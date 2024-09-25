Запорізька АЕС перебуває під загрозою ядерного інциденту - Зеленський на Генасамблеї ООН

Росія зруйнувала всі українські теплові електростанції та більшу частину гідроенергетичних потужностей, а окупована Запорізька АЕС перебуває під загрозою ядерного інциденту.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі Запорізька атомна електростанція залишається окупованою російськими військами, на жаль, і вона перебуває під загрозою ядерного інциденту. Це головне джерело радіаційної небезпеки в Європі, можливо, і в світі. Ось чому в представленій мною Формулі миру першим пунктом іде ядерна безпека", - сказав Зеленський.

Український президент подякував членам Генеральної Асамблеї за ухвалення в липні цього року резолюції про безпеку ядерних об'єктів в Україні.

За словами Зеленського, оскільки Росія "не може перемогти опір нашого народу на полі бою, Путін шукає інші способи зломити український дух". Один із таких методів - удари по енергетичній інфраструктурі, і "це навмисні атаки Росії на наші електростанції і всю енергосистему".

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"На сьогодні Росія знищила всі наші теплові електростанції і більшу частину наших гідроенергетичних потужностей. Так Путін готується до зими, сподіваючись змучити мільйони, мільйони українців, прості сім'ї, жінок, дітей, прості міста, прості села. Путін хоче залишити їх у темряві і холоді цієї зими, змусивши Україну страждати і здатися", - заявив Зеленський.