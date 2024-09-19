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Новости Помощь Украине
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Германия (6725) помощь (7419)

Германия передала Украине пакет помощи: 22 Leopard 1A5 и более 60 тыс. 155-мм боеприпасов

Німеччина передала Україні черговий пакет допомоги

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, куда вошли 22 танка Leopard 1A5 и более 60 тыс. боеприпасов 155-мм калибра

Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ, информирует Цензор.НЕТ.

В пакет помощи вошли:

  • 22 танка Leopard 1 A5, приобретенные совместно с Данией;
  • 61 тыс. боеприпасов 155-мм калибра;
  • 5 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);
  • гусеничный транспортер повышенной проходимости Warthog;
  • 3 самоходные зенитные установки GEPARD с запасными частями;
  • 2 РЛС воздушного наблюдения TRML-4D;
  • 10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и казенниками;
  • 1 млн патронов к огнестрельному оружию.

Также правительство Германии предоставляет Украине 30 БПЛА VECTOR и запчасти к ним, 20 разведывательных БПЛА RQ-35 HEIDRUN, 20 беспилотных надводных аппаратов, 12 разведывательных БПЛА SONGBIRD, 6 Hornet XR.

Читайте также: Германия планирует выделить около €400 млн помощи Украине из-за ухудшения ситуации на фронте, - Reuters

В новый пакет помощи, в частности, вошли:

  • три мостоукладочных танка BEAVER с запасными частями;
  • бронированная инженерная машина DACHS;
  • 6 танков разминирования WISENT 1 с запасными частями;
  • 16 наземных радиолокационных станций наблюдения;
  • 2 системы самозащиты AMPS для вертолетов;
  • 2 автомобиля охраны границы;
  • 112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
  • 8 автоцистерн Zetros;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Писториус надеется, что правительство Германии выделит дополнительные средства на оружие для Украины
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Топ комментарии
+20
допомога якраз до речі, Шольц не підводить.
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19.09.2024 14:03
+17
Ось хто справжній друг і брат ! Німці
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19.09.2024 14:11
+11
Дякуємо, друзі.
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19.09.2024 14:49
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Дуже дякуємо. Але ще потрібно на допомогу України прислали війська. Потрібно всім захищати східні кордони Євросоюзу, які зараз захищає Україна.
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19.09.2024 14:02 Ответить
до східних кордонів євросоюзу москалям ще далеко
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19.09.2024 14:05 Ответить
що мелеш двійошнику географічний касапський?
Та ж Прибалтика та Фінляндія - це східний кордон Євросоюзу прямо на кордоні з кацапами...
Ееххх - садісь ваня - на кол.
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19.09.2024 14:31 Ответить
картинками для переконливості підтверди свій висер. Як ти любиш.. Географ глобус пропив, ага.
Східні кордони -це Вірменія, Азери та Білорусь, дурень, вчи політичну карту Європи
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19.09.2024 14:38 Ответить
З якого це часу "Вірменія, Азери та Білорусь" стали члєнами Євросоюза? 🤣
Взагальному у Євросоюза з росією Є ЛИШЕ ОДИН КОРДОН - СХОДНИЙ - іншого НЕМАЄ.
ванька - садісь за парту
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19.09.2024 14:56 Ответить
Всі знають що ти липкий і так просто не відчепишся. Але ти ще й дурний як осел і навіть не знаєш що кордону у себе з собою бути не може, тому мова про Вірменію, Грузію - ці, та кілька інших країн межують на сході з ес.
З тобою все на сьогодні, географе
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19.09.2024 15:09 Ответить
а північний кордон ес це які країни?
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19.09.2024 15:18 Ответить
Відкрий політичну карту світу та подивися.
Для кого політичну карту рисували? Для тебе і рисували
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19.09.2024 15:56 Ответить
допомога якраз до речі, Шольц не підводить.
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19.09.2024 14:03 Ответить
Ось хто справжній друг і брат ! Німці
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19.09.2024 14:11 Ответить
Пакєтік. Радше пакєтічок. Але данке, щоб хто не казав.
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19.09.2024 14:20 Ответить
Дякуємо, друзі.
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19.09.2024 14:49 Ответить
Німеччина допомагає більше, ніж штати. Ті тільки багато балакають.
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19.09.2024 15:21 Ответить
головне - щоб хоча б цЕ не залишилося на складах мародерів дермака..
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19.09.2024 15:29 Ответить
Дякуємо щиро,що допомагаєте нашим біженцям,та за допомогу ЗСУ! Прибалти ,Чехії,німці,македонці,греки,поляки та інші європейці дякуємо за допомогу, Слава Україні!
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19.09.2024 16:34 Ответить
Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, куда вошли 22 танка Leopard 1A5 и более 60 тыс. боеприпасов 155-мм калибра

И что это? 22 танка за раз и 60к 155-ок за раз в пакете? Что за бред? Или это общий пакет за год и передали только мостоукладчики и автомобили в новом пакете?
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19.09.2024 17:33 Ответить
Це не пакет а маленький пакетик,для Української армії це крапля.
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19.09.2024 18:03 Ответить
А чому ти не розчохлиш свої запаси і не підтримуєш зброєю ЗСУ?
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19.09.2024 19:22 Ответить
Дякуємо!
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19.09.2024 19:20 Ответить
Це дуже добре! Але навіщо викладати повний список озброєння. Пістун- находка для шпіона!!!!
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19.09.2024 22:21 Ответить
Я зраду знайшов! -10 кулеметів MG3
удосконалений варіант легендарного MG-42 як і його попередник дірявитиме кацапів і через десятиліття незважаючи ні на що! Свинособакам буде повний торопець....
Ех...їх би побільше в ЗСУ....
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19.09.2024 22:33 Ответить
Німці дають нам зброю задарма і при цьому, на відміну від декого, не верещать, що ми різали їхніх окупантів у минулому столітті.
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19.09.2024 22:43 Ответить
Ну ось нахіба це публікувати?
КНДР Соссії - ніяких даних..
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19.09.2024 22:58 Ответить
 
 