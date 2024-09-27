Решение позволить Украине бить вглубь РФ не изменит ход войны, но будет представлять серьезные риски для США и Европы, - NYT

Американские разведывательные спецслужбы считают, что Россия, скорее всего, ответит большей силой на действия США и их партнеров, если они согласятся предоставить Украине разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия, поставляемых США, Великобританией и Францией, для ударов вглубь РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

Отмечается, что оценка разведки, о которой ранее не сообщалось, также преуменьшает влияние, которое ракеты большой дальности будут иметь на ход войны, поскольку Украина сейчас имеет ограниченное количество оружия, и "непонятно, сколько еще, если вообще, ее смогут вооружать партнеры".

Байдену сложно принять решение

Оценка также освещает потенциальные риски от принятого решения.

По данным NYT, полученные данные частично объясняют, почему президенту США Джо Байдену было так трудно принять это решение.

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Американские чиновники заявили, что пока остается непонятным, какой вердикт вынесет лидер США.

Критики Байдена и его советников говорят, что их слишком легко запугать враждебной риторикой Путина, и что постепенный подход администрации к вооружению украинцев поставил их в невыгодное положение на поле боя.

Сторонники подхода Белого дома наоборот считают, что Байден был в значительной степени успешным в предотвращении эскалации.

Оценка разведки США о вероятных рисках

Одним из основных рисков является потенциальный ответ России, вплоть до возможных атак на американские и европейские объекты, а также акты саботажа в Европе.

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Американские официальные лица заявляют, что российское ГРУ несет ответственность за большинство диверсий в Европе, которые произошли до сих пор.

По их словам, если российский диктатор Владимир Путин решит расширить теневую кампанию в ответ на использование западных ракет по территории России, россияне будут продолжать делать это скрыто, а не осуществлять открытые атаки на американские и европейские объекты и базы, чтобы избежать открытой конфронтации с Западом.

Некоторые из главных советников Байдена считают, что Путин, вероятно, ответит смертоносной силой, если решение будет принято.

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Коренным образом не изменит ход войны

Те американские военные и представители Белого дома, которые поддерживают использование украинцами западных ракет для ударов вглубь России, говорят, что это позволит поражать более отдаленные российские базы и склады боеприпасов, что, в свою очередь, усложнит снабжение страны-агрессора и потенциально поможет украинцам остановить российское наступление.

Они говорят, что это также продемонстрировало бы сильную поддержку Украины со стороны Запада в момент неопределенности относительно ее перспектив на поле боя.

Но в своих оценках американские разведывательные службы выражают сомнение в том, что даже если украинцам разрешат использовать ракеты дальнего радиуса действия, у них их будет достаточно, чтобы в корне изменить ход войны.

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Кроме того, после первых ударов, по их словам, РФ, скорее всего, переместит склады боеприпасов, командные пункты, боевые вертолеты и другие жизненно важные объекты с поля боя за пределы досягаемости ракет.

По указанию Байдена, американские военные могли бы предоставить украинцам больше ATACMS. Но, по словам официальных лиц, страна имеет ограниченное количество этих ракет и должна иметь резерв для собственных потенциальных потребностей.