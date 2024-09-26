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Новини Допомога Україні
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Німеччина схвалила додаткові €400 млн на військову допомогу Україні. Гроші підуть на закупівлю ППО, боєприпасів та безпілотників

Німеччина схвалила додаткові €400 млн на військову допомогу Україні

Бундестаг погодив пропозицію уряду країни щодо збільшення фінансування військової підтримки України на близько 400 млн євро. 

Про це йдеться на сайті федерального уряду Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ.

У середу, 25 вересня, Бундестаг схвалив збільшення фінансування військової підтримки України приблизно на 400 мільйонів євро.

Зазначається, що ці кошти дозволять додатково закупити засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотники, боєприпаси та запчастини, що ефективно зміцнить українські Збройні сили в обороні країни.

Окрім цього, повідомляється, що Німеччина надасть додаткові 170 мільйонів євро в короткостроковій перспективі для відновлення енергетичної інфраструктури України.

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"Загарбницька війна Росії завдала величезної шкоди українським містам та інфраструктурі", - йдеться у повідомленні федерального уряду Німеччини.

Нагадаємо, що 19 вересня агентство Reuters писало, що Німеччина планує затвердити 397 мільйонів євро негайної військової допомоги Україні у зв'язку з "постійним погіршенням військової ситуації" на фронті.

Напередодні очільник Міноборони ФРН  Борис Пісторіус також висловив сподівання, що федеральний уряд вивільнить додаткові кошти на поставки зброї в Україну.

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Автор: 

Німеччина (7379) зброя (7472) допомога (8371)


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Спасибі. Знищемо ще енну кількість орків, які ніколи вже не зможуть прийти на землю ФРН.
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26.09.2024 16:56 Відповісти
шольц, після секретної бесіді без перекладачів, погодився все віддати, тільки б більше його не залишали один на один з зе!майжецицероном.
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26.09.2024 17:16 Відповісти
Йдеться про погодження не Шольцем, а Бундестагом. Мабуть канцлер Шольц також не проти збільшення фінансування. Повідомлялось, що він особисто проти надання Україні Таурусів.
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26.09.2024 17:21 Відповісти
СУПЕР!

Все, Європа розгорнула свої потужності.

Якщо так піде, то нам буде ***** на те, що в сша переможе трамп.
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26.09.2024 17:40 Відповісти
 
 