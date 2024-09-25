РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10547 посетителей онлайн
Новости
3 612 46

Россия разрушила все тепловые и самые большие гидроэлектростанции Украины, - Зеленский

Зеленський в ООН розповів про знищення Росією українських ТЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия разрушила все тепловые и самые большие гидроэлектростанции Украины.

Об этом он сказал во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, трансляцию вело "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

"Российская армия не может получить значительных преимуществ на поле боя, Путин ищет других путей сломать дух борьбы украинцев. Одна из его целей - это инфраструктура. Россияне продолжают атаковать нашу энергетическую инфраструктуру. Сейчас РФ уничтожила все наши тепловые электростанции и крупнейшие гидроэлектростанции", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что диктатор РФ Путин стремится, чтобы миллионы украинцев остались зимой без света и тепла.

"Представьте, пожалуйста, вашу страну с разрушенной на 80% энергосистемой. С такими масштабами разрушений, что это будет за жизнь?", - сказал украинский лидер.

Также читайте: Запорожская АЭС находится под угрозой ядерного инцидента, - Зеленский на Генассамблее ООН

Автор: 

ГЭС (118) Зеленский Владимир (20456) ТЭС (280) энергетика (2565)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
Напевно для цього естрадний президент і позабирав в ППО клістрони в 2022 р.
показать весь комментарий
25.09.2024 17:42
+16
...А БАКАНОВ ЗДАВ ЩЕ ДО ТОГО Й ПІВДЕНЬ ТА АТОМНІ СТАНЦІЇ.
росія далеко а БАКАНОВ ДЕ?
показать весь комментарий
25.09.2024 17:44
+16
Хто розмінував Чонгар ?!
показать весь комментарий
25.09.2024 17:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Напевно для цього естрадний президент і позабирав в ППО клістрони в 2022 р.
показать весь комментарий
25.09.2024 17:42 Ответить
Ми не маємо права «гробити» свою армію / Федина подала звернення до ДБР та Міноборони- ютуб

військових ТРО кинули на Курщині.
показать весь комментарий
25.09.2024 18:01 Ответить
...А БАКАНОВ ЗДАВ ЩЕ ДО ТОГО Й ПІВДЕНЬ ТА АТОМНІ СТАНЦІЇ.
росія далеко а БАКАНОВ ДЕ?
показать весь комментарий
25.09.2024 17:44 Ответить
...ПОДАЛІ ВІД ЗАЕС? Його це врятує. А от що Буратінобанат не думає вести ЗСУ до перемоги - непокАрний та схований від світла БАКАНОВ- ТОМУ ДОКАЗ .
показать весь комментарий
25.09.2024 17:47 Ответить
І те що Баканов п.дор, відміняє той факт що русня зруйнувала українську енергетику?
показать весь комментарий
25.09.2024 17:50 Ответить
що ви брешете?
оно недавно, гроссі приїздив. такий радісний в дьосна лупився з корєшами кацапами, прямо на заес.
показать весь комментарий
25.09.2024 17:46 Ответить
Тобто ти про@бав всю енергетику а тепер ниєшь
показать весь комментарий
25.09.2024 17:48 Ответить
А найема так і не посадив , що той писака гроши розтринькав на захист енергоносіїв
показать весь комментарий
25.09.2024 17:51 Ответить
Як його можна посадити, коли він теж клоун?
показать весь комментарий
25.09.2024 17:53 Ответить
Клоун из минулого цирка? Це він косить під клоуна - він нащадок співробітника КГБ. Тому таку карьеру зробив . Українцям це не вдається.
Ось був великий атаман- так у Лондоні сховали
показать весь комментарий
25.09.2024 20:06 Ответить
А продовження прокачки російської нафти українською трубою в Угорщину і прибутки путіна від цього, які спрямовані на армію раші це зрада чи перемога ?!
показать весь комментарий
25.09.2024 17:53 Ответить
Україні потрібна своя samson option.
показать весь комментарий
25.09.2024 17:54 Ответить
нєма, віддали за гарантії безпеки.
показать весь комментарий
25.09.2024 18:27 Ответить
Хто розмінував Чонгар ?!
показать весь комментарий
25.09.2024 17:58 Ответить
💯!!!
показать весь комментарий
25.09.2024 18:09 Ответить
Саме ж украло міліарди ,які виділяли на захист електростанцій
показать весь комментарий
25.09.2024 18:07 Ответить
Смердиш кацапськими наративами
показать весь комментарий
25.09.2024 18:09 Ответить
Зеленский нечего не украл?
показать весь комментарий
25.09.2024 20:35 Ответить
Які гідроелектростанції, крім Каховської, зруйнувала Роіся?

Навіщо воно ******* навіть тоді, коли у цьому нема ніякої потреби?

Чи воно думає, що на Заході не можуть загуглити кількість ГЕС в Україні?
показать весь комментарий
25.09.2024 18:11 Ответить
Дніпровську і Кременчуцьку не чув?
показать весь комментарий
25.09.2024 18:17 Ответить
Останнім часом як мінімум Київську та Дніпровську. Можливо Дністровську та Середньодніпровську (Колишню Дніпродзержинську). Греблі стоять. Але машинні зали та підстанції зруйновано.
показать весь комментарий
25.09.2024 18:21 Ответить
Ні Київська, ні Дністррвська ГЕС не були зруйновані.

Було тимчасово втрачено деяке обладнання.
показать весь комментарий
25.09.2024 18:55 Ответить
зима. мова за тепло. грітись нічим.
"Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони продовжують бити по наших енергетичних об'єктах, знищують трансформатори, генератори. На жаль, за останні тижні Росія знищила 80% теплової генерації", - заявив Шмигать. 11 квітня 2024
https://www.rbc.ua/rus/news/ataka-stvorennya-chomu-vidminnist-tes-vid-1712852171.html
показать весь комментарий
25.09.2024 18:33 Ответить
Президент Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор Росія зруйнувала всі теплові та найбільші гідроелектростанції України. Джерело:

Не думаю, що хтось читає думки ЗЄ. Всі чують, що воно каже.
показать весь комментарий
25.09.2024 18:53 Ответить
капец, ти думку від факту відрізнити не можеш? 73%твого мозгу тільки думки бачать, фактів - ні?
показать весь комментарий
25.09.2024 20:33 Ответить
реально, треба бути альтернативноообдарованим, щоб під статтею з фактажем казати, що хтось усього лише ТАК ДУМАЄ.
показать весь комментарий
26.09.2024 07:54 Ответить
Ну і які з цього "плачу Ярославни" висновки зробив отой ООНівський світовий бомонд? Та ніякого! Окрім щирих слів про всебічну підтримку! Але України взагалі, і аж ніяк не "хвормули миру" від найвеличнішого!
показать весь комментарий
25.09.2024 18:13 Ответить
Вони ще до війни були в такому стані, що потребували переоснащення. Наследіє комунячно-баригівських часів.
показать весь комментарий
25.09.2024 18:13 Ответить
Ви "ідєї" свої пропонуйте, а невдоволення і ненависть залиште собі.
показать весь комментарий
25.09.2024 18:14 Ответить
ГЕС, ТЕЦ і підстанції це у спецов запитай, це різні об'єкти
показать весь комментарий
25.09.2024 18:17 Ответить
"Уявіть, будь ласка, вашу країну зі зруйнованою на 80% енергосистемою. З такими масштабами руйнувань, що це буде за життя?", - сказав український лідер. Джерело:
************
Що це буде за життя? Щасливе життя, особливо, якщо заснувати для цього якесь Міністерство щастя, або Міністерство єдності.

Наш Лідор знає, яке ще міністерство треба створити для щасливого життя українців. )))
показать весь комментарий
25.09.2024 18:22 Ответить
е-Щастя..
показать весь комментарий
25.09.2024 18:29 Ответить
А чому ж ти їх від ворога не захистив,підар гундосий? Де твоє ППО, де залізний купол для енергооб'єктів, де статичний захист для усього, що можна? Тільки Наєм руки нагрів?
показать весь комментарий
25.09.2024 18:23 Ответить
Де обісцяний тобою 1гігават потужності брехло?
показать весь комментарий
25.09.2024 18:26 Ответить
настає ера автономного тепла
показать весь комментарий
25.09.2024 18:36 Ответить
к сведению зека манды и шоблы .энэрго система Украины строилась при ссср на случай затяжной ядерной войны и 20% целостности достаточно что бы вся страна работала полноценно
показать весь комментарий
25.09.2024 18:48 Ответить
Так цим криворуким потворам основне завдання - нагріти руки на відбудові, а не забезпечити країну світлом і теплом.
показать весь комментарий
25.09.2024 19:22 Ответить
Заявив чи похвалився ?
показать весь комментарий
25.09.2024 19:18 Ответить
Відзвітував пуйлу
показать весь комментарий
25.09.2024 19:36 Ответить
Мене грошей було тирити з оборони, з 2019 починаючи, і війною тільки добавивши апетиту.
показать весь комментарий
25.09.2024 19:26 Ответить
Та ти шо ...? а шашлики встиг приготувати ,а головне наїстися ? Тепер залишилося , тільки крові української напитися ...кончене ти падло зеленський ...
показать весь комментарий
25.09.2024 19:50 Ответить
Так, ворог підступний, жорстокий. Але чому у нього всі ТЕС генерують електроенергію (для тупих пояснюю, це "свєт") та тепло? Як так? нафтобази та нафтопереробні заводи дістаємо. Але що з цього москалям? А от посиділи б взимку без тепла та "свєту", то може б іншої пісні заспівали б? А то якась гра в одні ворота з нашої сторони
показать весь комментарий
25.09.2024 20:47 Ответить
Росія зруйнувала всі теплові та найбільші гідроелектростанції України, - Зеленський Джерело:

То як це розуміти, як його досягнення на посаді вельмишановного?
показать весь комментарий
25.09.2024 22:18 Ответить
 
 