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Решение позволить Украине бить вглубь РФ не изменит ход войны, но будет представлять серьезные риски для США и Европы, - NYT

Розвідка США попередила про ризики зняття обмежень на удари України по території РФ

Американские разведывательные спецслужбы считают, что Россия, скорее всего, ответит большей силой на действия США и их партнеров, если они согласятся предоставить Украине разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия, поставляемых США, Великобританией и Францией, для ударов вглубь РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

Отмечается, что оценка разведки, о которой ранее не сообщалось, также преуменьшает влияние, которое ракеты большой дальности будут иметь на ход войны, поскольку Украина сейчас имеет ограниченное количество оружия, и "непонятно, сколько еще, если вообще, ее смогут вооружать партнеры".

Байдену сложно принять решение

Оценка также освещает потенциальные риски от принятого решения.

По данным NYT, полученные данные частично объясняют, почему президенту США Джо Байдену было так трудно принять это решение.

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Американские чиновники заявили, что пока остается непонятным, какой вердикт вынесет лидер США.

Критики Байдена и его советников говорят, что их слишком легко запугать враждебной риторикой Путина, и что постепенный подход администрации к вооружению украинцев поставил их в невыгодное положение на поле боя.

Сторонники подхода Белого дома наоборот считают, что Байден был в значительной степени успешным в предотвращении эскалации.

Оценка разведки США о вероятных рисках

Одним из основных рисков является потенциальный ответ России, вплоть до возможных атак на американские и европейские объекты, а также акты саботажа в Европе.

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Американские официальные лица заявляют, что российское ГРУ несет ответственность за большинство диверсий в Европе, которые произошли до сих пор.

По их словам, если российский диктатор Владимир Путин решит расширить теневую кампанию в ответ на использование западных ракет по территории России, россияне будут продолжать делать это скрыто, а не осуществлять открытые атаки на американские и европейские объекты и базы, чтобы избежать открытой конфронтации с Западом.

Некоторые из главных советников Байдена считают, что Путин, вероятно, ответит смертоносной силой, если решение будет принято.

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Коренным образом не изменит ход войны

Те американские военные и представители Белого дома, которые поддерживают использование украинцами западных ракет для ударов вглубь России, говорят, что это позволит поражать более отдаленные российские базы и склады боеприпасов, что, в свою очередь, усложнит снабжение страны-агрессора и потенциально поможет украинцам остановить российское наступление.

Они говорят, что это также продемонстрировало бы сильную поддержку Украины со стороны Запада в момент неопределенности относительно ее перспектив на поле боя.

Но в своих оценках американские разведывательные службы выражают сомнение в том, что даже если украинцам разрешат использовать ракеты дальнего радиуса действия, у них их будет достаточно, чтобы в корне изменить ход войны.

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Кроме того, после первых ударов, по их словам, РФ, скорее всего, переместит склады боеприпасов, командные пункты, боевые вертолеты и другие жизненно важные объекты с поля боя за пределы досягаемости ракет.

По указанию Байдена, американские военные могли бы предоставить украинцам больше ATACMS. Но, по словам официальных лиц, страна имеет ограниченное количество этих ракет и должна иметь резерв для собственных потенциальных потребностей.

Автор: 

оружие (10222) ракеты (3575) США (26835) внешняя разведка (378)


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Топ комментарии
+34
БРЕХНЯ та небажання завершити війну перемогою України.
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27.09.2024 10:06
+20
Той, хто хоче - знаходить можливості.
Той, хто не хоче - знаходить причину.
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27.09.2024 10:07
+20
Про "небажання" в першу чергу треба питати в "найвеличнішого і найпотужнішого", а не в США. Про розмінування Чонгару і лінії розмежування на Сході чомусь вже всі забули, а саме воно призвело до захоплення Півдня і смерті тисяч людей... Це не державна зрада?
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27.09.2024 10:14
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Черговий гівновкид від NYT.
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27.09.2024 10:36 Ответить
Це очевидно. Буде теж саме, що з Хаймарсами, ще однією "панацеєю". Рашисти просто розсередили свої склади з БК і перенесли їх далі від лінії зіткнення.
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27.09.2024 10:36 Ответить
це "очевидно" тільки куколдам з НТ та таким саме куколдам в Пентагоні.
Хаймарси знесли під майже під нуль радянські запаси БК, після цього рашка почала працювати виключно з тим що виробляла сама та бомжувала в Пухляша. І ніколи з того часу русня не досягала такої щільності вогню на ЛБЗ.
Але восени 22 ][уйлуша почав лякати куколдів ядеркою і тому жодного нового Хаймарса нам більше не поставили, а всю нову зброю як літаки теж дають по чайній ложці і з обмеженнями як ракети.
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27.09.2024 11:14 Ответить
Пішли вкиди від "неназваних офіційних осіб". Як це все осточортіло.
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27.09.2024 10:37 Ответить
Вони й досі бояться якоїсь "сили рашистов"!!! ПЗДЦ. Та немає у їх вже нічого крім ЯЗ.
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27.09.2024 10:41 Ответить
Повністю з тобою згоден! Яка там, нах, «сила рашистів»! Немає ніякої сили! А те, що ми відступаємо по всій лінії фронту - так це все брехня і ФСБшне ІПСО! І ракет у них залишився мізер. А те, що з кожним місяцем летить все більше і більше - так то все дезінформація, то в нашому Генштабі рахувати не вміють.
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27.09.2024 12:21 Ответить
Не смерди лаптями.
М'ясними атаками повільне просування рашистів то не сила проти військової машини країн блоку НАТО.
Ракет більше ніж у 2022 році не летить.
Донецьку обл., й досі захопити не можуть з усіма їх ресурсами й фінансами та кількістю рабо-населення...... де там та "сила"..... якби вони (рашисти) воювали з країною приблизно ріаною , хочаб на 80% з їми по ресурсам то здулась би їх "сила" за трі дня.
Так що не треба тут ці страшилкі розповідати про "сільную, фтарую армію міра"..... ти ще напиши що "єсліб захатєлі то КієвЗаТріДня"🤣🤣🤣
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27.09.2024 14:34 Ответить
Та ти не нервуй головне. Я ж на твоїй хвилі.
Щодо ракет Генштаб бреше. 100% інфа. І щодо просування в Донецькій обл., Дипстейт бреше. І щодо Харківської бреше, і щодо Луганської.
Я ось тільки не зрозумів, до чого тут «якби вони (рашисти) воювали з країною приблизно рівною»? Просто пофантазувати? Ну давай. Якби війська з созведия «Альфа-Центаври» воювали б проти військ «Кассіопеї», то хто переміг би? За «три дні» впоралися б? Ну, «якби захотіли»?
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27.09.2024 16:31 Ответить
З чого б я нервував, ти реально гадаєш дурня написана у інтернеті може мене вивести з рівноваги? Ти помиляєшся.
Засрашка Це не сила! Просування не показник сили , тим більше таке повільне як у рашистов. Україна у Курський обл., просунулась за тиждень більше ніж рашисти за півроку.
"Друга Армія" у світі й досі не захопила Донецьку й Луганську області у країни в декілька разів меншої за їх ЗА УСІМА ПОКАЗНИКАМИ (окрім кількості нелюдей-дегенаратів нашваберних).
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27.09.2024 17:28 Ответить
Ризики для Заходу - на Украіну пох
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27.09.2024 10:43 Ответить
Це потрібно було сказать англічанам в 1940-45 роках щоб вони не били вглиб Німеччини.
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27.09.2024 10:43 Ответить
очікувано, бо так працює західна демократична система. А що було б якби ерефія напала на члена НАТО, невже теж соплі жували.
Але як би там не було дозвіл Україна отримає. Як завжди з запізненням
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27.09.2024 10:43 Ответить
Я як і багато хто ,напевно, вже не можуть чути, читати про "можна -неможна, дати-не дати, любить-не любить".
Скільки можна гадати на квітці ???!!!
Україні, ракети як повітря необхідні. Пох , що там дадуть або ні. Своє треба виробляти в розмірах більших ніж Московія і тоді війна зупиниться. Невже то не зрозуміло? Мобілізувати в країні ВСЕ для досягнення мети. Думки про то що ще рік і якось буде', ведуть до поразки, бо поразка саме і буде'. Я просто ах@єваю від імотентності уряду і влади в Україні вирішити цю таку зрозумілу проблему.
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27.09.2024 10:45 Ответить
Країни зі своїх податків роблять технологічну зброю. Це їх здобутки, їх сумлінна робота держ. службовців.
На яких покладені певна відповідальність перед своїми платниками податків.
І тільки їх платники щось можуть вимагати.
Тому всім нам треба вчитися відповідальності за свої дії, а не за чужі досягнення виправляти свої помилки.
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27.09.2024 10:55 Ответить
куди вже "більше", довбойоби?
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27.09.2024 11:01 Ответить
Чомусь українці зациклились на подарованих ракетах, замість того, щоб виробляти свої, за які звітувати не потрібно не перед ким. Де власні ракети? Зєля саботує? То може повернем скасовану Конституцію, а скасуєм це брехливе "неначасі"?
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27.09.2024 11:21 Ответить
Так ти теж зациклився , але вже на своїх ( українських ) ракетах . Досить вже на них молитись Вано . Ну який толк - з пустої балаканини . ?
Ти ж розумієш що в нас їх ніколи не буде - в достатній кількості . Можливо щось там поштучно і вироблятимуть ( і вже схоже виробляють ) , але ж - для війни такої інтенсивності нам їх треба сотні на місяць ,, та хоча б кілька десятків .
В нас немає достатніх потужностей . Та їх і не було , крім Південмаша , але там виробляли стратегічні ракети . А виробництва тактичних в нас ніколи не було . Щоб налагодити конвеєрне виробництво достатньої кількості таких ракет , треба з нуля збудувати десятки заводів , та ще й бажано під землею , що буде втричі дорожче . Та ще й під час війни , коли вся територія України прострілюється , а енергетика країни на межі колапсу . !!
Достатніх потужностей немає навіть у кацапів , інакше ***** б не випрошував їх в Ірану і в корейця . І в ЄС немає .
То ж Зєлі залишається лише клянчити у НАТО . Щоб дали хоч що небудь .
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27.09.2024 11:54 Ответить
Все в нас є, необхіде фінансування. Фінансування не єдиного марафону, не ОП, не олігархів, а саме ракетних програм.
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27.09.2024 12:46 Ответить
Ще на кримському перешийку є мости, якими вже третій рік возять російські війська. Їх ніхто навіть не намагався вразити. Варіан, що бережемо для себе відпадає одразу, бо в разі наближення ЗСУ до криму орки їх підірвуть 100%
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27.09.2024 11:22 Ответить
Коли можна було - стріляли. А зараз москалі навезли навколо мосту таку кількість ППО і РЕБ, що ми тільки ракети втратимо і жодного разу не влучимо. Який сенс битися головою в стіну?
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27.09.2024 12:23 Ответить
я не про кримський міст пуйла, а про наші мости на перешийку в крим на Чонгарі
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27.09.2024 12:26 Ответить
Так и есть. Если мы будем бить по раше дальнобоем толку от этого практически не будет. Но если они ударят по нашей енергосистеме то зимой мы света не дождемся.
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27.09.2024 11:28 Ответить
У Украины нет ни с одной страной военного союза, т.е. формально, нам помогать никто не обязан. "Будапештский меморандум" - это набор лозунгов "ни о чём". Вспоминать о нем, это как взрослому сыну говорить: "А помнишь, ты мне в детском саду обещал ..."
Все 33 года своей независимости, Украина упорно доказывала Западу, что "толку с этой страны не будет". Не будет ни условного Израиля, ни Юж. Кореи, ни даже Грузии времен Саакашвили. И даже с таким Украинским бэкграундом, они нам помогают. Без их помощи, война бы закончилась за 2-3 месяца в 2022 г. Почему же они нам помогали? Их впечатлило сопротивление украинцев. У них была надежда, что сейчас-то уж точно в стране все поменяется, ведь под угрозой само существование страны. Но в стране ничего не поменялось. Война только усилила циннизм происходящего в правительстве, в экономике, в МО, в ВСУ. Запад все это видит и понимает. Кредит надежды и доверия исчерпан.
Материнская компания спасает убыточное предприятие, только в том случае, если предприятие само шевелится, показывая эффективное использование помощи. А когда на предприятии ворует весь топ-менедмент, профессиональных менеджеров увольняют, а на их место берут "родственников/друзей", а в качестве рабочих набирают каких-то бомжей с улицы, да еще и с материнской компанией разговаривают как уличная шпана ...
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27.09.2024 12:55 Ответить
Нью-Йорк таймс московська газетьонка. Продажних скотів багато по світу. В тому числі і в америці. Чого один трамп вартий.
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27.09.2024 13:16 Ответить
Похоже на заказную "экспертизу"
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27.09.2024 14:45 Ответить
Схоже план перемоги Зеленського це погнати усіх, хто ще лишився, в атаку без зброї. У заходу свої інтереси, можливо ці інтереси це вичерпати людські і військові ресурси обох країн. Та й на амбразуру захід не буде кидатись заради України. Чужі проблеми лишаються чужими проблемами, так само як і українцям завжди було по боку до військових конфліктів у світі. Але українці напевне до останнього будуть очікувати що прийде "татусь" та насварить тих росіян і китайців і ображатимуться на несправедливість. А світ завжди був несправедливий, справедливість не є якимось законом природи.
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28.09.2024 18:43 Ответить
Певен що росіяни будуть продовжувати гнути свою лінію. У них як мінімум лишається ще кілька козирів, які нема чим крити, це тотальне знищення української енергосистеми, газотранспортної системи, а потім і до обмеженої ядерки може дійти. Зеленський вирішив це компенсувати шиями самих українців.
Так звані "симетричні відповіді", напевне засмучують росіян, але зважаючи на розміри росії це як комарині укуси, тим більш коли під боком є КНДР і Китай
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28.09.2024 18:58 Ответить
Знищили кілька складів, завтра ті пів сотні чи більше що лишилися будуть розосереджені. Бити по російських АЕС - ефектно, але якщо ця війна перетвориться у справжню війну на виживання, то "геноцид" стане вже не пустим словом, дивно як для людей що переживають "за майбутнє дітей"
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28.09.2024 19:03 Ответить
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