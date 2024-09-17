Писториус надеется, что правительство Германии выделит дополнительные средства на оружие для Украины

Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус надеется, что федеральное правительство высвободит дополнительные средства на поставки оружия в Украину.

Об этом пишет издание Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ.

В Германии продолжаются переговоры по увеличению бюджета на 2024 год, который предусматривает новую военную помощь Украине.

Как отметил Писториус, переговоры по увеличению бюджета на 2024 год с 7,5 миллиардов евро положительные. Вероятно, они завершатся до конца этой недели.

"Тогда мы будем говорить о значительной сумме в сотни миллионов евро", - сказал Писториус.

После вашингтонского саммита НАТО, который состоялся в этом году в июле, Писториус заявлял, что миллиарды, предусмотренные ранее в бюджете на военную помощь Украине, в значительной степени были использованы или запланированы. Поэтому министр призвал снова увеличить бюджет на текущий год.

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Писториус не сказал, сколько именно денег на этот раз выделит правительство Германии для помощи Украине.

Spiegel пишет, что в Министерстве обороны страны надеются получить почти до полмиллиарда евро. На эти средства можно будет передать Украине срочные пакеты запчастей, без которых некоторые системы вооружений, которые уже были доставлены из Германии, не могут быть использованы на фронте.

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