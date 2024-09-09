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МАГАТЕ (674) Запорізька АЕС (1355) Рафаель Гроссі (270)

МАГАТЕ рекомендує не перезапускати реактори ЗАЕС, поки триває війна, - Гроссі

МАГАТЕ рекомендує не перезапукати реактори ЗАЕС, поки триває війна

Реактори Запорізької АЕС мають перебувати у стані "холодної зупинки", поки триває війна.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною. Регулярні вибухи, атаки безпілотників, обстріли, неодноразові перебої з зовнішнім електропостачанням, серед інших проблем, підвищують ризик ядерної аварії", - зазначив він.

Гроссі зазначив, що наразі градирні не потрібні як частина механізму охолодження, оскільки всі шість реакторних блоків ЗАЕС залишаються в стані холодної зупинки.

"Відповідно до рекомендацій Агентства, є зрозумілим, що жоден реактор не буде перезапущено доти, доки конфлікт продовжуватиме загрожувати ядерній та фізичній ядерній безпеці станції", - сказав гендиректор МАГАТЕ.

За його словами, продовження роботи агентства на ЗАЕС залишається важливою для зменшення ймовірності ядерної аварії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пошкоджена внаслідок пожежі градирня ЗАЕС має бути знесена, – МАГАТЕ

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Топ коментарі
+6
Цей кончений дебільєро інструкції кацапам надає?
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09.09.2024 14:33
+4
А можна я на його місце піду?
На відміну від нього я знаю, що, *****, якщо немає чим охолоджувати, вмикати ядрьоний реактор не можна.
А цей ******* навіть і такого не знає!
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09.09.2024 14:35
+4
Гроссі так біг обніматися з терористами на Курській АЕС... не кожен домашній песик так буде бігти до свого хазяїна,щоб його приласкали і дали якусь вкусняшку.
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09.09.2024 14:44
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Цей кончений дебільєро інструкції кацапам надає?
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09.09.2024 14:33 Відповісти
А можна я на його місце піду?
На відміну від нього я знаю, що, *****, якщо немає чим охолоджувати, вмикати ядрьоний реактор не можна.
А цей ******* навіть і такого не знає!
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09.09.2024 14:35 Відповісти
А ви готові повірити, що реактивний снаряд перед влучанням в ціль розвертається на 180 градусів? Якщо так, то вам пряма дорога в МАГАТЕ!
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09.09.2024 14:43 Відповісти
jakšo vam ce kaže ork z avtomatom , jakii keruje jadernim reaktorom , kudi vam treba probratis - jaki še je opciji ?
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09.09.2024 14:46 Відповісти
Гроссі так біг обніматися з терористами на Курській АЕС... не кожен домашній песик так буде бігти до свого хазяїна,щоб його приласкали і дали якусь вкусняшку.
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09.09.2024 14:44 Відповісти
emu treba ostavatis v ZAES , tomu vin bude robiti vse so emu kacapi kažut...
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09.09.2024 14:48 Відповісти
Це дає йому можливість виглядати корисним та незамінним. Це його "Moment Of Glory".
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09.09.2024 14:52 Відповісти
sumnivajus. možļivo tomu šo vin tam(zaes) e , nestalos to šo rusņa zrobila s damboi.....
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09.09.2024 15:18 Відповісти
Наявність там "експертів" МАГАТЕ ніяким чином не заважає русні.
Кацапи просто не дають їм доступ. Ніщо не завадило їм зіпсувати градирню.
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09.09.2024 15:25 Відповісти
vybačte , ale ot kuda vi eto znaete šo i jak tam na samom deļe ?
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09.09.2024 15:37 Відповісти
А ви жодного разу не читали скарги від цих самих "експертів"?
Котрих постійно не пускають то на дах, то в окремі зони АЕС, то ще кудись.
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09.09.2024 15:41 Відповісти
a vi ņerazu ņedumaļi , šo napisati oņi mogot tiļki to šo treba kacapam ? inakše ih poprostu možut vygnati ot tuda....
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09.09.2024 15:44 Відповісти
Цілком погоджуюсь. Від них там насправді нічого не залежить, але при цьому дає можливість надувати щоки та виставляти напоказ свою "значущість".
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09.09.2024 15:49 Відповісти
ta pušai naduvajut....ce menše zlo , čem kacapi na edine s reaktorom
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09.09.2024 15:52 Відповісти
Це точно)
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09.09.2024 15:59 Відповісти
Рекомендує кому? Папі Римському?
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09.09.2024 15:25 Відповісти
Ахах. конечно не запускайте, а то вдруг рашка долбанет и по нам шандарахнет. Едьте лучше на запорожскую и там рассказывайте русне как нехорошо захватывать атомные объекты
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09.09.2024 16:21 Відповісти
https://www.bible-for-you.org/Frame/my-blog.htm#atomn Ядерная страшилка
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09.09.2024 17:32 Відповісти
 
 