Зеленский озвучил важнейший результат визита в США: сохранили двухпартийную поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский сказал, что важнейшим результатом визита в США стало сохранение двухпартийной поддержки Украины.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналист поинтересовался у Зеленского, какой самый важный результат он привез из США.

"Я думаю, что мы сохранили двухпартийную поддержку Украины", - ответил глава государства.

На вопрос, имела ли встреча с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом большое влияние, президент ответил:

Я думаю, это также об этом, да. Байден, Харрис, Трамп, встреча с Конгрессом - все это о единстве Соединенных Штатов".

Напоследок Зеленский поблагодарил Байдена, Харрис, Трампа и Конгресс за единство в поддержке Украины.

Напомним, что в интервью Fox News президент Владимир Зеленский сказал, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече 27 сентября дал "четкую информацию", что будет поддерживать Украину в случае победы на выборах.

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