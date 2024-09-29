Зеленский о разрешении США на удары вглубь РФ: Настроен более позитивно
Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас он настроен более позитивно в отношении решения вопроса о предоставлении Украине разрешения на нанесение ударов по целям вглубь российской территории.
Об этом глава государства заявил в интервью Fox News по результатам встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, передает Цензор.НЕТ.
"Теперь я более позитивно настроен относительно этого (получения разрешения - ред.)", - отметил он.
Зеленский добавил, что работа над этим вопросом уже началась. Он поделился деталями относительно этого с президентом США Джо Байденом и кандидатами на пост главы США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
Журналисты попросили президента прокомментировать его интервью The New Yorker, где Зеленский заявил, что Трамп "на самом деле не знает, как остановить войну, хотя может думать, что знает".
Украинский президент в ответ уточнил, что украинцы знают "значительно лучше, чем кто-либо, включая Дональда Трампа, что происходит в Украине".
"Это сложно понять", - добавил он и отметил, что за время войны Украина очень изменилась, и "без этого опыта действительно невозможно понять, как остановить Путина".
"Украина до полномасштабного вторжения и Украина сейчас - это две разные вещи", - резюмировал Зеленский.
Он также ответил на критику республиканцев относительно его визита в Пенсильванию на завод по производству боеприпасов, напомнив, что ранее посещал завод в штате Юта, где встречался с республиканцами.
Что предшествовало?
Напомним, визит президента Украины на завод боеприпасов вызвал скандал у законодателей-республиканцев, которые обвинили организаторов поездки в участии в партийной кампании накануне выборов.
Спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон, призвал Украину уволить своего посла в США Оксану Маркарову из-за этого.
Позже республиканцы в Конгрессе США инициировали расследование относительно визита президента Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству боеприпасов.
В то же время Зеленский отказался обсуждать в США вопрос увольнения украинского посла Оксаны Маркаровой.
27 сентября Зеленский встретился с Трампом.
После встречи политики сделали ряд заявлений. В частности, экс-президент США заявил, что имеет общую точку зрения с президентом Зеленским о необходимости завершить войну в Украине и выразил уверенность, что сможет достичь справедливого соглашения между Украиной и Россией.
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Байден є Президент до 12.00 20 січня 2025 року і крім нього це питання ніхто не вирішить.
Дуже....
поїздка, за наші гроші в сша, була зовсім безпонтовою.
запевняю, вас! зе!гундос поняття не має, що таке бюджетні гроші, але витрачати їх, на свої забаганки, йому дуже подобається.
Это он рассказывает своим фанатам
Он ездил за деньгами для бюджетников и пенсионеров
За деньгами на зарплаты военным
Которые он уже профукал
Ведь он войну собирался закончить осенью 2024
А сейчас перенёс на 2025 год
Дебил....
для вглиба у нас є чудові безпілотники , головне москва і тільки москва
Ішак виправдовується, мовляв, завдяки мені безтолковому. З ішаком серйозні розмови ніхто вести не хоче.
»Налаштований позитивно»!
Тепер можна видихнути і розслабитись!
ВІН налаштований позитивно!
А чого ще бажати?!
Только чтобы ОНО было на позитиве
А для этого надо немного
Закрыть телеканалы
Пнуть ЗАЛУЖНОГО
Пнуть Кудрицкого
Пнуть всех ,кто говорит мало позитивного
А еще бы посадить Пороха
Так ОНО бы лопнуло от радости
За что нас так Бог наказал??????