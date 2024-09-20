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МАГАТЕ (674) Галущенко (503) Міненерго (1380) Запорізька АЕС (1355)

МАГАТЕ закликала Росію негайно деокупувати ЗАЕС і повернути станцію під контроль України

МАГАТЕ закликає РФ негайно деокупувати ЗАЕС

Генеральна конференція МАГАТЕ під час своєї 68-ї сесії 65 голосами схвалила резолюцію "Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні". Співавторами документа виступили 52 країни-члени агентства.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики, де опубліковано повний текст резолюції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Резолюція підтверджує, що українські атомні станції, серед яких і Запорізька АЕС, мають функціонувати під повним суверенним контролем України. МАГАТЕ закликає до негайного виведення військового та іншого персоналу рф з території ЗАЕС та повернення станції під контроль української влади для забезпечення її безпеки.

До моменту повернення ЗАЕС під контроль України від Росії вимагається забезпечити МАГАТЕ необмежений доступ до всіх об'єктів та інформації на станції.

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У документі висловлюється підтримка подальших зусиль МАГАТЕ з подолання ризиків ядерної безпеки в Україні, особливо в контексті рішення Гендиректора Агентства направити спостережні місії на високовольтні підстанції, які є ключовими для роботи українських АЕС. А також підтримка продовження надання МАГАТЕ технічної допомоги Україні для забезпечення безпечної роботи атомних об'єктів і подальша політична, фінансова та матеріальна підтримка відповідних програм.

Міненерго зазначає, що під час Саміту миру, який відбувся 15-16 червня 2024 року за ініціативою Президента України Володимира Зеленського, було наголошено про важливість забезпечення безпечної та стабільної роботи українських атомних станцій, зокрема ЗАЕС, під повним суверенним контролем України.

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"Вдячний МАГАТЕ, генеральному директору Рафаелю Гроссі, і всім країнам-членам Агентства, які підтримали резолюцію. Дякуємо Агентству і її керівництву також за рішення щодо направлення спостережних місій на високовольтні підстанції, які є ключовими для роботи українських АЕС. Важливе рішення для подолання ризиків ядерної безпеки в Україні", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Топ коментарі
+9
Нічого собі!!

Все це правильно, але варто одразу расєю попередити, що вся її атомна енергетика в разі подальшої окупації буде піддана СТОВІДСОТКОВІЙ ІЗОЛЯЦІЇ І ПОДАЛЬШИХ САНКЦІЙ, а також всі хто з ними в цій області працюватиме.
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20.09.2024 16:31
+8
Закликалку не сорвите. ***** очень нравится когда его умоляют, желательно на коленях. МАГАТЕ наверное одно из немногих организаций которые не наложили на рашку санкций которые серьезно могли бы ударить по московии
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20.09.2024 16:26
+7
клоуни просто клоуни....вся планета одне шапіто. Туареги мають більше влади чим всі міжнародні клоуни
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20.09.2024 16:25
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narešti šos rozumne
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20.09.2024 16:17 Відповісти
А я вимагаю...! буквально завтра ,підкорити планету Марс !
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20.09.2024 16:20 Відповісти
До чого тут це?
Покорення Марсу - технічно НАД-складне завдання не реалізуєме за данних технологій.
Напротивагу - ЗВІЛЬНИТИ ЗАЄС - це дуже просто - достатньо лілі-путіну віддати наказ залишити ЗАЄС - що тут складного?
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20.09.2024 16:36 Відповісти
відповіді дописувачів форуму нижче
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20.09.2024 16:38 Відповісти
Це ви прирівняли НЕРЕАЛЬНО технічну можливість зі звичайною реалістичною.
Друге діло, що куло МОЖЕ але НЕ ХОЧЕ.
У випадку ж Марса - Ілон ХОЧЕ але НЕ МОЖЕ.
Різниця ВЕЛИЧЕЗНА.
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20.09.2024 16:41 Відповісти
А у кого ти вимагаєш?
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20.09.2024 18:17 Відповісти
Спочатку маната в московитів відсмокчують а потім вимагають
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20.09.2024 16:22 Відповісти
А що так збудились?
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20.09.2024 16:23 Відповісти
Віагру піджопник отримали, мабуть....
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20.09.2024 16:32 Відповісти
Мабуть кацапи бабло не перерахували.
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20.09.2024 16:38 Відповісти
клоуни просто клоуни....вся планета одне шапіто. Туареги мають більше влади чим всі міжнародні клоуни
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20.09.2024 16:25 Відповісти
Закликалку не сорвите. ***** очень нравится когда его умоляют, желательно на коленях. МАГАТЕ наверное одно из немногих организаций которые не наложили на рашку санкций которые серьезно могли бы ударить по московии
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20.09.2024 16:26 Відповісти
Прикольно... Друже - наведи приклад ОРГАНІЗАЦІЙ що наклали санкції на росію?
Чекаю.
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20.09.2024 16:39 Відповісти
Ну, теоретично і навіть практично, будь-яка організація може накласти... але не санкції
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20.09.2024 16:46 Відповісти
Нє, друже - Пан зверху стверджує цитата: "МАГАТЕ наверное одно из немногих организаций которые не наложили на рашку санкций"
От я цікавлюсь ЯКІ САМЕ це організації не теоретичні, яких так багато? Я не знаю жодної.
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20.09.2024 16:54 Відповісти
А у тих така функція є?
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20.09.2024 18:19 Відповісти
Може пора кацапатом потрогать за вымя?
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20.09.2024 16:28 Відповісти
А що сі стало .... із магаТе?
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20.09.2024 16:30 Відповісти
напевно прорашистському МАГАТЕ.куйло в далнішому запропонував взятки давати в рублях і юанях.а за відсутності їх казахськими тугриками і ************* зайчиками...МАГАТІСТИ на баксах і євро виросли...???
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20.09.2024 16:40 Відповісти
Нічого собі!!

Все це правильно, але варто одразу расєю попередити, що вся її атомна енергетика в разі подальшої окупації буде піддана СТОВІДСОТКОВІЙ ІЗОЛЯЦІЇ І ПОДАЛЬШИХ САНКЦІЙ, а також всі хто з ними в цій області працюватиме.
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20.09.2024 16:31 Відповісти
uvi ce ņemožļivo. rusņa ponastroila reaktorov po polmiru....ih treba obslugovivati.
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20.09.2024 16:33 Відповісти
Можливо. Головне бути послідовними і тиснути расею так, щоб іншого виходу в неї не існувало взагалі.
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20.09.2024 16:36 Відповісти
МАГАТЕ закликає повернути ЗАЕС, ООН - припинити обстріли, а Червоний Хрест - обміняти всіх полонених....
Це все одно, що закликати вбивцю - повернути життя жертві, голубам - припинити срати, а усім хворим - припинити боліти...
Ефект от призивів - однаковий...
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20.09.2024 16:40 Відповісти
про голубів найбільше підходить
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20.09.2024 17:31 Відповісти
на цензорі пора вводити рубрику гумор, туди заяви магате, оон, папи і т.д
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20.09.2024 16:45 Відповісти
І в чергове почують від кацапів напрям за яким іти.
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20.09.2024 16:46 Відповісти
МАГАТЕ закликає РФ негайно деокупувати ЗАЕС і повернути станцію під контроль України

"Єсть!" - браво атвєчаєт ***** і спєшит виполнять.
МАГАТЕ ж закликало, не гуй собачий.
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20.09.2024 16:56 Відповісти
Не для того зеля її здав,щоб назад повертали!
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20.09.2024 17:01 Відповісти
молодець! заробив від путлєра пиріжок
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20.09.2024 17:30 Відповісти
В принципі хоч щось. З паршивої вівці..
МАГАТЕ одна з небагатьох міжнародних організацій яка реально може зробити русні попаболь. Надієшся що колись перейдуть від закликів до дій...
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20.09.2024 17:04 Відповісти
білий шум
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20.09.2024 17:28 Відповісти
А скільки у МАГАТЕ дивізій??
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20.09.2024 17:47 Відповісти
ага..щаз
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20.09.2024 17:55 Відповісти
Потрібно не закликати, а запроваджувати дієві санкції проти Росатому.
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20.09.2024 18:08 Відповісти
амери не дозволять то зараз у них надійний торговий партнер
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20.09.2024 19:00 Відповісти
І що терористи сказали? Мабуть послухають?
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20.09.2024 18:32 Відповісти
МАГАТЭ нагле яке.
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20.09.2024 18:41 Відповісти
і ніжкою топнули
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21.09.2024 09:23 Відповісти
 
 