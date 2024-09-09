МАГАТЭ рекомендует не перезапускать реакторы ЗАЭС, пока идет война, - Гросси

Реакторы Запорожской АЭС должны находиться в состоянии "холодной остановки", пока идет война.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной. Регулярные взрывы, атаки беспилотников, обстрелы, неоднократные перебои с внешним электроснабжением, среди других проблем, повышают риск ядерной аварии", - отметил он.

Гросси отметил, что сейчас градирни не нужны как часть механизма охлаждения, поскольку все шесть реакторных блоков ЗАЭС остаются в состоянии холодной остановки.

"В соответствии с рекомендациями Агентства, понятно, что ни один реактор не будет перезапущен до тех пор, пока конфликт будет продолжать угрожать ядерной и физической ядерной безопасности станции", - сказал гендиректор МАГАТЭ.

По его словам, продолжение работы агентства на ЗАЭС остается важным для уменьшения вероятности ядерной аварии.

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