поддержки никогда и не было. Грубая группировка во главе с Джей Ди Вэнсом и Марджори Тейлор Грин мешала бюджету помощи Украине, как могла, и распространяла дезинформацию про нашу страну, превосходя Соловьева и Симоньян. А теперь мы потеряли их "поддержку". Жуть. Я расстроен так же, как спрингфилдские гаитяне, потерявшие поддержку Трампа из-за мифов.
Если серьезно, поддержка в Конгрессе у нас была полуторапартийной - демократы и вменяемые республиканцы. С радикалами как-то не сложилось.
5 ноября будет переизбрана треть Сената и вся Палата представителей. Новый состав начнет работу в январе 2025. В Сенате большинство будет у республиканцев, а в Палате - неясно. Вероятно, обе палаты будут за республиканцами. Но все будет зависеть от того, сохранят ли радикалы свое влияние на Конгресс. В случае избрания Трампа, сохранят и увеличат. В случае его поражения, пока неясно.
Поэтому принятие нового бюджета помощи Украине под вопросом. Этот состав Конгресса, погруженный в предвыборную борьбу, не будет думать об этом, а что сделает новый - загадка.
Так что цените существующую помощь США. В будущем она может исчезнуть.
Что з 5.8млрд 2022-2023 годов, которые также недопоставили?
В апреле Байден, тоже обещал срочно передать эти средства Украине..
Как говорят в народе, обещать жениться и жениться, это разные вещи.
СМИ США сообщают о провале Зеленского в США, он настроил против Украины республиканских конгресменов и они прогнозируют:
если спорный штат Пенсильвания, проголосует за Харис ( своим посещением этого штата с демократами, республиканцы оценили как поддержка Харис) и Харис победит, республиканцы в Конгрессе, заблокируют помощь Украине в 2025 г.
Поэтому спикер Нижней палаты Конгресса, потребовал от Зеленского, уволить Посла Маркарову.