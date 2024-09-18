Оккупанты установили мины по периметру ЗАЭС, доступу миссии МАГАТЭ препятствуют, - Гросси

Российские захватчики и военная техника присутствуют на территории Запорожской АЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в отчете директора МАГАТЭ Гросси.

"ISAMZ продолжает сообщать о присутствии вооруженных людей (которые, как утверждает Российская Федерация, являются членами Национальной гвардии России и некоторыми специалистами по химическому, биологическому, радиологическому и ядерному оружию) и военной техники, такой как бронетранспортеры, военные транспортные средства материально-технического обеспечения и бронемашины с установленным вооружением. ISAMZ сообщила, что вооруженные военные не допустили ее к западной части турбинных залов", - отметил он.

Также российские захватчики не допускают экспертов миссии МАГАТЭ к западной части турбинных залов ЗАЭС. Поэтому они не могут подтвердить, есть ли в этих частях какие-то проблемы или материалы, которые потенциально могут повлиять на ядерную безопасность или защищенность станции.

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Также ISAMZ продолжает сталкиваться с "ограничениями в предоставлении своевременного и надлежащего доступа ко всем местам и информации, связанных с ядерной и физической ядерной безопасностью, что может иметь последствия для оценки Агентством общей ситуации".

"В течение отчетного периода (с 25 мая по 30 августа. - Ред.) ISAMZ не был предоставлен доступ ко всем местам, имеющим отношение к ядерной и физической ядерной безопасности - таким как западная часть турбинных залов, изоляционные ворота водоема-охладителя ЗАЭС и открытое распределительное устройство 330 кВ ЗАЭС", - отмечается в отчете Гросси.

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Миссия также видела противопехотные мины в буферной зоне между внутренней и внешней оградой объекта в закрытой зоне, недоступной для эксплуатационного персонала станции.

Захватчики сказали МАГАТЭ, что эти мины являются частью системы физической защиты.

Также в отчете Гросси сообщил, что в некоторых случаях эксперты МАГАТЭ имели возможность пообщаться с операторами главного щита управления относительно их разрешений и опыта, но в большинстве случаев ISAMZ сталкивалась с ограничениями, наложенными ЗАЭС (российской оккупационной администрацией на ЗАЭС. - Ред.), и не могла открыто взаимодействовать и обмениваться информацией с операторами.

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