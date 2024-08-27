РФ вперше атакувала розподільні підстанції касетними боєприпасами, - Шмигаль

Під час масованого обстрілу 26 серпня російські війська вперше атакували розподільні підстанції касетними боєприпасами.

Про це прем'єр Денис Шмигаль заявив під час панельної дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вчора, до речі, відбулись перші атаки ракетами з касетними боєприпасами, якими атакували наші розподільні підстанції, це були десятки ракет", - сказав глава уряду.

За словами Шмигаля, втрати обладнання виявилися мінімальними, попри численні удари.

"Ми з десятки ударів вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання", - додав прем'єр.

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