МАГАТЕ рекомендує не перезапускати реактори ЗАЕС, поки триває війна, - Гроссі
Реактори Запорізької АЕС мають перебувати у стані "холодної зупинки", поки триває війна.
Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною. Регулярні вибухи, атаки безпілотників, обстріли, неодноразові перебої з зовнішнім електропостачанням, серед інших проблем, підвищують ризик ядерної аварії", - зазначив він.
Гроссі зазначив, що наразі градирні не потрібні як частина механізму охолодження, оскільки всі шість реакторних блоків ЗАЕС залишаються в стані холодної зупинки.
"Відповідно до рекомендацій Агентства, є зрозумілим, що жоден реактор не буде перезапущено доти, доки конфлікт продовжуватиме загрожувати ядерній та фізичній ядерній безпеці станції", - сказав гендиректор МАГАТЕ.
За його словами, продовження роботи агентства на ЗАЕС залишається важливою для зменшення ймовірності ядерної аварії.
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На відміну від нього я знаю, що, *****, якщо немає чим охолоджувати, вмикати ядрьоний реактор не можна.
А цей ******* навіть і такого не знає!
Кацапи просто не дають їм доступ. Ніщо не завадило їм зіпсувати градирню.
Котрих постійно не пускають то на дах, то в окремі зони АЕС, то ще кудись.