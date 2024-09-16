Украина призывает МАГАТЭ заставить РФ прекратить атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру и оккупацию ЗАЭС
Пока весь мир развивает атомные технологии и вводит в эксплуатацию новые атомные генерирующие мощности, Россия разрушает украинскую Запорожскую АЭС, продолжает милитаризацию станции и прилегающих оккупированных территорий.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минэнерго, об этом во время выступления на 68-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Так, Галущенко призвал все страны-члены МАГАТЭ объединить усилия, чтобы дать мощный и единодушный ответ РФ за преступные атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру и оккупацию Запорожской АЭС.
"В течение последнего года Украина подверглась беспрецедентным атакам России на энергосистему с серьезными разрушениями и повреждениями. Мы потеряли жизни наших мужественных воинов, которые защищали нашу страну, жизни наших энергетиков, которые восстанавливали энергетическое оборудование после российских атак и обеспечивали надежную работу АЭС, жизни мирных жителей и детей - будущее Украины. Но мы продолжаем стоять и противостоять этому злу ХХІ века", - заявил Галущенко.
По его словам, пока весь мир движется к устойчивому развитию, развивает атомные технологии и вводит в эксплуатацию новые атомные генерирующие мощности, Россия варварски разрушает украинскую Запорожскую АЭС, продолжает милитаризацию станции и прилегающих оккупированных территорий, используя их как прикрытие для артиллерийских ударов по подконтрольной Украине территории и населенным пунктам, нарушая основы ядерной безопасности и все принципы защиты.
Он подчеркнул, что Россия сознательно нарушает Устав МАГАТЭ, неоднократно игнорировала резолюции Совета управляющих и Генеральной конференции МАГАТЭ.
"Россия не заслуживает привилегированного статуса в рамках Агентства и его Совета управляющих. Она сознательно создает беспрецедентную ядерную опасность и незащищенность", - подчеркнул министр.
Галущенко поблагодарил МАГАТЭ и лично гендиректора Агентства Рафаэля Гросси за быструю реализацию недавнего решения о начале мониторинговых миссий на украинских подстанциях, которые являются критически важными для атомных электростанций.
Кроме того, он напомнил, что во время последней массированной атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины 26 августа РФ использовала 236 ударных средств, среди которых 127 ракет и 109 дронов. Атака была направлена, в частности, на объекты генерации, линии электропередачи и подстанции, критически важные для украинских АЭС.
Министр энергетики отметил, что "мы должны сделать все, чтобы предотвратить любую военную угрозу для мирного использования ядерной энергии в будущем".
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(два роки тому)
Росіяни захопили МАГАТЕ?
До складу МАГАТЕ входить 175 країн-членів. Росія дійсно має високе проникнення, бо, поруч зі Сполученими Штатами Америки, належить до основних ядерних держав світу.
Росія зуміла наростити вплив на МАГАТЕ, коли проголосила себе спадкоємицею СРСР у структурах ООН і привласнила фактично всі радянські квоти у всіх представництвах.
Після цього присутність росії в організації стрімко зростала. росіяни ставали спонсорами багатьох конференцій та заходів під егідою МАГАТЕ. При тому такі івенти в основному стосувались якраз виходу на ринок російських ядерних технологій. А "Росатом" активно створював спільні з МАГАТЕ підприємства.
Одним із таких підприємств став Міжнародний центр збагачення урану. "Це перша спроба МАГАТЕ створити гарантований банк ядерного палива на випадок різних інцидентів, в тому числі війни. У цьому банку є збагачений уран, який ми можемо попросити і з якого ми будемо виробляти паливо.
Одним із акціонерів цього центру, крім МАГАТЕ та Росатома, є Україна", - пояснює Костянтин Батозький.
Завдяки лобіюванню керівництва МАГАТЕ рф зуміла вийти на ринки Єгипту, Бангладешу, В'єтнаму, Бразилії, Індонезії, Мароко, Нігерії, ПАР тощо.
Очевидно: всюди, куди проникає росія, просочується і її агентура, з'являється контроль, шпіонаж, корупційні зв'язки. Російська атомна галузь стала ще однією формою прикриття для шпигунської мережі. Наукою та бізнесом там навіть і не тхне.
Чи заангажований теперішній керівник Гросі?
9 березня представник рф при міжнародних організаціях у Відні Міхаіл Ульянов під час зустрічі з керівництвом МАГАТЕ звинуватив Україну в провокаціях на ЗАЕС та виправдав російських військових, котрі стріляли на території станції.
1 квітня в Калінінграді Гросі зустрічався з гендиректором "Росатому" Ліхачовим. Вони обговорили безпеку ядерних об'єктів в Україні, а після зустрічі Гросі подякував Ліхачову за "оперативну взаємодію та партнерство".