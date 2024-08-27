РФ впервые атаковала распределительные подстанции кассетными боеприпасами, - Шмыгаль
Во время массированного обстрела 26 августа российские войска впервые атаковали распределительные подстанции кассетными боеприпасами.
Об этом премьер Денис Шмыгаль заявил во время панельной дискуссии в рамках форума "Україна 2024. Незалежність", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Вчера, кстати, были первые атаки ракетами с кассетными боеприпасами, которыми атаковали наши распределительные подстанции, это были десятки ракет", - сказал глава правительства.
По словам Шмыгаля, потери оборудования оказались минимальными, несмотря на многочисленные удары.
"Мы из десятка ударов вчера потеряли очень небольшое количество нашего оборудования", - добавил премьер.
Топ комментарии
+9 Виталий Танчик #518988
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+8 govtva
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+6 Mykola Blogger
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Такі заяви (про неефективність застосованих ворогом ***********) треба тримати в суворій таємниці від ворога та його багаточисельної агентури.
А тут Шмигаль розголошує результати аналізу бойових дій ворога проти енергосистеми...
Ворог послухав і відповідно буде застосовувати більш ефективні **********...
Послушают Шмыгаля и подумают, а зачем?
Філ Гордон
https://www.golosameriki.com/a/top-zelenskiy-aide-speaks-by-phone-with-kamala-harris-adviser/7709979.html
то проблем повинно бути менше, так, дроти перевісити