Решение позволить Украине бить вглубь РФ не изменит ход войны, но будет представлять серьезные риски для США и Европы, - NYT
Американские разведывательные спецслужбы считают, что Россия, скорее всего, ответит большей силой на действия США и их партнеров, если они согласятся предоставить Украине разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия, поставляемых США, Великобританией и Францией, для ударов вглубь РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.
Отмечается, что оценка разведки, о которой ранее не сообщалось, также преуменьшает влияние, которое ракеты большой дальности будут иметь на ход войны, поскольку Украина сейчас имеет ограниченное количество оружия, и "непонятно, сколько еще, если вообще, ее смогут вооружать партнеры".
Байдену сложно принять решение
Оценка также освещает потенциальные риски от принятого решения.
По данным NYT, полученные данные частично объясняют, почему президенту США Джо Байдену было так трудно принять это решение.
Американские чиновники заявили, что пока остается непонятным, какой вердикт вынесет лидер США.
Критики Байдена и его советников говорят, что их слишком легко запугать враждебной риторикой Путина, и что постепенный подход администрации к вооружению украинцев поставил их в невыгодное положение на поле боя.
Сторонники подхода Белого дома наоборот считают, что Байден был в значительной степени успешным в предотвращении эскалации.
Оценка разведки США о вероятных рисках
Одним из основных рисков является потенциальный ответ России, вплоть до возможных атак на американские и европейские объекты, а также акты саботажа в Европе.
Американские официальные лица заявляют, что российское ГРУ несет ответственность за большинство диверсий в Европе, которые произошли до сих пор.
По их словам, если российский диктатор Владимир Путин решит расширить теневую кампанию в ответ на использование западных ракет по территории России, россияне будут продолжать делать это скрыто, а не осуществлять открытые атаки на американские и европейские объекты и базы, чтобы избежать открытой конфронтации с Западом.
Некоторые из главных советников Байдена считают, что Путин, вероятно, ответит смертоносной силой, если решение будет принято.
Коренным образом не изменит ход войны
Те американские военные и представители Белого дома, которые поддерживают использование украинцами западных ракет для ударов вглубь России, говорят, что это позволит поражать более отдаленные российские базы и склады боеприпасов, что, в свою очередь, усложнит снабжение страны-агрессора и потенциально поможет украинцам остановить российское наступление.
Они говорят, что это также продемонстрировало бы сильную поддержку Украины со стороны Запада в момент неопределенности относительно ее перспектив на поле боя.
Но в своих оценках американские разведывательные службы выражают сомнение в том, что даже если украинцам разрешат использовать ракеты дальнего радиуса действия, у них их будет достаточно, чтобы в корне изменить ход войны.
Кроме того, после первых ударов, по их словам, РФ, скорее всего, переместит склады боеприпасов, командные пункты, боевые вертолеты и другие жизненно важные объекты с поля боя за пределы досягаемости ракет.
По указанию Байдена, американские военные могли бы предоставить украинцам больше ATACMS. Но, по словам официальных лиц, страна имеет ограниченное количество этих ракет и должна иметь резерв для собственных потенциальных потребностей.
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Хаймарси знесли під майже під нуль радянські запаси БК, після цього рашка почала працювати виключно з тим що виробляла сама та бомжувала в Пухляша. І ніколи з того часу русня не досягала такої щільності вогню на ЛБЗ.
Але восени 22 ][уйлуша почав лякати куколдів ядеркою і тому жодного нового Хаймарса нам більше не поставили, а всю нову зброю як літаки теж дають по чайній ложці і з обмеженнями як ракети.
М'ясними атаками повільне просування рашистів то не сила проти військової машини країн блоку НАТО.
Ракет більше ніж у 2022 році не летить.
Донецьку обл., й досі захопити не можуть з усіма їх ресурсами й фінансами та кількістю рабо-населення...... де там та "сила"..... якби вони (рашисти) воювали з країною приблизно ріаною , хочаб на 80% з їми по ресурсам то здулась би їх "сила" за трі дня.
Так що не треба тут ці страшилкі розповідати про "сільную, фтарую армію міра"..... ти ще напиши що "єсліб захатєлі то КієвЗаТріДня"🤣🤣🤣
Щодо ракет Генштаб бреше. 100% інфа. І щодо просування в Донецькій обл., Дипстейт бреше. І щодо Харківської бреше, і щодо Луганської.
Я ось тільки не зрозумів, до чого тут «якби вони (рашисти) воювали з країною приблизно рівною»? Просто пофантазувати? Ну давай. Якби війська з созведия «Альфа-Центаври» воювали б проти військ «Кассіопеї», то хто переміг би? За «три дні» впоралися б? Ну, «якби захотіли»?
Засрашка Це не сила! Просування не показник сили , тим більше таке повільне як у рашистов. Україна у Курський обл., просунулась за тиждень більше ніж рашисти за півроку.
"Друга Армія" у світі й досі не захопила Донецьку й Луганську області у країни в декілька разів меншої за їх ЗА УСІМА ПОКАЗНИКАМИ (окрім кількості нелюдей-дегенаратів нашваберних).
Але як би там не було дозвіл Україна отримає. Як завжди з запізненням
Скільки можна гадати на квітці ???!!!
Україні, ракети як повітря необхідні. Пох , що там дадуть або ні. Своє треба виробляти в розмірах більших ніж Московія і тоді війна зупиниться. Невже то не зрозуміло? Мобілізувати в країні ВСЕ для досягнення мети. Думки про то що ще рік і якось буде', ведуть до поразки, бо поразка саме і буде'. Я просто ах@єваю від імотентності уряду і влади в Україні вирішити цю таку зрозумілу проблему.
На яких покладені певна відповідальність перед своїми платниками податків.
І тільки їх платники щось можуть вимагати.
Тому всім нам треба вчитися відповідальності за свої дії, а не за чужі досягнення виправляти свої помилки.
Ти ж розумієш що в нас їх ніколи не буде - в достатній кількості . Можливо щось там поштучно і вироблятимуть ( і вже схоже виробляють ) , але ж - для війни такої інтенсивності нам їх треба сотні на місяць ,, та хоча б кілька десятків .
В нас немає достатніх потужностей . Та їх і не було , крім Південмаша , але там виробляли стратегічні ракети . А виробництва тактичних в нас ніколи не було . Щоб налагодити конвеєрне виробництво достатньої кількості таких ракет , треба з нуля збудувати десятки заводів , та ще й бажано під землею , що буде втричі дорожче . Та ще й під час війни , коли вся територія України прострілюється , а енергетика країни на межі колапсу . !!
Достатніх потужностей немає навіть у кацапів , інакше ***** б не випрошував їх в Ірану і в корейця . І в ЄС немає .
То ж Зєлі залишається лише клянчити у НАТО . Щоб дали хоч що небудь .
Все 33 года своей независимости, Украина упорно доказывала Западу, что "толку с этой страны не будет". Не будет ни условного Израиля, ни Юж. Кореи, ни даже Грузии времен Саакашвили. И даже с таким Украинским бэкграундом, они нам помогают. Без их помощи, война бы закончилась за 2-3 месяца в 2022 г. Почему же они нам помогали? Их впечатлило сопротивление украинцев. У них была надежда, что сейчас-то уж точно в стране все поменяется, ведь под угрозой само существование страны. Но в стране ничего не поменялось. Война только усилила циннизм происходящего в правительстве, в экономике, в МО, в ВСУ. Запад все это видит и понимает. Кредит надежды и доверия исчерпан.
Материнская компания спасает убыточное предприятие, только в том случае, если предприятие само шевелится, показывая эффективное использование помощи. А когда на предприятии ворует весь топ-менедмент, профессиональных менеджеров увольняют, а на их место берут "родственников/друзей", а в качестве рабочих набирают каких-то бомжей с улицы, да еще и с материнской компанией разговаривают как уличная шпана ...
Так звані "симетричні відповіді", напевне засмучують росіян, але зважаючи на розміри росії це як комарині укуси, тим більш коли під боком є КНДР і Китай