Германия выделит €70 миллионов в поддержку энергосистемы Украины
Германия выделяет средства Украине, которые направят на обеспечение украинских городов и общин малыми теплоэлектроцентралями, котлами, генераторами и солнечными панелями.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
25 сентября бюджетный комитет Бундестага одобрил пакет помощи на общую сумму 70 миллионов евро, предназначенный для сектора тепло- и электроснабжения Украины.
"Эти деньги направят на обеспечение украинских городов и громад малыми теплоэлектроцентралями, котлами, генераторами и солнечными панелями. Цель такого подхода - создание децентрализованного энергоснабжения с помощью небольших теплоэлектростанций или солнечных систем", - говорится в сообщении.
По данным федерального министерства экономического сотрудничества и развития, создание децентрализованного и гибкого энергоснабжения с помощью небольших теплоэлектроцентралей, котлов, генераторов и солнечных систем имеет целью предотвратить худшие последствия в пострадавших городах и громадах, особенно на фоне приближения зимы. Благодаря такой помощи, общественные центры, больницы, школы и другие.
"России будет "не так просто" разрушить децентрализованную энергосистему в Украине", - заявила министр Свеньи Шульце.
Напомним, начиная с октября 2022 года страна-агрессор Россия нанесла более тысячи ударов по объектам энергетики Украины.
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