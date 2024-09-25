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Запорізька АЕС перебуває під загрозою ядерного інциденту - Зеленський на Генасамблеї ООН

Зеленський виступив на Генасамблеї ООН

Росія зруйнувала всі українські теплові електростанції та більшу частину гідроенергетичних потужностей, а окупована Запорізька АЕС перебуває під загрозою ядерного інциденту.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі Запорізька атомна електростанція залишається окупованою російськими військами, на жаль, і вона перебуває під загрозою ядерного інциденту. Це головне джерело радіаційної небезпеки в Європі, можливо, і в світі. Ось чому в представленій мною Формулі миру першим пунктом іде ядерна безпека", - сказав  Зеленський.

Український президент подякував членам Генеральної Асамблеї за ухвалення в липні цього року резолюції про безпеку ядерних об'єктів в Україні.

За словами Зеленського, оскільки Росія "не може перемогти опір нашого народу на полі бою, Путін шукає інші способи зломити український дух". Один із таких методів - удари по енергетичній інфраструктурі, і "це навмисні атаки Росії на наші електростанції і всю енергосистему".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія планує цієї осені атакувати три українські АЕС, – Зеленський в ООН

"На сьогодні Росія знищила всі наші теплові електростанції і більшу частину наших гідроенергетичних потужностей. Так Путін готується до зими, сподіваючись змучити мільйони, мільйони українців, прості сім'ї, жінок, дітей, прості міста, прості села. Путін хоче залишити їх у темряві і холоді цієї зими, змусивши Україну страждати і здатися", - заявив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) енергетика (2601) Запорізька АЕС (1409)


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Вова, їбаш
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25.09.2024 17:44 Відповісти
МІЙ ШКІЛЬНИЙ ДРУГ ЗДАВ ЗАЕС І Я ЙОГО БЕЗПОКАРАНО СХОВАВ В УКРАЇНІ
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25.09.2024 17:51 Відповісти
Люди добрі , якби у цього .... була честь чи совість - він би погодився говорити на увесь світ про ЗАЕС? Андрій Декрач , котрий з Бакановим здавали ЗАЕС зараз ВИПУЩЕНИЙ у рашку й обійняв посаду сенатора РФ від якоїсь там ***** губернії.. А оце хрипить про ЗАЕС!!!
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25.09.2024 17:55 Відповісти
Має бути офіційне звернення ВР,ОП,КМ до світової громадськості, до народів росії, щодо припинення знищення української енергетики, економіки України тощо...! В разі невиконання цієї вимоги, Україна має право на дзеркальну відповідь, по догмату:«А хто зробить шкоду ближньому своєму, тому треба зробити те саме, що він учинив. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб…» (Левит, 24,19-20)
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25.09.2024 17:56 Відповісти
Лише власна samson option врятує Україну.
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25.09.2024 17:57 Відповісти
Да всім насрать ,ні кого ти цим не злякаєш, хіба що ця атомна була б десь на западному кордоні. Якщо б Україна капітулювала я впевнений що всі наші партнери по тихому раділи і полегшено зітхали.Так повинно було бути у 22 році ,але ЗСУ зламали їм всі плани.
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25.09.2024 18:43 Відповісти
Бо ти її здав кацапам, калігула гундосий!
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25.09.2024 19:26 Відповісти
 
 