Німеччина виділить €70 мільйонів на підтримку енергосистеми України

Німеччина виділяє кошти Україні, які спрямують на забезпечення українських міст і громад малими теплоелектроцентралями, котлами, генераторами та сонячними панелями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

25 вересня бюджетний комітет Бундестагу схвалив пакет допомоги на загальну суму 70 мільйонів євро, призначений для сектора тепло- та електропостачання України.

"Ці гроші спрямують на забезпечення українських міст і громад малими теплоелектроцентралями, котлами, генераторами та сонячними панелями. Мета такого підходу - створення децентралізованого енергопостачання за допомогою невеликих теплоелектростанцій або сонячних систем", - йдеться в повідомленні.

За даними федерального міністерства економічної співпраці та розвитку, створення децентралізованого та гнучкого енергопостачання за допомогою невеликих теплоелектроцентралей, котлів, генераторів та сонячних систем має на меті запобігти найгіршим наслідкам у постраждалих містах та громадах, особливо на тлі наближення зими. Завдяки такій допомозі, громадські центри, лікарні, школи та інші.

"Росії буде "не так просто" зруйнувати децентралізовану енергосистему в Україні", - заявила міністерка Свеньї Шульце.

Нагадаємо, починаючи з жовтня 2022 року країна-агресор Росія завдала понад тисячу ударів по об'єктах енергетики України.

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