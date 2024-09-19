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Новини Допомога Україні
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Німеччина (7090) допомога (7871)

Німеччина передала Україні пакет допомоги: 22 Leopard 1A5 та понад 60 тис. 155-мм боєприпасів

Німеччина передала Україні черговий пакет допомоги

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, куди увійшли 22 танки Leopard 1A5 та понад 60 тис. боєприпасів 155-мм калібру

Про це повідомила пресслужба уряду ФРН, інформує Цензор.НЕТ.

До пакета допомоги увійшли:

  • 22 танки Leopard 1 A5, придбані спільно із Данією;
  • 61 тис. боєприпасів 155-мм калібру;
  • 5 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);
  • гусеничний транспортер підвищеної прохідності Warthog;
  • 3 самохідні зенітні установки GEPARD із запасними частинами;
  • 2 РЛС повітряного спостереження TRML-4D;
  • 10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та казенниками;
  • 1 млн патронів до вогнепальної зброї.

Також уряд Німеччини надає Україні 30 БПЛА VECTOR та запчастини до них. 20 розвідувальних БПЛА RQ-35 HEIDRUN, 20 безпілотних надводних апаратів, 12 розвідувальних БПЛА SONGBIRD, 6 Hornet XR.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екіпаж німецької зенітної установки "Gepard" знищує безпілотник "Shahed" на південному напрямку. ВIДЕО

До нового пакета допомоги, зокрема, увійшли:

  • три мостоукладальні танки BEAVER із запасними частинами;
  • броньована інженерна машина DACHS;
  • 6 танків розмінування WISENT 1 з запасними частинами;
  • 16 наземних радіолокаційних станцій спостереження;
  • 2 системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;
  • 2 автомобілі охорони кордону;
  • 112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • 8 автоцистерн Zetros;

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина планує виділити близько €400 млн допомоги Україні через погіршення ситуації на фронті, - Reuters

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Топ коментарі
+20
допомога якраз до речі, Шольц не підводить.
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19.09.2024 14:03
+17
Ось хто справжній друг і брат ! Німці
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19.09.2024 14:11
+11
Дякуємо, друзі.
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19.09.2024 14:49
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Дуже дякуємо. Але ще потрібно на допомогу України прислали війська. Потрібно всім захищати східні кордони Євросоюзу, які зараз захищає Україна.
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19.09.2024 14:02 Відповісти
до східних кордонів євросоюзу москалям ще далеко
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19.09.2024 14:05 Відповісти
що мелеш двійошнику географічний касапський?
Та ж Прибалтика та Фінляндія - це східний кордон Євросоюзу прямо на кордоні з кацапами...
Ееххх - садісь ваня - на кол.
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19.09.2024 14:31 Відповісти
картинками для переконливості підтверди свій висер. Як ти любиш.. Географ глобус пропив, ага.
Східні кордони -це Вірменія, Азери та Білорусь, дурень, вчи політичну карту Європи
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19.09.2024 14:38 Відповісти
З якого це часу "Вірменія, Азери та Білорусь" стали члєнами Євросоюза? 🤣
Взагальному у Євросоюза з росією Є ЛИШЕ ОДИН КОРДОН - СХОДНИЙ - іншого НЕМАЄ.
ванька - садісь за парту
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19.09.2024 14:56 Відповісти
Всі знають що ти липкий і так просто не відчепишся. Але ти ще й дурний як осел і навіть не знаєш що кордону у себе з собою бути не може, тому мова про Вірменію, Грузію - ці, та кілька інших країн межують на сході з ес.
З тобою все на сьогодні, географе
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19.09.2024 15:09 Відповісти
а північний кордон ес це які країни?
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19.09.2024 15:18 Відповісти
Відкрий політичну карту світу та подивися.
Для кого політичну карту рисували? Для тебе і рисували
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19.09.2024 15:56 Відповісти
допомога якраз до речі, Шольц не підводить.
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19.09.2024 14:03 Відповісти
Ось хто справжній друг і брат ! Німці
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19.09.2024 14:11 Відповісти
Пакєтік. Радше пакєтічок. Але данке, щоб хто не казав.
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19.09.2024 14:20 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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19.09.2024 14:49 Відповісти
Німеччина допомагає більше, ніж штати. Ті тільки багато балакають.
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19.09.2024 15:21 Відповісти
головне - щоб хоча б цЕ не залишилося на складах мародерів дермака..
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19.09.2024 15:29 Відповісти
Дякуємо щиро,що допомагаєте нашим біженцям,та за допомогу ЗСУ! Прибалти ,Чехії,німці,македонці,греки,поляки та інші європейці дякуємо за допомогу, Слава Україні!
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19.09.2024 16:34 Відповісти
Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, куда вошли 22 танка Leopard 1A5 и более 60 тыс. боеприпасов 155-мм калибра

И что это? 22 танка за раз и 60к 155-ок за раз в пакете? Что за бред? Или это общий пакет за год и передали только мостоукладчики и автомобили в новом пакете?
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19.09.2024 17:33 Відповісти
Це не пакет а маленький пакетик,для Української армії це крапля.
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19.09.2024 18:03 Відповісти
А чому ти не розчохлиш свої запаси і не підтримуєш зброєю ЗСУ?
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19.09.2024 19:22 Відповісти
Дякуємо!
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19.09.2024 19:20 Відповісти
Це дуже добре! Але навіщо викладати повний список озброєння. Пістун- находка для шпіона!!!!
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19.09.2024 22:21 Відповісти
Я зраду знайшов! -10 кулеметів MG3
удосконалений варіант легендарного MG-42 як і його попередник дірявитиме кацапів і через десятиліття незважаючи ні на що! Свинособакам буде повний торопець....
Ех...їх би побільше в ЗСУ....
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19.09.2024 22:33 Відповісти
Німці дають нам зброю задарма і при цьому, на відміну від декого, не верещать, що ми різали їхніх окупантів у минулому столітті.
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19.09.2024 22:43 Відповісти
Ну ось нахіба це публікувати?
КНДР Соссії - ніяких даних..
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19.09.2024 22:58 Відповісти
 
 