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Запорожская АЭС находится под угрозой ядерного инцидента, - Зеленский на Генассамблее ООН

Зеленський виступив на Генасамблеї ООН

Россия разрушила все украинские тепловые электростанции и большую часть гидроэнергетических мощностей, а оккупированная Запорожская АЭС находится под угрозой ядерного инцидента.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас Запорожская атомная электростанция остается оккупированной российскими войсками, к сожалению, и она находится под угрозой ядерного инцидента. Это главный источник радиационной опасности в Европе, возможно, и в мире. Вот почему в представленной мной Формуле мира первым пунктом идет ядерная безопасность", - сказал Зеленский.

Украинский президент поблагодарил членов Генеральной Ассамблеи за принятие в июле этого года резолюции о безопасности ядерных объектов в Украине.

По словам Зеленского, поскольку Россия "не может победить сопротивление нашего народа на поле боя, Путин ищет другие способы сломить украинский дух". Один из таких методов - удары по энергетической инфраструктуре, и "это намеренные атаки России на наши электростанции и всю энергосистему".

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"На сегодня Россия уничтожила все наши тепловые электростанции и большую часть наших гидроэнергетических мощностей. Так Путин готовится к зиме, надеясь измучить миллионы, миллионы украинцев, простые семьи, женщин, детей, простые города, простые села. Путин хочет оставить их в темноте и холоде этой зимой, заставив Украину страдать и сдаться", - заявил Зеленский.

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Зеленский Владимир (20456) энергетика (2565) Запорожская АЭС (708)


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Вова, їбаш
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25.09.2024 17:44 Ответить
МІЙ ШКІЛЬНИЙ ДРУГ ЗДАВ ЗАЕС І Я ЙОГО БЕЗПОКАРАНО СХОВАВ В УКРАЇНІ
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25.09.2024 17:51 Ответить
Люди добрі , якби у цього .... була честь чи совість - він би погодився говорити на увесь світ про ЗАЕС? Андрій Декрач , котрий з Бакановим здавали ЗАЕС зараз ВИПУЩЕНИЙ у рашку й обійняв посаду сенатора РФ від якоїсь там ***** губернії.. А оце хрипить про ЗАЕС!!!
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25.09.2024 17:55 Ответить
Має бути офіційне звернення ВР,ОП,КМ до світової громадськості, до народів росії, щодо припинення знищення української енергетики, економіки України тощо...! В разі невиконання цієї вимоги, Україна має право на дзеркальну відповідь, по догмату:«А хто зробить шкоду ближньому своєму, тому треба зробити те саме, що він учинив. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб…» (Левит, 24,19-20)
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25.09.2024 17:56 Ответить
Лише власна samson option врятує Україну.
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25.09.2024 17:57 Ответить
Да всім насрать ,ні кого ти цим не злякаєш, хіба що ця атомна була б десь на западному кордоні. Якщо б Україна капітулювала я впевнений що всі наші партнери по тихому раділи і полегшено зітхали.Так повинно було бути у 22 році ,але ЗСУ зламали їм всі плани.
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25.09.2024 18:43 Ответить
Бо ти її здав кацапам, калігула гундосий!
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25.09.2024 19:26 Ответить
 
 