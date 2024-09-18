Окупанти встановили міни по периметру ЗАЕС, доступу місії МАГАТЕ перешкоджають, - Гроссі

Російські загарбники та військова техніка присутні на території Запорізької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у звіті директора МАГАТЕ Гроссі.

"ISAMZ продовжує повідомляти про присутність озброєних людей (які, як стверджує Російська Федерація, є членами Національної гвардії Росії і деякими фахівцями з хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї) і військової техніки, такої як бронетранспортери, військові транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення та бронемашини зі встановленим озброєнням. ISAMZ повідомила, що озброєні військові не допустили її до західної частини турбінних залів", - зазначив він.

Також російські загарбники не допускають експертів місії МАГАТЕ до західної частини турбінних залів ЗАЕС. Тому вони не можуть підтвердити, чи є в цих частинах якісь проблеми або матеріали, що потенційно можуть вплинути на ядерну безпеку або захищеність станції.

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Також ISAMZ продовжує стикатися з "обмеженнями в наданні своєчасного і належного доступу до всіх місць та інформації, пов'язаних з ядерною та фізичною ядерною безпекою, що може мати наслідки для оцінки Агентством загальної ситуації".

"Протягом звітного періоду (з 25 травня по 30 серпня. - Ред.) ISAMZ не було надано доступу до всіх місць, що мають відношення до ядерної та фізичної ядерної безпеки – таких як західна частина турбінних залів, ізоляційні ворота водойми-охолоджувача ЗАЕС та відкритий розподільчий пристрій 330 кВ ЗАЕС", - зазначається у звіті Гроссі.

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Місія також бачила протипіхотні міни у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожею об'єкту в закритій зоні, недоступній для експлуатаційного персоналу станції.

Загарбники сказали МАГАТЕ, що ці міни є частиною системи фізичного захисту.

Також у звіті Гроссі повідомив, що в деяких випадках експерти МАГАТЕ мали змогу поспілкуватися з операторами головного щита управління щодо їхніх дозволів і досвіду, але в більшості випадків ISAMZ стикалася з обмеженнями, накладеними ЗАЕС (російською окупаційною адміністрацією на ЗАЕС. - Ред.), і не могла відкрито взаємодіяти і обмінюватися інформацією з операторами.

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