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АЭС (523) МАГАТЭ (361) энергетика (2469) Рафаэль Гросси (155)

АЭС не могут быть военными целями. МАГАТЭ будет внимательнее следить за ситуацией, - Гросси

гроссі

В МАГАТЭ заявили, что внимательно будут следить за ситуацией вокруг критически важных для работы украинских АЭС электрических подстанций, которые недавно атаковала РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время пресс-конференции в Вене.

"По результатам моего недавнего визита в Киев и разговоров с президентом Зеленским мы сейчас более тесно сотрудничаем, внимательнее смотрим на подстанции, которые являются критически важными для внешнего электроснабжения трех действующих атомных электростанций", - сказал Гросси.

Кроме того, гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что атомные электростанции не могут быть военными целями.

Также читайте: МАГАТЭ рекомендует не перезапускать реакторы ЗАЭС, пока идет война, - Гросси

Напомним, ранее сообщалось, что во время массированного обстрела Украины 26 августа российские войска впервые атаковали распределительные подстанции кассетными боеприпасами.
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Топ комментарии
+15
А поїдь кацапердам це скажи!! Вони захопили дві АЕС!! Чорнобильську вдалося відбити
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09.09.2024 16:33
+10
Пропоную на кожну важливу для АЕС українську підстанцію приковувати ланцюгом одного з високих членів МАГАТЕ. Може тоді вони більш дієві пропозиції винесуть на публіку.
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09.09.2024 16:39
+7
Цей чорт на ЗАЕС з кацапами обіймався, про що ви говорите
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09.09.2024 16:35
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"...гендиректор МАГАТЕ наголосив, що атомні електростанції не можуть бути військовими цілями... "

ce vsim i tak zrozumilo - ale je teroristi ta kacapi....tut treba šos robiti vže.
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09.09.2024 16:32 Ответить
А поїдь кацапердам це скажи!! Вони захопили дві АЕС!! Чорнобильську вдалося відбити
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09.09.2024 16:33 Ответить
Цей чорт на ЗАЕС з кацапами обіймався, про що ви говорите
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09.09.2024 16:35 Ответить
ņetreba poļivati brudom ļudinu , jaka stoit meždu kacapami i černobiļem 2.0 .
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09.09.2024 16:37 Ответить
Цікаво, а чим ви вважаєте українську АЕС, захоплену армією іноземної держави?
Це теж не військова ціль, яку кацапи хотіли захопити і захопили за допомогою зброї?
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09.09.2024 16:35 Ответить
Х..лу це скажи, магатємастурбатор
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09.09.2024 16:36 Ответить
a čomu ***** ? može kraše Baidenu ?
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09.09.2024 16:38 Ответить
можна і Байдену
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09.09.2024 16:46 Ответить
tak vin ce i robit
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09.09.2024 16:50 Ответить
Пропоную на кожну важливу для АЕС українську підстанцію приковувати ланцюгом одного з високих членів МАГАТЕ. Може тоді вони більш дієві пропозиції винесуть на публіку.
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09.09.2024 16:39 Ответить
Так! Я давно пропонувала на кожну АЕС - по кілька тварюкпредставників країн-членів МАГАТЕ.
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09.09.2024 16:41 Ответить
Нереальной@бнута істота..
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09.09.2024 16:39 Ответить
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09.09.2024 16:57 Ответить
Ще уважніше?
Не просвердліть очима монітор
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09.09.2024 16:47 Ответить
Будет внимательно следить и шо?
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09.09.2024 16:53 Ответить
Очільник МАГАТЕ Гроссі обіймається з росіянами на ЗАЕС.
Хто платить, той і замовляє музику.
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09.09.2024 16:56 Ответить
Если кацапы сделают чарнобыль на Запорожкой АЭС, то главное шоб не было как в мультике "Ну, погоди". Думаю кто волк, а кто заяц объяснять не нужно. И если чо пусть "мышыбратья" сами там тушат. Это не совок, дураков нету, даже из-за радиации туда никто, я надеюсь, с Украины тушить не сунетса!!!
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09.09.2024 17:02 Ответить
У рашистів достатньо "живой" (поки що) "сіли", колишніх громадян України, яких "партія і правітєльство СН" люб'язно подарували кацапстану. Разом із пожежними машинами, шелікоптерами та іншими "срєдствамі пажаротушенія".
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09.09.2024 17:27 Ответить
Два года ЗАЭС оккупирована россиянами и Гросси это устраивало, а как только ВСУ начали курскую операцию вдруг засуетился и увидел опасность. Потому что россия опасается потерять КурАЭС, хотя не известно собираются ВСУ её захватывать или нет.
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09.09.2024 17:52 Ответить
3,14-дар... Можете мене навіть заблокувати, але гроссі таким і є.
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09.09.2024 17:00 Ответить
А чого він такого не говорив коли кацапня вдерлась спочатку на ЧАЕС, а потім на ЗАЕС? Тільки почав патякати як наші почали до кацапської АС в курській області добиратись?
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09.09.2024 17:04 Ответить
Головне, щоб гроссі був глибоко зхвильований, десь так на пів метра, не глибше
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09.09.2024 17:13 Ответить
Гроссі а ***** може бути *****м чи це другоє ?
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09.09.2024 17:17 Ответить
абеспакоицца...
а мозгов не хватает понять, что там вообще мозгов нету
вопрос времени, когда рванет
если рыжим лесом солдат посылали вперед, какая ответственность?
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09.09.2024 17:25 Ответить
Не просто "фпєрьот за родіну за сраліна". Наскільки пам'ятаю, вони там окопувались.
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09.09.2024 17:29 Ответить
Гросі це підарюга такий самий як ООН і ОБСЄ
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09.09.2024 17:39 Ответить
гросси такой же феерический даун как и генсек оон!
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09.09.2024 18:36 Ответить
 
 