Россия разрушила все тепловые и самые большие гидроэлектростанции Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия разрушила все тепловые и самые большие гидроэлектростанции Украины.
Об этом он сказал во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, трансляцию вело "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.
"Российская армия не может получить значительных преимуществ на поле боя, Путин ищет других путей сломать дух борьбы украинцев. Одна из его целей - это инфраструктура. Россияне продолжают атаковать нашу энергетическую инфраструктуру. Сейчас РФ уничтожила все наши тепловые электростанции и крупнейшие гидроэлектростанции", - сказал глава государства.
Зеленский отметил, что диктатор РФ Путин стремится, чтобы миллионы украинцев остались зимой без света и тепла.
"Представьте, пожалуйста, вашу страну с разрушенной на 80% энергосистемой. С такими масштабами разрушений, что это будет за жизнь?", - сказал украинский лидер.
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військових ТРО кинули на Курщині.
росія далеко а БАКАНОВ ДЕ?
оно недавно, гроссі приїздив. такий радісний в дьосна лупився з корєшами кацапами, прямо на заес.
Ось був великий атаман- так у Лондоні сховали
Навіщо воно ******* навіть тоді, коли у цьому нема ніякої потреби?
Чи воно думає, що на Заході не можуть загуглити кількість ГЕС в Україні?
Було тимчасово втрачено деяке обладнання.
"Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони продовжують бити по наших енергетичних об'єктах, знищують трансформатори, генератори. На жаль, за останні тижні Росія знищила 80% теплової генерації", - заявив Шмигать. 11 квітня 2024
https://www.rbc.ua/rus/news/ataka-stvorennya-chomu-vidminnist-tes-vid-1712852171.html
Не думаю, що хтось читає думки ЗЄ. Всі чують, що воно каже.
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Що це буде за життя? Щасливе життя, особливо, якщо заснувати для цього якесь Міністерство щастя, або Міністерство єдності.
Наш Лідор знає, яке ще міністерство треба створити для щасливого життя українців. )))
То як це розуміти, як його досягнення на посаді вельмишановного?