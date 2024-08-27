РФ впервые атаковала распределительные подстанции кассетными боеприпасами, - Шмыгаль

Во время массированного обстрела 26 августа российские войска впервые атаковали распределительные подстанции кассетными боеприпасами.

Об этом премьер Денис Шмыгаль заявил во время панельной дискуссии в рамках форума "Україна 2024. Незалежність", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вчера, кстати, были первые атаки ракетами с кассетными боеприпасами, которыми атаковали наши распределительные подстанции, это были десятки ракет", - сказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, потери оборудования оказались минимальными, несмотря на многочисленные удары.

"Мы из десятка ударов вчера потеряли очень небольшое количество нашего оборудования", - добавил премьер.

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