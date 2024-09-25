Запорожская АЭС находится под угрозой ядерного инцидента, - Зеленский на Генассамблее ООН

Россия разрушила все украинские тепловые электростанции и большую часть гидроэнергетических мощностей, а оккупированная Запорожская АЭС находится под угрозой ядерного инцидента.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас Запорожская атомная электростанция остается оккупированной российскими войсками, к сожалению, и она находится под угрозой ядерного инцидента. Это главный источник радиационной опасности в Европе, возможно, и в мире. Вот почему в представленной мной Формуле мира первым пунктом идет ядерная безопасность", - сказал Зеленский.

Украинский президент поблагодарил членов Генеральной Ассамблеи за принятие в июле этого года резолюции о безопасности ядерных объектов в Украине.

По словам Зеленского, поскольку Россия "не может победить сопротивление нашего народа на поле боя, Путин ищет другие способы сломить украинский дух". Один из таких методов - удары по энергетической инфраструктуре, и "это намеренные атаки России на наши электростанции и всю энергосистему".

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"На сегодня Россия уничтожила все наши тепловые электростанции и большую часть наших гидроэнергетических мощностей. Так Путин готовится к зиме, надеясь измучить миллионы, миллионы украинцев, простые семьи, женщин, детей, простые города, простые села. Путин хочет оставить их в темноте и холоде этой зимой, заставив Украину страдать и сдаться", - заявил Зеленский.