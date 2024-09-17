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Пісторіус сподівається, що уряд Німеччини виділить додаткові кошти на зброю для України

Пісторіус сподівається, що уряд виділить додаткові кошти на зброю Україні

Очільник оборонного відомства Німеччини Борис Пісторіус сподівається, що федеральний уряд вивільнить додаткові кошти на поставки зброї в Україну. 

Про це пише видання Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Німеччині тривають переговори щодо збільшення бюджету на 2024 рік, який передбачає нову військову допомогу Україні.

Як зазначив Пісторіус, переговори щодо збільшення бюджету на 2024 рік з 7,5 мільярдів євро позитивні. Ймовірно вони завершаться до кінця цього тижня.

"Тоді ми говоритимемо про значну суму в сотні мільйонів євро", - сказав Пісторіус.

Після вашингтонського саміту НАТО, який відбувся цьогоріч у липні, Пісторіус заявляв, що мільярди, передбачені раніше в бюджеті на військову допомогу Україні, значною мірою були використані або заплановані. Тому міністр закликав знову збільшити бюджет на поточний рік.

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Пісторіус не сказав, скільки саме грошей цього разу виділить уряд Німеччини для допомоги Україні. 

Spiegel пише, що у міністерстві оборони країни сподіваються отримати до майже пів мільярда євро. На ці кошти можна буде передати Україні термінові пакети запчастин, без яких деякі системи озброєнь, які вже були доставлені з Німеччини, не можуть бути використані на фронті.

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Автор: 

Німеччина (7357) допомога (8348) Пісторіус Борис (255)


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Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер:
Вашингтон не был вовлечен и не был заранее предупрежден об операции, в которой террористическая группировка обвиняет Израиль.
По последним данным, в результате "атаки Израиля на пейджеры", в Ливане 11 погибших и 4000 раненых. 400 из них в тяжелом состоянии.
Около 500 террористов "Хезболлы" потеряли зрение в результате взрыва пейджеров.
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17.09.2024 23:21 Відповісти
Уряд Німеччини вже дупку підмив і чекає переговорів з ******.
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17.09.2024 23:40 Відповісти
Надєжда... мій копас зємной....
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17.09.2024 23:56 Відповісти
 
 