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Новости
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Зеленский о разрешении США на удары вглубь РФ: Настроен более позитивно

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас он настроен более позитивно в отношении решения вопроса о предоставлении Украине разрешения на нанесение ударов по целям вглубь российской территории.

Об этом глава государства заявил в интервью Fox News по результатам встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь я более позитивно настроен относительно этого (получения разрешения - ред.)", - отметил он.

Зеленский добавил, что работа над этим вопросом уже началась. Он поделился деталями относительно этого с президентом США Джо Байденом и кандидатами на пост главы США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Также читайте: Зеленский завершит визит в США без разрешения на удары американским оружием в глубь РФ, - The Times

Журналисты попросили президента прокомментировать его интервью The New Yorker, где Зеленский заявил, что Трамп "на самом деле не знает, как остановить войну, хотя может думать, что знает".

Украинский президент в ответ уточнил, что украинцы знают "значительно лучше, чем кто-либо, включая Дональда Трампа, что происходит в Украине".

"Это сложно понять", - добавил он и отметил, что за время войны Украина очень изменилась, и "без этого опыта действительно невозможно понять, как остановить Путина".

"Украина до полномасштабного вторжения и Украина сейчас - это две разные вещи", - резюмировал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение позволить Украине бить вглубь РФ не изменит ход войны, но будет представлять серьезные риски для США и Европы, - NYT

Он также ответил на критику республиканцев относительно его визита в Пенсильванию на завод по производству боеприпасов, напомнив, что ранее посещал завод в штате Юта, где встречался с республиканцами.

Что предшествовало?

Напомним, визит президента Украины на завод боеприпасов вызвал скандал у законодателей-республиканцев, которые обвинили организаторов поездки в участии в партийной кампании накануне выборов.

Спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон, призвал Украину уволить своего посла в США Оксану Маркарову из-за этого.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дальнобойные удары по РФ, вероятно, будут одной из тем на переговорах Байдена и Зеленского. Но политика США по этому поводу не изменилась, - Белый дом

Позже республиканцы в Конгрессе США инициировали расследование относительно визита президента Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству боеприпасов.

В то же время Зеленский отказался обсуждать в США вопрос увольнения украинского посла Оксаны Маркаровой.

27 сентября Зеленский встретился с Трампом.

После встречи политики сделали ряд заявлений. В частности, экс-президент США заявил, что имеет общую точку зрения с президентом Зеленским о необходимости завершить войну в Украине и выразил уверенность, что сможет достичь справедливого соглашения между Украиной и Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат в вице-президенты США Вэнс раскритиковал Зеленского после его встречи с Трампом

Автор: 

Зеленский Владимир (20500) оружие (10224) россия (95683) США (26853)


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Топ комментарии
+5
яка ж, тупа маячня!
поїздка, за наші гроші в сша, була зовсім безпонтовою.
запевняю, вас! зе!гундос поняття не має, що таке бюджетні гроші, але витрачати їх, на свої забаганки, йому дуже подобається.
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29.09.2024 17:11
+4
Ракети є? - чи ***** по роялю - бити
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29.09.2024 17:01
+4
Чому він налаштований позитивно? Хіба Єрмак вже пішов ?
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29.09.2024 17:10
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Правила форума Совет форумчан
Ракети є? - чи ***** по роялю - бити
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29.09.2024 17:01 Ответить
ДЕ НАША БАЛІСТИКА??
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29.09.2024 22:00 Ответить
чекаємо 6 листопада...
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29.09.2024 17:02 Ответить
І що буде 6-го листопада?
Байден є Президент до 12.00 20 січня 2025 року і крім нього це питання ніхто не вирішить.
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29.09.2024 17:16 Ответить
Ненавиджу !
Дуже....
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29.09.2024 17:10 Ответить
Чому він налаштований позитивно? Хіба Єрмак вже пішов ?
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29.09.2024 17:10 Ответить
яка ж, тупа маячня!
поїздка, за наші гроші в сша, була зовсім безпонтовою.
запевняю, вас! зе!гундос поняття не має, що таке бюджетні гроші, але витрачати їх, на свої забаганки, йому дуже подобається.
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29.09.2024 17:11 Ответить
Он ездил не за РАЗРЕШЕНИЕМ БИТЬ ПО РОССИИ
Это он рассказывает своим фанатам
Он ездил за деньгами для бюджетников и пенсионеров
За деньгами на зарплаты военным
Которые он уже профукал
Ведь он войну собирался закончить осенью 2024
А сейчас перенёс на 2025 год
Дебил....
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29.09.2024 17:19 Ответить
Мали б свої ракети то не треба було б чиїхось дозволів. Але ж асфальт..
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29.09.2024 17:12 Ответить
Асфаль - наше всьо...
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29.09.2024 17:24 Ответить
Не в глиб , глиб то є безправна челядь , а по москві виключно по москві і заводам де роблять х101 , 555 , калібри і т д і тому подібні речі.
для вглиба у нас є чудові безпілотники , головне москва і тільки москва
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29.09.2024 17:14 Ответить
Зеленський про дозвіл США на удари вглиб РФ: Налаштований більш позитивно Джерело:
Ішак виправдовується, мовляв, завдяки мені безтолковому. З ішаком серйозні розмови ніхто вести не хоче.
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29.09.2024 17:20 Ответить
Заїбіссімо (прошу вибачення за свою італійську).
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29.09.2024 17:22 Ответить
Щоби отримати якійсь дозвіл на те щоби чимось кудись бити, треба спочатку те "щось" хоча би отримати, позитивно налаштований Кращебвтік.
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29.09.2024 17:49 Ответить
Хух!
»Налаштований позитивно»!
Тепер можна видихнути і розслабитись!
ВІН налаштований позитивно!
А чого ще бажати?!
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29.09.2024 17:53 Ответить
Больше ничего и не надо
Только чтобы ОНО было на позитиве
А для этого надо немного
Закрыть телеканалы
Пнуть ЗАЛУЖНОГО
Пнуть Кудрицкого
Пнуть всех ,кто говорит мало позитивного
А еще бы посадить Пороха
Так ОНО бы лопнуло от радости
За что нас так Бог наказал??????
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29.09.2024 18:36 Ответить
Хоча б вже мовчав...
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29.09.2024 18:35 Ответить
 
 