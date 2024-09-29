Зеленский о разрешении США на удары вглубь РФ: Настроен более позитивно

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас он настроен более позитивно в отношении решения вопроса о предоставлении Украине разрешения на нанесение ударов по целям вглубь российской территории.

Об этом глава государства заявил в интервью Fox News по результатам встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь я более позитивно настроен относительно этого (получения разрешения - ред.)", - отметил он.

Зеленский добавил, что работа над этим вопросом уже началась. Он поделился деталями относительно этого с президентом США Джо Байденом и кандидатами на пост главы США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

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Журналисты попросили президента прокомментировать его интервью The New Yorker, где Зеленский заявил, что Трамп "на самом деле не знает, как остановить войну, хотя может думать, что знает".

Украинский президент в ответ уточнил, что украинцы знают "значительно лучше, чем кто-либо, включая Дональда Трампа, что происходит в Украине".

"Это сложно понять", - добавил он и отметил, что за время войны Украина очень изменилась, и "без этого опыта действительно невозможно понять, как остановить Путина".

"Украина до полномасштабного вторжения и Украина сейчас - это две разные вещи", - резюмировал Зеленский.

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Он также ответил на критику республиканцев относительно его визита в Пенсильванию на завод по производству боеприпасов, напомнив, что ранее посещал завод в штате Юта, где встречался с республиканцами.

Что предшествовало?

Напомним, визит президента Украины на завод боеприпасов вызвал скандал у законодателей-республиканцев, которые обвинили организаторов поездки в участии в партийной кампании накануне выборов.

Спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон, призвал Украину уволить своего посла в США Оксану Маркарову из-за этого.

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Позже республиканцы в Конгрессе США инициировали расследование относительно визита президента Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству боеприпасов.

В то же время Зеленский отказался обсуждать в США вопрос увольнения украинского посла Оксаны Маркаровой.

27 сентября Зеленский встретился с Трампом.

После встречи политики сделали ряд заявлений. В частности, экс-президент США заявил, что имеет общую точку зрения с президентом Зеленским о необходимости завершить войну в Украине и выразил уверенность, что сможет достичь справедливого соглашения между Украиной и Россией.

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