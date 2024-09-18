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Новости Война
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Оккупанты установили мины по периметру ЗАЭС, доступу миссии МАГАТЭ препятствуют, - Гросси

Ситуація на ЗАЕС: МАГАТЕ оприлюднило звіт

Российские захватчики и военная техника присутствуют на территории Запорожской АЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в отчете директора МАГАТЭ Гросси.

"ISAMZ продолжает сообщать о присутствии вооруженных людей (которые, как утверждает Российская Федерация, являются членами Национальной гвардии России и некоторыми специалистами по химическому, биологическому, радиологическому и ядерному оружию) и военной техники, такой как бронетранспортеры, военные транспортные средства материально-технического обеспечения и бронемашины с установленным вооружением. ISAMZ сообщила, что вооруженные военные не допустили ее к западной части турбинных залов", - отметил он.

Также российские захватчики не допускают экспертов миссии МАГАТЭ к западной части турбинных залов ЗАЭС. Поэтому они не могут подтвердить, есть ли в этих частях какие-то проблемы или материалы, которые потенциально могут повлиять на ядерную безопасность или защищенность станции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЭ рекомендует не перезапускать реакторы ЗАЭС, пока идет война, - Гросси

Также ISAMZ продолжает сталкиваться с "ограничениями в предоставлении своевременного и надлежащего доступа ко всем местам и информации, связанных с ядерной и физической ядерной безопасностью, что может иметь последствия для оценки Агентством общей ситуации".

"В течение отчетного периода (с 25 мая по 30 августа. - Ред.) ISAMZ не был предоставлен доступ ко всем местам, имеющим отношение к ядерной и физической ядерной безопасности - таким как западная часть турбинных залов, изоляционные ворота водоема-охладителя ЗАЭС и открытое распределительное устройство 330 кВ ЗАЭС", - отмечается в отчете Гросси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия использует ЗАЭС для размещения своих военных и как боеприпасный состав, - ЦНС

Миссия также видела противопехотные мины в буферной зоне между внутренней и внешней оградой объекта в закрытой зоне, недоступной для эксплуатационного персонала станции.

Захватчики сказали МАГАТЭ, что эти мины являются частью системы физической защиты.

Также в отчете Гросси сообщил, что в некоторых случаях эксперты МАГАТЭ имели возможность пообщаться с операторами главного щита управления относительно их разрешений и опыта, но в большинстве случаев ISAMZ сталкивалась с ограничениями, наложенными ЗАЭС (российской оккупационной администрацией на ЗАЭС. - Ред.), и не могла открыто взаимодействовать и обмениваться информацией с операторами.

Читайте: Украина призывает МАГАТЭ заставить РФ прекратить атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру и оккупацию ЗАЭС

Автор: 

МАГАТЭ (391) Запорожская АЭС (704) Рафаэль Гросси (174)


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Топ комментарии
+7
лицеміри..., не треба було обійматися з терористами, як з кращими друзями...
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18.09.2024 13:24
+4
Ну, так привезіть для рашистів, оті пейджери… Дуже дієва технологія для терористів..
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18.09.2024 13:26
+2
Що це за заяви такі? Ще черговий транш від кацапів не надійшов?
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18.09.2024 13:27
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лицеміри..., не треба було обійматися з терористами, як з кращими друзями...
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18.09.2024 13:24 Ответить
Кацапам не сподобалось як він цілується, тому і не пустили на станці
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18.09.2024 14:40 Ответить
Вперед! - на міни
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18.09.2024 13:26 Ответить
Ну, так привезіть для рашистів, оті пейджери… Дуже дієва технологія для терористів..
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18.09.2024 13:26 Ответить
Що це за заяви такі? Ще черговий транш від кацапів не надійшов?
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18.09.2024 13:27 Ответить
Вы хотели сказать что с молчаливого согласия МАГАТЕ окупанты заминировали ЗАЕС?
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18.09.2024 13:28 Ответить
Міні поля!
Серветки з фольги...
Дюралевої...

Кондоми із нержавіючої сталі...

В магазинах Алібаби...

Повно всяких товарів...
В тому числі і для корекціїталії..

Що б вижати, аби...
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18.09.2024 13:34 Ответить
Шо їм ще незрозуміло про козломордих?!
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18.09.2024 13:35 Ответить
а нехай грося пошле туди верессучку. та розмінує все в адін мамент! кращого від неї сапера в світі нема.
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18.09.2024 13:46 Ответить
хай поплаче, шлюха продажна
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18.09.2024 13:49 Ответить
Дійти до Курчатова- бог підказеє
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18.09.2024 13:49 Ответить
А по українських АЕС ходять наче павичі в усі закапелки заглядують. А в цій ситуації обкакалися.
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18.09.2024 13:50 Ответить
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18.09.2024 13:59 Ответить
Єх... Значить погано обнімашками з москалями займався.
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18.09.2024 14:28 Ответить
І нічого не можна вдіяти?! Тоді навіщо ТЕ МАГАТЕ?🤣
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18.09.2024 14:33 Ответить
Кацапи давно по губах водять таким організаціям як МАГАТЕ, ООН, Червоний Хрест та їм подібним. Все це ще раз підтверджує те, що ці організації, що голосно називаються міжнародними - по факту є клубом трутнів, які ні на що не впливають, окрім викачки грошей на своє утримання. І тому, як правило, ці трутні на підсосі у рашки.
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18.09.2024 14:34 Ответить
От якби ще й окупантів всіх, що станцію мінами обклали, ще й іззовні наперекривати з нашого боку. Блокада була б. Але... Заручники наші там та й інші обставини. Якби...
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18.09.2024 14:55 Ответить
Треба зробити нашим все можле й навіть більше, аби захопити-заблокувати Курську аес. От тоді й можна було б предметно поторгуватися.
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18.09.2024 14:57 Ответить
А шо, гРоссі, може тре було не обійматися, а зразу м#нет їм зробити??
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18.09.2024 15:08 Ответить
 
 