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Росія зруйнувала всі теплові та найбільші гідроелектростанції України, - Зеленський

Зеленський в ООН розповів про знищення Росією українських ТЕС

Президент Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор Росія зруйнувала всі теплові та найбільші гідроелектростанції України.

Про це він сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, трансляцію вело "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російська армія не може отримати значних переваг на полі бою, Путін шукає інших шляхів зламати дух боротьби українців. Одна з його цілей - це інфраструктура. Росіяни продовжують атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Наразі РФ знищила всі наші теплові електростанції і найбільші гідроелектростанції", - сказав очільник держави.

Зеленський зазначив, що диктатор РФ Путін прагне, щоб мільйони українців лишилися взимку без світла та тепла.

"Уявіть, будь ласка, вашу країну зі зруйнованою на 80% енергосистемою. З такими масштабами руйнувань, що це буде за життя?", - сказав український лідер.

Читайте також: Керованими бомбами Росія знищила енергетичну інфраструктуру України на 80%, - Зеленський

Автор: 

ГЕС (209) Зеленський Володимир (23923) ТЕС (917) енергетика (2601)


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Топ коментарі
+17
Напевно для цього естрадний президент і позабирав в ППО клістрони в 2022 р.
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25.09.2024 17:42
+16
...А БАКАНОВ ЗДАВ ЩЕ ДО ТОГО Й ПІВДЕНЬ ТА АТОМНІ СТАНЦІЇ.
росія далеко а БАКАНОВ ДЕ?
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25.09.2024 17:44
+16
Хто розмінував Чонгар ?!
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25.09.2024 17:58
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Напевно для цього естрадний президент і позабирав в ППО клістрони в 2022 р.
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25.09.2024 17:42 Відповісти
Ми не маємо права «гробити» свою армію / Федина подала звернення до ДБР та Міноборони- ютуб

військових ТРО кинули на Курщині.
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25.09.2024 18:01 Відповісти
...А БАКАНОВ ЗДАВ ЩЕ ДО ТОГО Й ПІВДЕНЬ ТА АТОМНІ СТАНЦІЇ.
росія далеко а БАКАНОВ ДЕ?
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25.09.2024 17:44 Відповісти
...ПОДАЛІ ВІД ЗАЕС? Його це врятує. А от що Буратінобанат не думає вести ЗСУ до перемоги - непокАрний та схований від світла БАКАНОВ- ТОМУ ДОКАЗ .
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25.09.2024 17:47 Відповісти
І те що Баканов п.дор, відміняє той факт що русня зруйнувала українську енергетику?
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25.09.2024 17:50 Відповісти
що ви брешете?
оно недавно, гроссі приїздив. такий радісний в дьосна лупився з корєшами кацапами, прямо на заес.
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25.09.2024 17:46 Відповісти
Тобто ти про@бав всю енергетику а тепер ниєшь
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25.09.2024 17:48 Відповісти
А найема так і не посадив , що той писака гроши розтринькав на захист енергоносіїв
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25.09.2024 17:51 Відповісти
Як його можна посадити, коли він теж клоун?
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25.09.2024 17:53 Відповісти
Клоун из минулого цирка? Це він косить під клоуна - він нащадок співробітника КГБ. Тому таку карьеру зробив . Українцям це не вдається.
Ось був великий атаман- так у Лондоні сховали
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25.09.2024 20:06 Відповісти
А продовження прокачки російської нафти українською трубою в Угорщину і прибутки путіна від цього, які спрямовані на армію раші це зрада чи перемога ?!
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25.09.2024 17:53 Відповісти
Україні потрібна своя samson option.
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25.09.2024 17:54 Відповісти
нєма, віддали за гарантії безпеки.
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25.09.2024 18:27 Відповісти
Хто розмінував Чонгар ?!
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25.09.2024 17:58 Відповісти
💯!!!
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25.09.2024 18:09 Відповісти
Саме ж украло міліарди ,які виділяли на захист електростанцій
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25.09.2024 18:07 Відповісти
Смердиш кацапськими наративами
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25.09.2024 18:09 Відповісти
Зеленский нечего не украл?
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25.09.2024 20:35 Відповісти
Які гідроелектростанції, крім Каховської, зруйнувала Роіся?

Навіщо воно ******* навіть тоді, коли у цьому нема ніякої потреби?

Чи воно думає, що на Заході не можуть загуглити кількість ГЕС в Україні?
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25.09.2024 18:11 Відповісти
Дніпровську і Кременчуцьку не чув?
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25.09.2024 18:17 Відповісти
Останнім часом як мінімум Київську та Дніпровську. Можливо Дністровську та Середньодніпровську (Колишню Дніпродзержинську). Греблі стоять. Але машинні зали та підстанції зруйновано.
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25.09.2024 18:21 Відповісти
Ні Київська, ні Дністррвська ГЕС не були зруйновані.

Було тимчасово втрачено деяке обладнання.
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25.09.2024 18:55 Відповісти
зима. мова за тепло. грітись нічим.
"Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони продовжують бити по наших енергетичних об'єктах, знищують трансформатори, генератори. На жаль, за останні тижні Росія знищила 80% теплової генерації", - заявив Шмигать. 11 квітня 2024
https://www.rbc.ua/rus/news/ataka-stvorennya-chomu-vidminnist-tes-vid-1712852171.html
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25.09.2024 18:33 Відповісти
Президент Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор Росія зруйнувала всі теплові та найбільші гідроелектростанції України. Джерело:

Не думаю, що хтось читає думки ЗЄ. Всі чують, що воно каже.
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25.09.2024 18:53 Відповісти
капец, ти думку від факту відрізнити не можеш? 73%твого мозгу тільки думки бачать, фактів - ні?
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25.09.2024 20:33 Відповісти
реально, треба бути альтернативноообдарованим, щоб під статтею з фактажем казати, що хтось усього лише ТАК ДУМАЄ.
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26.09.2024 07:54 Відповісти
Ну і які з цього "плачу Ярославни" висновки зробив отой ООНівський світовий бомонд? Та ніякого! Окрім щирих слів про всебічну підтримку! Але України взагалі, і аж ніяк не "хвормули миру" від найвеличнішого!
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25.09.2024 18:13 Відповісти
Вони ще до війни були в такому стані, що потребували переоснащення. Наследіє комунячно-баригівських часів.
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25.09.2024 18:13 Відповісти
Ви "ідєї" свої пропонуйте, а невдоволення і ненависть залиште собі.
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25.09.2024 18:14 Відповісти
ГЕС, ТЕЦ і підстанції це у спецов запитай, це різні об'єкти
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25.09.2024 18:17 Відповісти
"Уявіть, будь ласка, вашу країну зі зруйнованою на 80% енергосистемою. З такими масштабами руйнувань, що це буде за життя?", - сказав український лідер. Джерело:
************
Що це буде за життя? Щасливе життя, особливо, якщо заснувати для цього якесь Міністерство щастя, або Міністерство єдності.

Наш Лідор знає, яке ще міністерство треба створити для щасливого життя українців. )))
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25.09.2024 18:22 Відповісти
е-Щастя..
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25.09.2024 18:29 Відповісти
А чому ж ти їх від ворога не захистив,підар гундосий? Де твоє ППО, де залізний купол для енергооб'єктів, де статичний захист для усього, що можна? Тільки Наєм руки нагрів?
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25.09.2024 18:23 Відповісти
Де обісцяний тобою 1гігават потужності брехло?
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25.09.2024 18:26 Відповісти
настає ера автономного тепла
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25.09.2024 18:36 Відповісти
к сведению зека манды и шоблы .энэрго система Украины строилась при ссср на случай затяжной ядерной войны и 20% целостности достаточно что бы вся страна работала полноценно
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25.09.2024 18:48 Відповісти
Так цим криворуким потворам основне завдання - нагріти руки на відбудові, а не забезпечити країну світлом і теплом.
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25.09.2024 19:22 Відповісти
Заявив чи похвалився ?
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25.09.2024 19:18 Відповісти
Відзвітував пуйлу
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25.09.2024 19:36 Відповісти
Мене грошей було тирити з оборони, з 2019 починаючи, і війною тільки добавивши апетиту.
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25.09.2024 19:26 Відповісти
Та ти шо ...? а шашлики встиг приготувати ,а головне наїстися ? Тепер залишилося , тільки крові української напитися ...кончене ти падло зеленський ...
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25.09.2024 19:50 Відповісти
Так, ворог підступний, жорстокий. Але чому у нього всі ТЕС генерують електроенергію (для тупих пояснюю, це "свєт") та тепло? Як так? нафтобази та нафтопереробні заводи дістаємо. Але що з цього москалям? А от посиділи б взимку без тепла та "свєту", то може б іншої пісні заспівали б? А то якась гра в одні ворота з нашої сторони
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25.09.2024 20:47 Відповісти
Росія зруйнувала всі теплові та найбільші гідроелектростанції України, - Зеленський Джерело:

То як це розуміти, як його досягнення на посаді вельмишановного?
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25.09.2024 22:18 Відповісти
 
 