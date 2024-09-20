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МАГАТЭ (361) Минэнерго (359) Запорожская АЭС (665)

МАГАТЭ призвала Россию немедленно деоккупировать ЗАЭС и вернуть станцию ​​под контроль Украины

МАГАТЕ закликає РФ негайно деокупувати ЗАЕС

Генеральная конференция МАГАТЭ во время своей 68-й сессии 65 голосами одобрила резолюцию "Ядерная безопасность, защищенность и гарантии в Украине". Соавторами документа выступили 52 страны-члены агентства.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики, где опубликован полный текст резолюции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Резолюция подтверждает, что украинские атомные станции, среди которых и Запорожская АЭС, должны функционировать под полным суверенным контролем Украины. МАГАТЭ призывает к немедленному выводу военного и другого персонала РФ с территории ЗАЭС и возвращению станции под контроль украинской власти для обеспечения ее безопасности.

До момента возвращения ЗАЭС под контроль Украины от России требуется обеспечить МАГАТЭ неограниченный доступ ко всем объектам и информации на станции.

В документе выражается поддержка дальнейших усилий МАГАТЭ по преодолению рисков ядерной безопасности в Украине, особенно в контексте решения Гендиректора Агентства направить наблюдательные миссии на высоковольтные подстанции, которые являются ключевыми для работы украинских АЭС. А также поддержка продолжения предоставления МАГАТЭ технической помощи Украине для обеспечения безопасной работы атомных объектов и дальнейшая политическая, финансовая и материальная поддержка соответствующих программ.

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Минэнерго отмечает, что во время Саммита мира, который состоялся 15-16 июня 2024 года по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, была отмечена важность обеспечения безопасной и стабильной работы украинских атомных станций, в частности ЗАЭС, под полным суверенным контролем Украины.

"Благодарен МАГАТЭ, генеральному директору Рафаэлю Гросси, и всем странам-членам Агентства, которые поддержали резолюцию. Спасибо Агентству и его руководству также за решение о направлении наблюдательных миссий на высоковольтные подстанции, которые являются ключевыми для работы украинских АЭС. Важное решение для преодоления рисков ядерной безопасности в Украине", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Также читайте: Украина призывает МАГАТЭ заставить РФ прекратить атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру и оккупацию ЗАЭС
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Топ комментарии
+9
Нічого собі!!

Все це правильно, але варто одразу расєю попередити, що вся її атомна енергетика в разі подальшої окупації буде піддана СТОВІДСОТКОВІЙ ІЗОЛЯЦІЇ І ПОДАЛЬШИХ САНКЦІЙ, а також всі хто з ними в цій області працюватиме.
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20.09.2024 16:31
+8
Закликалку не сорвите. ***** очень нравится когда его умоляют, желательно на коленях. МАГАТЕ наверное одно из немногих организаций которые не наложили на рашку санкций которые серьезно могли бы ударить по московии
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20.09.2024 16:26
+7
клоуни просто клоуни....вся планета одне шапіто. Туареги мають більше влади чим всі міжнародні клоуни
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20.09.2024 16:25
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narešti šos rozumne
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20.09.2024 16:17 Ответить
А я вимагаю...! буквально завтра ,підкорити планету Марс !
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20.09.2024 16:20 Ответить
До чого тут це?
Покорення Марсу - технічно НАД-складне завдання не реалізуєме за данних технологій.
Напротивагу - ЗВІЛЬНИТИ ЗАЄС - це дуже просто - достатньо лілі-путіну віддати наказ залишити ЗАЄС - що тут складного?
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20.09.2024 16:36 Ответить
відповіді дописувачів форуму нижче
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20.09.2024 16:38 Ответить
Це ви прирівняли НЕРЕАЛЬНО технічну можливість зі звичайною реалістичною.
Друге діло, що куло МОЖЕ але НЕ ХОЧЕ.
У випадку ж Марса - Ілон ХОЧЕ але НЕ МОЖЕ.
Різниця ВЕЛИЧЕЗНА.
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20.09.2024 16:41 Ответить
А у кого ти вимагаєш?
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20.09.2024 18:17 Ответить
Спочатку маната в московитів відсмокчують а потім вимагають
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20.09.2024 16:22 Ответить
А що так збудились?
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20.09.2024 16:23 Ответить
Віагру піджопник отримали, мабуть....
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20.09.2024 16:32 Ответить
Мабуть кацапи бабло не перерахували.
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20.09.2024 16:38 Ответить
клоуни просто клоуни....вся планета одне шапіто. Туареги мають більше влади чим всі міжнародні клоуни
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20.09.2024 16:25 Ответить
Закликалку не сорвите. ***** очень нравится когда его умоляют, желательно на коленях. МАГАТЕ наверное одно из немногих организаций которые не наложили на рашку санкций которые серьезно могли бы ударить по московии
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20.09.2024 16:26 Ответить
Прикольно... Друже - наведи приклад ОРГАНІЗАЦІЙ що наклали санкції на росію?
Чекаю.
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20.09.2024 16:39 Ответить
Ну, теоретично і навіть практично, будь-яка організація може накласти... але не санкції
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20.09.2024 16:46 Ответить
Нє, друже - Пан зверху стверджує цитата: "МАГАТЕ наверное одно из немногих организаций которые не наложили на рашку санкций"
От я цікавлюсь ЯКІ САМЕ це організації не теоретичні, яких так багато? Я не знаю жодної.
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20.09.2024 16:54 Ответить
А у тих така функція є?
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20.09.2024 18:19 Ответить
Може пора кацапатом потрогать за вымя?
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20.09.2024 16:28 Ответить
А що сі стало .... із магаТе?
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20.09.2024 16:30 Ответить
напевно прорашистському МАГАТЕ.куйло в далнішому запропонував взятки давати в рублях і юанях.а за відсутності їх казахськими тугриками і ************* зайчиками...МАГАТІСТИ на баксах і євро виросли...???
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20.09.2024 16:40 Ответить
Нічого собі!!

Все це правильно, але варто одразу расєю попередити, що вся її атомна енергетика в разі подальшої окупації буде піддана СТОВІДСОТКОВІЙ ІЗОЛЯЦІЇ І ПОДАЛЬШИХ САНКЦІЙ, а також всі хто з ними в цій області працюватиме.
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20.09.2024 16:31 Ответить
uvi ce ņemožļivo. rusņa ponastroila reaktorov po polmiru....ih treba obslugovivati.
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20.09.2024 16:33 Ответить
Можливо. Головне бути послідовними і тиснути расею так, щоб іншого виходу в неї не існувало взагалі.
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20.09.2024 16:36 Ответить
МАГАТЕ закликає повернути ЗАЕС, ООН - припинити обстріли, а Червоний Хрест - обміняти всіх полонених....
Це все одно, що закликати вбивцю - повернути життя жертві, голубам - припинити срати, а усім хворим - припинити боліти...
Ефект от призивів - однаковий...
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20.09.2024 16:40 Ответить
про голубів найбільше підходить
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20.09.2024 17:31 Ответить
на цензорі пора вводити рубрику гумор, туди заяви магате, оон, папи і т.д
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20.09.2024 16:45 Ответить
І в чергове почують від кацапів напрям за яким іти.
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20.09.2024 16:46 Ответить
МАГАТЕ закликає РФ негайно деокупувати ЗАЕС і повернути станцію під контроль України

"Єсть!" - браво атвєчаєт ***** і спєшит виполнять.
МАГАТЕ ж закликало, не гуй собачий.
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20.09.2024 16:56 Ответить
Не для того зеля її здав,щоб назад повертали!
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20.09.2024 17:01 Ответить
молодець! заробив від путлєра пиріжок
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20.09.2024 17:30 Ответить
В принципі хоч щось. З паршивої вівці..
МАГАТЕ одна з небагатьох міжнародних організацій яка реально може зробити русні попаболь. Надієшся що колись перейдуть від закликів до дій...
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20.09.2024 17:04 Ответить
білий шум
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20.09.2024 17:28 Ответить
А скільки у МАГАТЕ дивізій??
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20.09.2024 17:47 Ответить
ага..щаз
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20.09.2024 17:55 Ответить
Потрібно не закликати, а запроваджувати дієві санкції проти Росатому.
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20.09.2024 18:08 Ответить
амери не дозволять то зараз у них надійний торговий партнер
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20.09.2024 19:00 Ответить
І що терористи сказали? Мабуть послухають?
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20.09.2024 18:32 Ответить
МАГАТЭ нагле яке.
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20.09.2024 18:41 Ответить
і ніжкою топнули
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21.09.2024 09:23 Ответить
 
 