МАГАТЕ закликала Росію негайно деокупувати ЗАЕС і повернути станцію під контроль України

Генеральна конференція МАГАТЕ під час своєї 68-ї сесії 65 голосами схвалила резолюцію "Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні". Співавторами документа виступили 52 країни-члени агентства.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики, де опубліковано повний текст резолюції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Резолюція підтверджує, що українські атомні станції, серед яких і Запорізька АЕС, мають функціонувати під повним суверенним контролем України. МАГАТЕ закликає до негайного виведення військового та іншого персоналу рф з території ЗАЕС та повернення станції під контроль української влади для забезпечення її безпеки.

До моменту повернення ЗАЕС під контроль України від Росії вимагається забезпечити МАГАТЕ необмежений доступ до всіх об'єктів та інформації на станції.

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У документі висловлюється підтримка подальших зусиль МАГАТЕ з подолання ризиків ядерної безпеки в Україні, особливо в контексті рішення Гендиректора Агентства направити спостережні місії на високовольтні підстанції, які є ключовими для роботи українських АЕС. А також підтримка продовження надання МАГАТЕ технічної допомоги Україні для забезпечення безпечної роботи атомних об'єктів і подальша політична, фінансова та матеріальна підтримка відповідних програм.

Міненерго зазначає, що під час Саміту миру, який відбувся 15-16 червня 2024 року за ініціативою Президента України Володимира Зеленського, було наголошено про важливість забезпечення безпечної та стабільної роботи українських атомних станцій, зокрема ЗАЕС, під повним суверенним контролем України.

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"Вдячний МАГАТЕ, генеральному директору Рафаелю Гроссі, і всім країнам-членам Агентства, які підтримали резолюцію. Дякуємо Агентству і її керівництву також за рішення щодо направлення спостережних місій на високовольтні підстанції, які є ключовими для роботи українських АЕС. Важливе рішення для подолання ризиків ядерної безпеки в Україні", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.