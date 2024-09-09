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МАГАТЭ (361) Запорожская АЭС (665) Рафаэль Гросси (155)

МАГАТЭ рекомендует не перезапускать реакторы ЗАЭС, пока идет война, - Гросси

МАГАТЕ рекомендує не перезапукати реактори ЗАЕС, поки триває війна

Реакторы Запорожской АЭС должны находиться в состоянии "холодной остановки", пока идет война.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной. Регулярные взрывы, атаки беспилотников, обстрелы, неоднократные перебои с внешним электроснабжением, среди других проблем, повышают риск ядерной аварии", - отметил он.

Гросси отметил, что сейчас градирни не нужны как часть механизма охлаждения, поскольку все шесть реакторных блоков ЗАЭС остаются в состоянии холодной остановки.

"В соответствии с рекомендациями Агентства, понятно, что ни один реактор не будет перезапущен до тех пор, пока конфликт будет продолжать угрожать ядерной и физической ядерной безопасности станции", - сказал гендиректор МАГАТЭ.

По его словам, продолжение работы агентства на ЗАЭС остается важным для уменьшения вероятности ядерной аварии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поврежденная в результате пожара градирня ЗАЭС должна быть снесена, - МАГАТЭ
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Топ комментарии
+6
Цей кончений дебільєро інструкції кацапам надає?
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09.09.2024 14:33
+4
А можна я на його місце піду?
На відміну від нього я знаю, що, *****, якщо немає чим охолоджувати, вмикати ядрьоний реактор не можна.
А цей ******* навіть і такого не знає!
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09.09.2024 14:35
+4
Гроссі так біг обніматися з терористами на Курській АЕС... не кожен домашній песик так буде бігти до свого хазяїна,щоб його приласкали і дали якусь вкусняшку.
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09.09.2024 14:44
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Цей кончений дебільєро інструкції кацапам надає?
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09.09.2024 14:33 Ответить
А можна я на його місце піду?
На відміну від нього я знаю, що, *****, якщо немає чим охолоджувати, вмикати ядрьоний реактор не можна.
А цей ******* навіть і такого не знає!
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09.09.2024 14:35 Ответить
А ви готові повірити, що реактивний снаряд перед влучанням в ціль розвертається на 180 градусів? Якщо так, то вам пряма дорога в МАГАТЕ!
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09.09.2024 14:43 Ответить
jakšo vam ce kaže ork z avtomatom , jakii keruje jadernim reaktorom , kudi vam treba probratis - jaki še je opciji ?
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09.09.2024 14:46 Ответить
Гроссі так біг обніматися з терористами на Курській АЕС... не кожен домашній песик так буде бігти до свого хазяїна,щоб його приласкали і дали якусь вкусняшку.
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09.09.2024 14:44 Ответить
emu treba ostavatis v ZAES , tomu vin bude robiti vse so emu kacapi kažut...
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09.09.2024 14:48 Ответить
Це дає йому можливість виглядати корисним та незамінним. Це його "Moment Of Glory".
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09.09.2024 14:52 Ответить
sumnivajus. možļivo tomu šo vin tam(zaes) e , nestalos to šo rusņa zrobila s damboi.....
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09.09.2024 15:18 Ответить
Наявність там "експертів" МАГАТЕ ніяким чином не заважає русні.
Кацапи просто не дають їм доступ. Ніщо не завадило їм зіпсувати градирню.
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09.09.2024 15:25 Ответить
vybačte , ale ot kuda vi eto znaete šo i jak tam na samom deļe ?
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09.09.2024 15:37 Ответить
А ви жодного разу не читали скарги від цих самих "експертів"?
Котрих постійно не пускають то на дах, то в окремі зони АЕС, то ще кудись.
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09.09.2024 15:41 Ответить
a vi ņerazu ņedumaļi , šo napisati oņi mogot tiļki to šo treba kacapam ? inakše ih poprostu možut vygnati ot tuda....
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09.09.2024 15:44 Ответить
Цілком погоджуюсь. Від них там насправді нічого не залежить, але при цьому дає можливість надувати щоки та виставляти напоказ свою "значущість".
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09.09.2024 15:49 Ответить
ta pušai naduvajut....ce menše zlo , čem kacapi na edine s reaktorom
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09.09.2024 15:52 Ответить
Це точно)
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09.09.2024 15:59 Ответить
Рекомендує кому? Папі Римському?
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09.09.2024 15:25 Ответить
Ахах. конечно не запускайте, а то вдруг рашка долбанет и по нам шандарахнет. Едьте лучше на запорожскую и там рассказывайте русне как нехорошо захватывать атомные объекты
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09.09.2024 16:21 Ответить
https://www.bible-for-you.org/Frame/my-blog.htm#atomn Ядерная страшилка
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09.09.2024 17:32 Ответить
 
 