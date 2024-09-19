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Германия передала Украине пакет помощи: 22 Leopard 1A5 и более 60 тыс. 155-мм боеприпасов
Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, куда вошли 22 танка Leopard 1A5 и более 60 тыс. боеприпасов 155-мм калибра
Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ, информирует Цензор.НЕТ.
В пакет помощи вошли:
- 22 танка Leopard 1 A5, приобретенные совместно с Данией;
- 61 тыс. боеприпасов 155-мм калибра;
- 5 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);
- гусеничный транспортер повышенной проходимости Warthog;
- 3 самоходные зенитные установки GEPARD с запасными частями;
- 2 РЛС воздушного наблюдения TRML-4D;
- 10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и казенниками;
- 1 млн патронов к огнестрельному оружию.
Также правительство Германии предоставляет Украине 30 БПЛА VECTOR и запчасти к ним, 20 разведывательных БПЛА RQ-35 HEIDRUN, 20 беспилотных надводных аппаратов, 12 разведывательных БПЛА SONGBIRD, 6 Hornet XR.
В новый пакет помощи, в частности, вошли:
- три мостоукладочных танка BEAVER с запасными частями;
- бронированная инженерная машина DACHS;
- 6 танков разминирования WISENT 1 с запасными частями;
- 16 наземных радиолокационных станций наблюдения;
- 2 системы самозащиты AMPS для вертолетов;
- 2 автомобиля охраны границы;
- 112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
- 8 автоцистерн Zetros;
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Та ж Прибалтика та Фінляндія - це східний кордон Євросоюзу прямо на кордоні з кацапами...
Ееххх - садісь ваня - на кол.
Східні кордони -це Вірменія, Азери та Білорусь, дурень, вчи політичну карту Європи
Взагальному у Євросоюза з росією Є ЛИШЕ ОДИН КОРДОН - СХОДНИЙ - іншого НЕМАЄ.
ванька - садісь за парту
З тобою все на сьогодні, географе
Для кого політичну карту рисували? Для тебе і рисували
И что это? 22 танка за раз и 60к 155-ок за раз в пакете? Что за бред? Или это общий пакет за год и передали только мостоукладчики и автомобили в новом пакете?
удосконалений варіант легендарного MG-42 як і його попередник дірявитиме кацапів і через десятиліття незважаючи ні на що! Свинособакам буде повний торопець....
Ех...їх би побільше в ЗСУ....
КНДР Соссії - ніяких даних..