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МАГАТЕ (672) Запорізька АЕС (1353) Рафаель Гроссі (269)

Окупанти встановили міни по периметру ЗАЕС, доступу місії МАГАТЕ перешкоджають, - Гроссі

Ситуація на ЗАЕС: МАГАТЕ оприлюднило звіт

Російські загарбники та військова техніка присутні на території Запорізької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у звіті директора МАГАТЕ Гроссі.

"ISAMZ продовжує повідомляти про присутність озброєних людей (які, як стверджує Російська Федерація, є членами Національної гвардії Росії і деякими фахівцями з хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї) і військової техніки, такої як бронетранспортери, військові транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення та бронемашини зі встановленим озброєнням. ISAMZ повідомила, що озброєні військові не допустили її до західної частини турбінних залів", - зазначив він.

Також російські загарбники не допускають експертів місії МАГАТЕ до західної частини турбінних залів ЗАЕС. Тому вони не можуть підтвердити, чи є в цих частинах якісь проблеми або матеріали, що потенційно можуть вплинути на ядерну безпеку або захищеність станції.

Читайте: МАГАТЕ рекомендує не перезапускати реактори ЗАЕС, поки триває війна, - Гроссі

Також ISAMZ продовжує стикатися з "обмеженнями в наданні своєчасного і належного доступу до всіх місць та інформації, пов'язаних з ядерною та фізичною ядерною безпекою, що може мати наслідки для оцінки Агентством загальної ситуації".

"Протягом звітного періоду (з 25 травня по 30 серпня. - Ред.) ISAMZ не було надано доступу до всіх місць, що мають відношення до ядерної та фізичної ядерної безпеки – таких як західна частина турбінних залів, ізоляційні ворота водойми-охолоджувача ЗАЕС та відкритий розподільчий пристрій 330 кВ ЗАЕС", - зазначається у звіті Гроссі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія використовує ЗАЕС для розміщення своїх військових та як склад боєприпасів, - ЦНС

Місія також бачила протипіхотні міни у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожею об'єкту в закритій зоні, недоступній для експлуатаційного персоналу станції.

Загарбники сказали МАГАТЕ, що ці міни є частиною системи фізичного захисту.

Також у звіті Гроссі повідомив, що в деяких випадках експерти МАГАТЕ мали змогу поспілкуватися з операторами головного щита управління щодо їхніх дозволів і досвіду, але  в більшості випадків ISAMZ стикалася з обмеженнями, накладеними ЗАЕС (російською окупаційною адміністрацією на ЗАЕС. - Ред.), і не могла відкрито взаємодіяти і обмінюватися інформацією з операторами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна закликає МАГАТЕ змусити РФ припинити атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру та окупацію ЗАЕС

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Топ коментарі
+7
лицеміри..., не треба було обійматися з терористами, як з кращими друзями...
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18.09.2024 13:24
+4
Ну, так привезіть для рашистів, оті пейджери… Дуже дієва технологія для терористів..
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18.09.2024 13:26
+2
Що це за заяви такі? Ще черговий транш від кацапів не надійшов?
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18.09.2024 13:27
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лицеміри..., не треба було обійматися з терористами, як з кращими друзями...
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18.09.2024 13:24 Відповісти
Кацапам не сподобалось як він цілується, тому і не пустили на станці
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18.09.2024 14:40 Відповісти
Вперед! - на міни
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18.09.2024 13:26 Відповісти
Ну, так привезіть для рашистів, оті пейджери… Дуже дієва технологія для терористів..
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18.09.2024 13:26 Відповісти
Що це за заяви такі? Ще черговий транш від кацапів не надійшов?
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18.09.2024 13:27 Відповісти
Вы хотели сказать что с молчаливого согласия МАГАТЕ окупанты заминировали ЗАЕС?
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18.09.2024 13:28 Відповісти
Міні поля!
Серветки з фольги...
Дюралевої...

Кондоми із нержавіючої сталі...

В магазинах Алібаби...

Повно всяких товарів...
В тому числі і для корекціїталії..

Що б вижати, аби...
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18.09.2024 13:34 Відповісти
Шо їм ще незрозуміло про козломордих?!
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18.09.2024 13:35 Відповісти
а нехай грося пошле туди верессучку. та розмінує все в адін мамент! кращого від неї сапера в світі нема.
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18.09.2024 13:46 Відповісти
хай поплаче, шлюха продажна
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18.09.2024 13:49 Відповісти
Дійти до Курчатова- бог підказеє
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18.09.2024 13:49 Відповісти
А по українських АЕС ходять наче павичі в усі закапелки заглядують. А в цій ситуації обкакалися.
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18.09.2024 13:50 Відповісти
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18.09.2024 13:59 Відповісти
Єх... Значить погано обнімашками з москалями займався.
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18.09.2024 14:28 Відповісти
І нічого не можна вдіяти?! Тоді навіщо ТЕ МАГАТЕ?🤣
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18.09.2024 14:33 Відповісти
Кацапи давно по губах водять таким організаціям як МАГАТЕ, ООН, Червоний Хрест та їм подібним. Все це ще раз підтверджує те, що ці організації, що голосно називаються міжнародними - по факту є клубом трутнів, які ні на що не впливають, окрім викачки грошей на своє утримання. І тому, як правило, ці трутні на підсосі у рашки.
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18.09.2024 14:34 Відповісти
От якби ще й окупантів всіх, що станцію мінами обклали, ще й іззовні наперекривати з нашого боку. Блокада була б. Але... Заручники наші там та й інші обставини. Якби...
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18.09.2024 14:55 Відповісти
Треба зробити нашим все можле й навіть більше, аби захопити-заблокувати Курську аес. От тоді й можна було б предметно поторгуватися.
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18.09.2024 14:57 Відповісти
А шо, гРоссі, може тре було не обійматися, а зразу м#нет їм зробити??
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18.09.2024 15:08 Відповісти
 
 