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Німеччина передала Україні пакет допомоги: 22 Leopard 1A5 та понад 60 тис. 155-мм боєприпасів
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, куди увійшли 22 танки Leopard 1A5 та понад 60 тис. боєприпасів 155-мм калібру
Про це повідомила пресслужба уряду ФРН, інформує Цензор.НЕТ.
До пакета допомоги увійшли:
- 22 танки Leopard 1 A5, придбані спільно із Данією;
- 61 тис. боєприпасів 155-мм калібру;
- 5 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);
- гусеничний транспортер підвищеної прохідності Warthog;
- 3 самохідні зенітні установки GEPARD із запасними частинами;
- 2 РЛС повітряного спостереження TRML-4D;
- 10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та казенниками;
- 1 млн патронів до вогнепальної зброї.
Також уряд Німеччини надає Україні 30 БПЛА VECTOR та запчастини до них. 20 розвідувальних БПЛА RQ-35 HEIDRUN, 20 безпілотних надводних апаратів, 12 розвідувальних БПЛА SONGBIRD, 6 Hornet XR.
До нового пакета допомоги, зокрема, увійшли:
- три мостоукладальні танки BEAVER із запасними частинами;
- броньована інженерна машина DACHS;
- 6 танків розмінування WISENT 1 з запасними частинами;
- 16 наземних радіолокаційних станцій спостереження;
- 2 системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;
- 2 автомобілі охорони кордону;
- 112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- 8 автоцистерн Zetros;
Топ коментарі
+20 [email protected]
показати весь коментар19.09.2024 14:03
+17 polini orop
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+11 Чайка Київ
показати весь коментар19.09.2024 14:49
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Будь ласка, зачекайте...
Та ж Прибалтика та Фінляндія - це східний кордон Євросоюзу прямо на кордоні з кацапами...
Ееххх - садісь ваня - на кол.
Східні кордони -це Вірменія, Азери та Білорусь, дурень, вчи політичну карту Європи
Взагальному у Євросоюза з росією Є ЛИШЕ ОДИН КОРДОН - СХОДНИЙ - іншого НЕМАЄ.
ванька - садісь за парту
З тобою все на сьогодні, географе
Для кого політичну карту рисували? Для тебе і рисували
И что это? 22 танка за раз и 60к 155-ок за раз в пакете? Что за бред? Или это общий пакет за год и передали только мостоукладчики и автомобили в новом пакете?
удосконалений варіант легендарного MG-42 як і його попередник дірявитиме кацапів і через десятиліття незважаючи ні на що! Свинособакам буде повний торопець....
Ех...їх би побільше в ЗСУ....
КНДР Соссії - ніяких даних..