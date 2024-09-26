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Новости Помощь Украине
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Германия одобрила дополнительные 400 млн евро на военную помощь Украине. Деньги пойдут на закупку ПВО, боеприпасов и беспилотников

Німеччина схвалила додаткові €400 млн на військову допомогу Україні

Бундестаг согласовал предложение правительства страны по увеличению финансирования военной поддержки Украины на около 400 млн евро.

Об этом говорится на сайте федерального правительства Германии, сообщает Цензор.НЕТ.

В среду, 25 сентября, Бундестаг одобрил увеличение финансирования военной поддержки Украины примерно на 400 миллионов евро.

Отмечается, что эти средства позволят дополнительно закупить средства противовоздушной обороны, танки, беспилотники, боеприпасы и запчасти, что эффективно укрепит украинские Вооруженные силы в обороне страны.

Кроме этого, сообщается, что Германия предоставит дополнительные 170 миллионов евро в краткосрочной перспективе для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

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"Захватническая война России нанесла огромный ущерб украинским городам и инфраструктуре", - говорится в сообщении федерального правительства Германии.

Напомним, что 19 сентября агентство Reuters писало, что Германия планирует утвердить 397 миллионов евро немедленной военной помощи Украине в связи с "постоянным ухудшением военной ситуации" на фронте.

Накануне глава Минобороны ФРГ Борис Писториус также выразил надежду, что федеральное правительство высвободит дополнительные средства на поставки оружия в Украину.

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Спасибі. Знищемо ще енну кількість орків, які ніколи вже не зможуть прийти на землю ФРН.
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26.09.2024 16:56 Ответить
шольц, після секретної бесіді без перекладачів, погодився все віддати, тільки б більше його не залишали один на один з зе!майжецицероном.
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26.09.2024 17:16 Ответить
Йдеться про погодження не Шольцем, а Бундестагом. Мабуть канцлер Шольц також не проти збільшення фінансування. Повідомлялось, що він особисто проти надання Україні Таурусів.
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26.09.2024 17:21 Ответить
СУПЕР!

Все, Європа розгорнула свої потужності.

Якщо так піде, то нам буде ***** на те, що в сша переможе трамп.
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26.09.2024 17:40 Ответить
 
 