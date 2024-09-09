АЕС не можуть бути військовими цілями. МАГАТЕ уважніше стежитиме за ситуацією, - Гроссі
У МАГАТЕ заявили, що уважно стежитимуть за ситуацією навколо критично важливих для роботи українських АЕС електричних підстанцій, які нещодавно атакувала РФ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час пресконференції у Відні.
"За результатами мого нещодавнього візиту до Києва і розмов із Президентом Зеленським ми зараз більш тісно співпрацюємо, уважніше дивимося на підстанції, які є критично важливими для зовнішнього електропостачання трьох діючих атомних електростанцій", - сказав Гроссі.
Крім того, гендиректор МАГАТЕ наголосив, що атомні електростанції не можуть бути військовими цілями.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час масованого обстрілу України 26 серпня російські війська вперше атакували розподільні підстанції касетними боєприпасами.
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ce vsim i tak zrozumilo - ale je teroristi ta kacapi....tut treba šos robiti vže.
Це теж не військова ціль, яку кацапи хотіли захопити і захопили за допомогою зброї?
тварюкпредставників країн-членів МАГАТЕ.
Не просвердліть очима монітор
Хто платить, той і замовляє музику.
а мозгов не хватает понять, что там вообще мозгов нету
вопрос времени, когда рванет
если рыжим лесом солдат посылали вперед, какая ответственность?