УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5674 відвідувача онлайн
Новини
1 129 28
АЕС (1124) МАГАТЕ (674) енергетика (2486) Рафаель Гроссі (270)

АЕС не можуть бути військовими цілями. МАГАТЕ уважніше стежитиме за ситуацією, - Гроссі

гроссі

У МАГАТЕ заявили, що уважно стежитимуть за ситуацією навколо критично важливих для роботи українських АЕС електричних підстанцій, які нещодавно атакувала РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час пресконференції у Відні.

"За результатами мого нещодавнього візиту до Києва і розмов із Президентом Зеленським ми зараз більш тісно співпрацюємо, уважніше дивимося на підстанції, які є критично важливими для зовнішнього електропостачання трьох діючих атомних електростанцій", - сказав Гроссі.

Крім того, гендиректор МАГАТЕ наголосив, що атомні електростанції не можуть бути військовими цілями.

Також читайте: МАГАТЕ рекомендує не перезапускати реактори ЗАЕС, поки триває війна, - Гроссі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час масованого обстрілу України 26 серпня російські війська вперше атакували розподільні підстанції касетними боєприпасами.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
А поїдь кацапердам це скажи!! Вони захопили дві АЕС!! Чорнобильську вдалося відбити
показати весь коментар
09.09.2024 16:33
+10
Пропоную на кожну важливу для АЕС українську підстанцію приковувати ланцюгом одного з високих членів МАГАТЕ. Може тоді вони більш дієві пропозиції винесуть на публіку.
показати весь коментар
09.09.2024 16:39
+7
Цей чорт на ЗАЕС з кацапами обіймався, про що ви говорите
показати весь коментар
09.09.2024 16:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"...гендиректор МАГАТЕ наголосив, що атомні електростанції не можуть бути військовими цілями... "

ce vsim i tak zrozumilo - ale je teroristi ta kacapi....tut treba šos robiti vže.
показати весь коментар
09.09.2024 16:32 Відповісти
А поїдь кацапердам це скажи!! Вони захопили дві АЕС!! Чорнобильську вдалося відбити
показати весь коментар
09.09.2024 16:33 Відповісти
Цей чорт на ЗАЕС з кацапами обіймався, про що ви говорите
показати весь коментар
09.09.2024 16:35 Відповісти
ņetreba poļivati brudom ļudinu , jaka stoit meždu kacapami i černobiļem 2.0 .
показати весь коментар
09.09.2024 16:37 Відповісти
Цікаво, а чим ви вважаєте українську АЕС, захоплену армією іноземної держави?
Це теж не військова ціль, яку кацапи хотіли захопити і захопили за допомогою зброї?
показати весь коментар
09.09.2024 16:35 Відповісти
Х..лу це скажи, магатємастурбатор
показати весь коментар
09.09.2024 16:36 Відповісти
a čomu ***** ? može kraše Baidenu ?
показати весь коментар
09.09.2024 16:38 Відповісти
можна і Байдену
показати весь коментар
09.09.2024 16:46 Відповісти
tak vin ce i robit
показати весь коментар
09.09.2024 16:50 Відповісти
Пропоную на кожну важливу для АЕС українську підстанцію приковувати ланцюгом одного з високих членів МАГАТЕ. Може тоді вони більш дієві пропозиції винесуть на публіку.
показати весь коментар
09.09.2024 16:39 Відповісти
Так! Я давно пропонувала на кожну АЕС - по кілька тварюкпредставників країн-членів МАГАТЕ.
показати весь коментар
09.09.2024 16:41 Відповісти
Нереальной@бнута істота..
показати весь коментар
09.09.2024 16:39 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2024 16:57 Відповісти
Ще уважніше?
Не просвердліть очима монітор
показати весь коментар
09.09.2024 16:47 Відповісти
Будет внимательно следить и шо?
показати весь коментар
09.09.2024 16:53 Відповісти
Очільник МАГАТЕ Гроссі обіймається з росіянами на ЗАЕС.
Хто платить, той і замовляє музику.
показати весь коментар
09.09.2024 16:56 Відповісти
Если кацапы сделают чарнобыль на Запорожкой АЭС, то главное шоб не было как в мультике "Ну, погоди". Думаю кто волк, а кто заяц объяснять не нужно. И если чо пусть "мышыбратья" сами там тушат. Это не совок, дураков нету, даже из-за радиации туда никто, я надеюсь, с Украины тушить не сунетса!!!
показати весь коментар
09.09.2024 17:02 Відповісти
У рашистів достатньо "живой" (поки що) "сіли", колишніх громадян України, яких "партія і правітєльство СН" люб'язно подарували кацапстану. Разом із пожежними машинами, шелікоптерами та іншими "срєдствамі пажаротушенія".
показати весь коментар
09.09.2024 17:27 Відповісти
Два года ЗАЭС оккупирована россиянами и Гросси это устраивало, а как только ВСУ начали курскую операцию вдруг засуетился и увидел опасность. Потому что россия опасается потерять КурАЭС, хотя не известно собираются ВСУ её захватывать или нет.
показати весь коментар
09.09.2024 17:52 Відповісти
3,14-дар... Можете мене навіть заблокувати, але гроссі таким і є.
показати весь коментар
09.09.2024 17:00 Відповісти
А чого він такого не говорив коли кацапня вдерлась спочатку на ЧАЕС, а потім на ЗАЕС? Тільки почав патякати як наші почали до кацапської АС в курській області добиратись?
показати весь коментар
09.09.2024 17:04 Відповісти
Головне, щоб гроссі був глибоко зхвильований, десь так на пів метра, не глибше
показати весь коментар
09.09.2024 17:13 Відповісти
Гроссі а ***** може бути *****м чи це другоє ?
показати весь коментар
09.09.2024 17:17 Відповісти
абеспакоицца...
а мозгов не хватает понять, что там вообще мозгов нету
вопрос времени, когда рванет
если рыжим лесом солдат посылали вперед, какая ответственность?
показати весь коментар
09.09.2024 17:25 Відповісти
Не просто "фпєрьот за родіну за сраліна". Наскільки пам'ятаю, вони там окопувались.
показати весь коментар
09.09.2024 17:29 Відповісти
Гросі це підарюга такий самий як ООН і ОБСЄ
показати весь коментар
09.09.2024 17:39 Відповісти
гросси такой же феерический даун как и генсек оон!
показати весь коментар
09.09.2024 18:36 Відповісти
 
 