Україна закликає МАГАТЕ змусити РФ припинити атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру та окупацію ЗАЕС

Поки весь світ розвиває атомні технології та вводить в експлуатацію нові атомні генеруючі потужності, Росія руйнує українську Запорізьку АЕС, продовжує мілітаризацію станції та прилеглих окупованих територій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міненерго, про це під час виступу на 68-й Генеральній конференції МАГАТЕ у Відні заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Так, Галущенко закликав усі країни-члени МАГАТЕ об’єднати зусилля, щоб дати потужну і одностайну відповідь РФ за злочинні атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру й окупацію Запорізької АЕС.

"Протягом останнього року Україна зазнала безпрецедентних атак Росії на енергосистему з серйозними руйнуваннями та пошкодженнями. Ми втратили життя наших мужніх воїнів, які захищали нашу країну, життя наших енергетиків, які відновлювали енергетичне обладнання після російських атак та забезпечували надійну роботу АЕС, життя мирних жителів і дітей – майбутнє України. Але ми продовжуємо стояти і протистояти цьому злу 21 століття", – заявив Галущенко.

За його словами, поки весь світ рухається до сталого розвитку, розвиває атомні технології та вводить в експлуатацію нові атомні генеруючі потужності, Росія по-варварськи руйнує українську Запорізьку АЕС, продовжує мілітаризацію станції та прилеглих окупованих територій, використовуючи їх як прикриття для артилерійських ударів по підконтрольній Україні території та населених пунктах, порушуючи основи ядерної безпеки та всі принципи захисту.

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Він наголосив, що Росія свідомо порушує Статут МАГАТЕ, неодноразово ігнорувала резолюції Ради керуючих і Генеральної конференції МАГАТЕ.

"Росія не заслуговує на привілейований статус у межах Агентства та його Ради керуючих. Вона свідомо створює безпрецедентну ядерну небезпеку та незахищеність", - наголосив міністр.

Галущенко подякував МАГАТЕ і особисто гендиректору Агентства Рафаелю Гроссі за швидку реалізацію нещодавнього рішення про початок моніторингових місій на українських підстанціях, які є критично важливими для атомних електростанцій.

Крім того, він нагадав, що під час останньої масованої атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України 26 серпня РФ використала 236 ударних засобів, серед яких 127 ракет і 109 дронів. Атаку було спрямовано, зокрема, на об’єкти генерації, лінії електропередачі та підстанції, критично важливі для українських АЕС.

Міністр енергетики зазначив, що "ми повинні зробити все, щоб запобігти будь-якій військовій загрозі для мирного використання ядерної енергії в майбутньому".

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