Германия передала Украине пакет помощи: 22 Leopard 1A5 и более 60 тыс. 155-мм боеприпасов

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, куда вошли 22 танка Leopard 1A5 и более 60 тыс. боеприпасов 155-мм калибра

Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ, информирует Цензор.НЕТ.

В пакет помощи вошли:

22 танка Leopard 1 A5, приобретенные совместно с Данией;

61 тыс. боеприпасов 155-мм калибра;

5 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);

гусеничный транспортер повышенной проходимости Warthog;

3 самоходные зенитные установки GEPARD с запасными частями;

2 РЛС воздушного наблюдения TRML-4D;

10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и казенниками;

1 млн патронов к огнестрельному оружию.

Также правительство Германии предоставляет Украине 30 БПЛА VECTOR и запчасти к ним, 20 разведывательных БПЛА RQ-35 HEIDRUN, 20 беспилотных надводных аппаратов, 12 разведывательных БПЛА SONGBIRD, 6 Hornet XR.

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В новый пакет помощи, в частности, вошли:

три мостоукладочных танка BEAVER с запасными частями;

бронированная инженерная машина DACHS;

6 танков разминирования WISENT 1 с запасными частями;

16 наземных радиолокационных станций наблюдения;

2 системы самозащиты AMPS для вертолетов;

2 автомобиля охраны границы;

112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

8 автоцистерн Zetros;

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