Росія зруйнувала всі теплові та найбільші гідроелектростанції України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор Росія зруйнувала всі теплові та найбільші гідроелектростанції України.
Про це він сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, трансляцію вело "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Російська армія не може отримати значних переваг на полі бою, Путін шукає інших шляхів зламати дух боротьби українців. Одна з його цілей - це інфраструктура. Росіяни продовжують атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Наразі РФ знищила всі наші теплові електростанції і найбільші гідроелектростанції", - сказав очільник держави.
Зеленський зазначив, що диктатор РФ Путін прагне, щоб мільйони українців лишилися взимку без світла та тепла.
"Уявіть, будь ласка, вашу країну зі зруйнованою на 80% енергосистемою. З такими масштабами руйнувань, що це буде за життя?", - сказав український лідер.
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військових ТРО кинули на Курщині.
росія далеко а БАКАНОВ ДЕ?
оно недавно, гроссі приїздив. такий радісний в дьосна лупився з корєшами кацапами, прямо на заес.
Ось був великий атаман- так у Лондоні сховали
Навіщо воно ******* навіть тоді, коли у цьому нема ніякої потреби?
Чи воно думає, що на Заході не можуть загуглити кількість ГЕС в Україні?
Було тимчасово втрачено деяке обладнання.
"Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони продовжують бити по наших енергетичних об'єктах, знищують трансформатори, генератори. На жаль, за останні тижні Росія знищила 80% теплової генерації", - заявив Шмигать. 11 квітня 2024
https://www.rbc.ua/rus/news/ataka-stvorennya-chomu-vidminnist-tes-vid-1712852171.html
Не думаю, що хтось читає думки ЗЄ. Всі чують, що воно каже.
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Що це буде за життя? Щасливе життя, особливо, якщо заснувати для цього якесь Міністерство щастя, або Міністерство єдності.
Наш Лідор знає, яке ще міністерство треба створити для щасливого життя українців. )))
То як це розуміти, як його досягнення на посаді вельмишановного?