Зеленский озвучил важнейший результат визита в США: сохранили двухпартийную поддержку Украины
Президент Владимир Зеленский сказал, что важнейшим результатом визита в США стало сохранение двухпартийной поддержки Украины.
Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.
Журналист поинтересовался у Зеленского, какой самый важный результат он привез из США.
"Я думаю, что мы сохранили двухпартийную поддержку Украины", - ответил глава государства.
На вопрос, имела ли встреча с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом большое влияние, президент ответил:
Я думаю, это также об этом, да. Байден, Харрис, Трамп, встреча с Конгрессом - все это о единстве Соединенных Штатов".
Напоследок Зеленский поблагодарил Байдена, Харрис, Трампа и Конгресс за единство в поддержке Украины.
Напомним, что в интервью Fox News президент Владимир Зеленский сказал, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече 27 сентября дал "четкую информацию", что будет поддерживать Украину в случае победы на выборах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А в нашої парочки "закальонної " дружбою зі звьоздами шоубізу сцени Кремля , навіть це ПРикрито завісою ... ГЕО ЛЕРОС багато ПРо що розповів - А ДЕ ЦЕЙ ДЕПУТАТ ЗАРАЗ?
Гео Лерос, народний депутат України, відомий своєю критикою президента Зеленського, продовжує залишатися активним у політичному житті країни. Після того, як він був тимчасово відсторонений від засідань Верховної Ради в лютому 2023 року через образливі висловлювання на адресу керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Лерос повернувся до роботи у вересні 2023 року. Він знову бере участь у пленарних засіданнях Ради і продовжує активно критикувати дії влади.
Відомо також, що навесні 2024 року Лерос припинив публікації в своїх соцмережах, але продовжує залишатися на політичній сцені. Він був присутній на засіданні Ради в серпні 2024 року, де голосував за важливі законопроекти, зокрема за так званий "церковний" закон
Від себе додам - а хіба це не було ціллю Єрмакобанату? Якщо Пінчук, головний зараз і ІДЕОЛОГІЧНИЙ наставник у т ч, любімчік-олігрх опузажОПної. Палати Представників Кремля з 6 менеджерів, як й у 2015 спонсорує команду Трампа - її яскравих представниць.
А міг би, **** , розумна **** на голці Кремля, вимагати від влади КОАЛІЦІЇ ЄДНАННЯ та перезапущення влади з усіма патріотичними силами .НІ !!! ПІНЧУКУ вигідні СИБІГИ кишенькові при Козиреві!
А його "опозиційному" ГОЛОСУ у ВР не соромно голосувати разом з ОПОЗАЖОПІСТАМІ? Вляпався Вакарчук - й здох , як співак- патріот!
Як би нам не хотілося, нажаль поки ще так
"У будь-якій ситуації, коли ви маєте справу з іншою країною, втручатися у її внутрішню політику - це нерозумно. Моя порада будь-кому - триматися подалі від американської політики. Не ставайте проблемою, особливо під час партійних виборів, що наближаються, і в останні тижні перед ними, коли, навіть якщо ви абсолютно невинні, все, що ви робите, може бути вирване з контексту"
"Ці дії викликали серйозні побоювання у експертів щодо можливої політичної мотивації візиту. Це може суперечити законодавству США"
"Після організації заходу партизанської кампанії в ключовому штаті [Пенсильванія] цього тижня посол України Оксана Маркарова продемонструвала, що їй не можна довіряти, щоб вона чесно та ефективно служила дипломатом у цій країні. Президент Зеленський повинен негайно її усунути"
"Всего два месяца назад президент Зеленский посетил штат Юта и провел очень похожее мероприятие с губернатором-республиканцем. На том мероприятии присутствовали представители Республиканской партии, и не было ни одного требования провести расследование. Поэтому мы призываем республиканцев в Палате представителей отказаться от этого", - сказала пресс-секретарь Белого дома. Источник: "
А що там було, в штаті Юта?
Президент Владимир Зеленский во время визита в США принял участие в ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов и встретился с руководителями американских штатов в Солт-Лейк-Сити.
Тобто там були демократи та республіканці - хоча про це забули нагадати прес-секретар
"місцева експерти" стверджують, що демократи ігнорять щорічний збір губернаторів, тому там були виключно республіканці
тобто вигадують находу нісенітницю
За три дні поїздки - чотири скандалу.
Повний провал!
А якби не поїхав ...
Він за своє досягнення видає те, що і так було, а він все ледь не пересрав.
Але це - стиль Зеленського: ні за що не вибачатися і присвоювати не свої досягнення....
А от скандал з Трампом явно на користь двопартійній підтримці не пішов.