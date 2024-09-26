Германия одобрила дополнительные 400 млн евро на военную помощь Украине. Деньги пойдут на закупку ПВО, боеприпасов и беспилотников

Бундестаг согласовал предложение правительства страны по увеличению финансирования военной поддержки Украины на около 400 млн евро.

Об этом говорится на сайте федерального правительства Германии, сообщает Цензор.НЕТ.

В среду, 25 сентября, Бундестаг одобрил увеличение финансирования военной поддержки Украины примерно на 400 миллионов евро.

Отмечается, что эти средства позволят дополнительно закупить средства противовоздушной обороны, танки, беспилотники, боеприпасы и запчасти, что эффективно укрепит украинские Вооруженные силы в обороне страны.

Кроме этого, сообщается, что Германия предоставит дополнительные 170 миллионов евро в краткосрочной перспективе для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

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"Захватническая война России нанесла огромный ущерб украинским городам и инфраструктуре", - говорится в сообщении федерального правительства Германии.

Напомним, что 19 сентября агентство Reuters писало, что Германия планирует утвердить 397 миллионов евро немедленной военной помощи Украине в связи с "постоянным ухудшением военной ситуации" на фронте.

Накануне глава Минобороны ФРГ Борис Писториус также выразил надежду, что федеральное правительство высвободит дополнительные средства на поставки оружия в Украину.

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