Пісторіус сподівається, що уряд Німеччини виділить додаткові кошти на зброю для України

Очільник оборонного відомства Німеччини Борис Пісторіус сподівається, що федеральний уряд вивільнить додаткові кошти на поставки зброї в Україну.

Про це пише видання Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Німеччині тривають переговори щодо збільшення бюджету на 2024 рік, який передбачає нову військову допомогу Україні.

Як зазначив Пісторіус, переговори щодо збільшення бюджету на 2024 рік з 7,5 мільярдів євро позитивні. Ймовірно вони завершаться до кінця цього тижня.

"Тоді ми говоритимемо про значну суму в сотні мільйонів євро", - сказав Пісторіус.

Після вашингтонського саміту НАТО, який відбувся цьогоріч у липні, Пісторіус заявляв, що мільярди, передбачені раніше в бюджеті на військову допомогу Україні, значною мірою були використані або заплановані. Тому міністр закликав знову збільшити бюджет на поточний рік.

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Пісторіус не сказав, скільки саме грошей цього разу виділить уряд Німеччини для допомоги Україні.

Spiegel пише, що у міністерстві оборони країни сподіваються отримати до майже пів мільярда євро. На ці кошти можна буде передати Україні термінові пакети запчастин, без яких деякі системи озброєнь, які вже були доставлені з Німеччини, не можуть бути використані на фронті.

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