МАГАТЭ призвала Россию немедленно деоккупировать ЗАЭС и вернуть станцию под контроль Украины
Генеральная конференция МАГАТЭ во время своей 68-й сессии 65 голосами одобрила резолюцию "Ядерная безопасность, защищенность и гарантии в Украине". Соавторами документа выступили 52 страны-члены агентства.
Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики, где опубликован полный текст резолюции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Резолюция подтверждает, что украинские атомные станции, среди которых и Запорожская АЭС, должны функционировать под полным суверенным контролем Украины. МАГАТЭ призывает к немедленному выводу военного и другого персонала РФ с территории ЗАЭС и возвращению станции под контроль украинской власти для обеспечения ее безопасности.
До момента возвращения ЗАЭС под контроль Украины от России требуется обеспечить МАГАТЭ неограниченный доступ ко всем объектам и информации на станции.
В документе выражается поддержка дальнейших усилий МАГАТЭ по преодолению рисков ядерной безопасности в Украине, особенно в контексте решения Гендиректора Агентства направить наблюдательные миссии на высоковольтные подстанции, которые являются ключевыми для работы украинских АЭС. А также поддержка продолжения предоставления МАГАТЭ технической помощи Украине для обеспечения безопасной работы атомных объектов и дальнейшая политическая, финансовая и материальная поддержка соответствующих программ.
Минэнерго отмечает, что во время Саммита мира, который состоялся 15-16 июня 2024 года по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, была отмечена важность обеспечения безопасной и стабильной работы украинских атомных станций, в частности ЗАЭС, под полным суверенным контролем Украины.
"Благодарен МАГАТЭ, генеральному директору Рафаэлю Гросси, и всем странам-членам Агентства, которые поддержали резолюцию. Спасибо Агентству и его руководству также за решение о направлении наблюдательных миссий на высоковольтные подстанции, которые являются ключевыми для работы украинских АЭС. Важное решение для преодоления рисков ядерной безопасности в Украине", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.
Пожалуйста, подождите...
Покорення Марсу - технічно НАД-складне завдання не реалізуєме за данних технологій.
Напротивагу - ЗВІЛЬНИТИ ЗАЄС - це дуже просто - достатньо лілі-путіну віддати наказ залишити ЗАЄС - що тут складного?
Друге діло, що куло МОЖЕ але НЕ ХОЧЕ.
У випадку ж Марса - Ілон ХОЧЕ але НЕ МОЖЕ.
Різниця ВЕЛИЧЕЗНА.
Віагрупіджопник отримали, мабуть....
Чекаю.
От я цікавлюсь ЯКІ САМЕ це організації не теоретичні, яких так багато? Я не знаю жодної.
Все це правильно, але варто одразу расєю попередити, що вся її атомна енергетика в разі подальшої окупації буде піддана СТОВІДСОТКОВІЙ ІЗОЛЯЦІЇ І ПОДАЛЬШИХ САНКЦІЙ, а також всі хто з ними в цій області працюватиме.
Це все одно, що закликати вбивцю - повернути життя жертві, голубам - припинити срати, а усім хворим - припинити боліти...
Ефект от призивів - однаковий...
"Єсть!" - браво атвєчаєт ***** і спєшит виполнять.
МАГАТЕ ж закликало, не гуй собачий.
МАГАТЕ одна з небагатьох міжнародних організацій яка реально може зробити русні попаболь. Надієшся що колись перейдуть від закликів до дій...