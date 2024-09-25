Росія зруйнувала всі теплові та найбільші гідроелектростанції України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор Росія зруйнувала всі теплові та найбільші гідроелектростанції України.

Про це він сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, трансляцію вело "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російська армія не може отримати значних переваг на полі бою, Путін шукає інших шляхів зламати дух боротьби українців. Одна з його цілей - це інфраструктура. Росіяни продовжують атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Наразі РФ знищила всі наші теплові електростанції і найбільші гідроелектростанції", - сказав очільник держави.

Зеленський зазначив, що диктатор РФ Путін прагне, щоб мільйони українців лишилися взимку без світла та тепла.

"Уявіть, будь ласка, вашу країну зі зруйнованою на 80% енергосистемою. З такими масштабами руйнувань, що це буде за життя?", - сказав український лідер.

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