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Новости Война
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РФ впервые атаковала распределительные подстанции кассетными боеприпасами, - Шмыгаль

Шмигаль про обстріл енергетики

Во время массированного обстрела 26 августа российские войска впервые атаковали распределительные подстанции кассетными боеприпасами.

Об этом премьер Денис Шмыгаль заявил во время панельной дискуссии в рамках форума "Україна 2024. Незалежність", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вчера, кстати, были первые атаки ракетами с кассетными боеприпасами, которыми атаковали наши распределительные подстанции, это были десятки ракет", - сказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, потери оборудования оказались минимальными, несмотря на многочисленные удары.

"Мы из десятка ударов вчера потеряли очень небольшое количество нашего оборудования", - добавил премьер.

Читайте также: Россия использовала не менее 127 ракет и 109 дронов во время сегодняшней атаки, - Зеленский на заседании Ставки

Автор: 

обстрел (26975) энергетика (2553) Шмыгаль Денис (2677)


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Топ комментарии
+9
Я не проти мінімальних втрат, але у такому разі вимагаю й мінімального часу на відновлення. Тож якщо ти Шмигаль так кажеш, то закатай рукави у до роботи, люди без світла надто довго чекають і бажають найшвидшого покращення ситуації з енергопостачанням, а поки щось на те не схоже! Вірю не словам, а ДІЛАМ!!!
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27.08.2024 12:16
+8
Так теперь и мы можем нанести ответный удар вежливости по силовым станциям вокруг Курской АЭС,с гопниками надо общаться на их языке.
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27.08.2024 12:18
+6
Саме так і виглядає. Жахлива некомпетентність уряду.
Такі заяви (про неефективність застосованих ворогом ***********) треба тримати в суворій таємниці від ворога та його багаточисельної агентури.
А тут Шмигаль розголошує результати аналізу бойових дій ворога проти енергосистеми...
Ворог послухав і відповідно буде застосовувати більш ефективні **********...
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27.08.2024 12:53
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Правила форума Совет форумчан
Я не проти мінімальних втрат, але у такому разі вимагаю й мінімального часу на відновлення. Тож якщо ти Шмигаль так кажеш, то закатай рукави у до роботи, люди без світла надто довго чекають і бажають найшвидшого покращення ситуації з енергопостачанням, а поки щось на те не схоже! Вірю не словам, а ДІЛАМ!!!
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27.08.2024 12:16 Ответить
Обіцяють до 1-2 тижнів серйозних відключень.
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27.08.2024 12:26 Ответить
Ну то піди волонтером на підстанції - хоч пісок із розірваних мішків повідкидаєш. Мінімальні втрати по трансформаторам - але дофіга проводів порвало, шафи порозбивало. Якщо касетники - то там пару-трійку днів сапери ще будуть все чистити.
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27.08.2024 14:28 Ответить
ДІЛАМ! - це хто?
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27.08.2024 15:24 Ответить
Звучит как призыв к тому, что надо снова ударить по тем же подстанциям...
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27.08.2024 12:17 Ответить
А без Шмигаля вони не будуть вдаряти? Як не по цим, то по іншим підстанціям?
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27.08.2024 12:24 Ответить
Саме так і виглядає. Жахлива некомпетентність уряду.
Такі заяви (про неефективність застосованих ворогом ***********) треба тримати в суворій таємниці від ворога та його багаточисельної агентури.
А тут Шмигаль розголошує результати аналізу бойових дій ворога проти енергосистеми...
Ворог послухав і відповідно буде застосовувати більш ефективні **********...
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27.08.2024 12:53 Ответить
Если наше правительство открыто заявляет, что удары врага по нашей энергосистеме неэффективны, то кто ж из партнеров нам даст в помощь дополнительные средства ПВО и боекомплекты?
Послушают Шмыгаля и подумают, а зачем?
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27.08.2024 13:23 Ответить
Так теперь и мы можем нанести ответный удар вежливости по силовым станциям вокруг Курской АЭС,с гопниками надо общаться на их языке.
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27.08.2024 12:18 Ответить
Можна, але сцикотно...
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27.08.2024 12:19 Ответить
Ні не можемо. Кремль не дозволить. Оманську таємну угоду порушувати ніхто не буде.
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27.08.2024 12:21 Ответить
А в цій угоді і Курська АЕС була? Чого тільки провокатори на кшталт не придумають! А 610 тисяч пакетованих кацапів теж були в угоді?
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27.08.2024 15:27 Ответить
Саліван боїться ескалації. На березі Потомаку...
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27.08.2024 12:46 Ответить
Саліван - все. Схоже тепер радник Камали - Гордон (не радійте, не Діма Гордон) рулить:
Філ Гордон
https://www.golosameriki.com/a/top-zelenskiy-aide-speaks-by-phone-with-kamala-harris-adviser/7709979.html
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27.08.2024 13:01 Ответить
касетна частина менша, тому якщо обладнання закрите як слід,
то проблем повинно бути менше, так, дроти перевісити
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27.08.2024 12:23 Ответить
Мінімальні втрати е/обладнання,а нам світло падають на 3 години через три.А де той пересідент і завгосп кабінетні,"потужні" діячі по здачі України кауапам.яТакож привіт малюк і костіну за їхню "работу".
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27.08.2024 12:27 Ответить
ми все соплі жуєм хоча що чекати від зелених мерзотників
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27.08.2024 12:32 Ответить
Да ты что,а как это у ботокса получается попадать точно в цель с тысячекилометрового расстояния ракетами сконструированными в семидесятых годах прошлого столетия запускаемыми с развалюшной авиации из шестидесятых? может пора отороваться от воровства и заняться предателями типа сивковичского помощника.
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27.08.2024 12:40 Ответить
Я так розумію, з цими 5-6 цінними менеджерами ми ще й без газу залишимось
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27.08.2024 13:01 Ответить
Вже видно, що ця влада просто кинула народ напризволяще - виживайте, як самі знаєте. Пенсію - самі собі складайте, енергетику - самі собі забезпечуйте, безпеку - теж самі. А наші палнамочія фсьо - тільки ваші податки жерти.
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27.08.2024 13:07 Ответить
Ой, як вчасно! Тільки недавно оголосили виділення з бюджету чергові мільярди на черговий захист. Тепер легко спишуть.
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27.08.2024 13:10 Ответить
В цю гру треба грати вдвоем. Тушить світло, вимикати газ, палити газоперекачку та нєфтепереробку, бить по залізниці, не давати змоги працювати московським аеропортам та топить порожні танкери, що йдуть за горючкой в новоросійск. Вивести тайно надводні " Малюки" на Балтику і північне море - де їх ніхто не чекає і відірватись сповна на російскіх *********. А саме головне зробити вже наші балістичні ракети" Грім" і посилювать удари по всьому перерахованному з настанням холодів. Це допоможе оркам відчути всі радості від війни яку вони так бажали. Заморозити, розьїба.и, але не тягнути кота за хвіст, бо втома вже є.
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27.08.2024 13:22 Ответить
Не для того бубачку вибирали зебіли. Там головний посил: хоть паржьом
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27.08.2024 13:27 Ответить
 
 