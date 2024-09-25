Россия разрушила все тепловые и самые большие гидроэлектростанции Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия разрушила все тепловые и самые большие гидроэлектростанции Украины.

Об этом он сказал во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, трансляцию вело "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

"Российская армия не может получить значительных преимуществ на поле боя, Путин ищет других путей сломать дух борьбы украинцев. Одна из его целей - это инфраструктура. Россияне продолжают атаковать нашу энергетическую инфраструктуру. Сейчас РФ уничтожила все наши тепловые электростанции и крупнейшие гидроэлектростанции", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что диктатор РФ Путин стремится, чтобы миллионы украинцев остались зимой без света и тепла.

"Представьте, пожалуйста, вашу страну с разрушенной на 80% энергосистемой. С такими масштабами разрушений, что это будет за жизнь?", - сказал украинский лидер.

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