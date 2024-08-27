РФ вперше атакувала розподільні підстанції касетними боєприпасами, - Шмигаль
Під час масованого обстрілу 26 серпня російські війська вперше атакували розподільні підстанції касетними боєприпасами.
Про це прем'єр Денис Шмигаль заявив під час панельної дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Вчора, до речі, відбулись перші атаки ракетами з касетними боєприпасами, якими атакували наші розподільні підстанції, це були десятки ракет", - сказав глава уряду.
За словами Шмигаля, втрати обладнання виявилися мінімальними, попри численні удари.
"Ми з десятки ударів вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання", - додав прем'єр.
Топ коментарі
+9 Виталий Танчик #518988
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+8 govtva
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+6 Mykola Blogger
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Такі заяви (про неефективність застосованих ворогом ***********) треба тримати в суворій таємниці від ворога та його багаточисельної агентури.
А тут Шмигаль розголошує результати аналізу бойових дій ворога проти енергосистеми...
Ворог послухав і відповідно буде застосовувати більш ефективні **********...
Послушают Шмыгаля и подумают, а зачем?
Філ Гордон
https://www.golosameriki.com/a/top-zelenskiy-aide-speaks-by-phone-with-kamala-harris-adviser/7709979.html
то проблем повинно бути менше, так, дроти перевісити