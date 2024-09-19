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Екіпаж німецької зенітної установки "Gepard" знищує безпілотник "Shahed" на південному напрямку. ВIДЕО

Екіпаж німецької зенітної самохідної установки "Gepard" знищив ворожий ударний безпілотник "Shahed" на південному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Увага! Ненормативна лексика!

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Для довідки:

"Gepard" - німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії Krauss-Maffei в співпраці з іншими підприємствами. Використано модифіковане шасі від танка Leopard 1 та артилерійську частину на основі двох 35 мм гармат Oerlikon KDA.

Читайте: Німеччина передасть Україні шість САУ Panzerhaubitze 2000 в наступні два місяці, - міністр оборони Пісторіус

Автор: 

Німеччина (7375) ППО (3210) знищення (7307)


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Топ коментарі
+26
Слава Українським ППО.
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19.09.2024 09:40
+24
Треба показувати виборцям Шольца куди їхні євро йдуть.
А то раша пропаганда вже так їм мізки засрала(
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19.09.2024 09:42
+17
Дякуємо німців, їх зброя одна з найкращих в світі. А яку зброю зробив Найвєлічайший Лідор світу? Крім гавномарафона, щоб запудрувати мізки баранам 73% - нічого!
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19.09.2024 09:48
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Слава Українським ППО.
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19.09.2024 09:40 Відповісти
Треба показувати виборцям Шольца куди їхні євро йдуть.
А то раша пропаганда вже так їм мізки засрала(
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19.09.2024 09:42 Відповісти
думаю що їи по перше *****, по друге, їх майже не залишилось у Шольця
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19.09.2024 11:34 Відповісти
У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Румунії : є 43 установки передані Німеччиною
Румунія стала єдиною країною-членом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО , на озброєнні якої залишились ці зенітні установки.

15 машин «Гепард» є в Катарі.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%97 Сухопутні війська Бельгії мають на озброєнні 55 установок «Gepard»
38 установок є приватні

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F З Йорданія : 60 установок у Україні
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19.09.2024 19:37 Відповісти
Дякуємо німців, їх зброя одна з найкращих в світі. А яку зброю зробив Найвєлічайший Лідор світу? Крім гавномарафона, щоб запудрувати мізки баранам 73% - нічого!
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19.09.2024 09:48 Відповісти
Как какую? Асфальто-бетонные танки и ракеты.
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19.09.2024 10:04 Відповісти
слухайте, воно було дурачок, але ж порозумнішало і навіть дуже. Давайте відкладемо усі підсрачники Президенту до після війни? Все одно, іншого зараз нема.
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19.09.2024 11:22 Відповісти
..без регулярних (за зальоти) підсрачників Зєлє-Підєрмачному та його дефективним мародерам ця війна буде вічною..
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19.09.2024 11:34 Відповісти
то мо Вам- в Тису?
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19.09.2024 14:04 Відповісти
..у мене на поштовому ящику від руки записка "для повістки" ще з 2014го (сам не хочу ганьбитися)..
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19.09.2024 15:35 Відповісти
Дякують не "німців", а "німцям".
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19.09.2024 17:17 Відповісти
А чому ви насміхєтесь над Зельою? Він не дурак, а навпаки дуже розумний, раз продовжує і далі бути президентом. Ніщо,навіть,планомірне знищення України, не вибило його з президентького крісла. Кацапія це оцінила, а от українцям мізки до цього не дійшли.
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19.09.2024 19:28 Відповісти
Ось таких гепардів потрібно якомога більше і постійно
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19.09.2024 09:57 Відповісти
Знову каламбури від ЦН? Вірно буде так: Український екіпаж зенітної установки "Gepard" знищує безпілотник "Shahed" на південному напрямку.
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19.09.2024 09:58 Відповісти
"Екіпаж німецької зенітної самохідної установки "Gepard" знищив..." Джерело:

"Екіпаж зенітної самохідної установки німецького виробництва "Gepard" знищив..."
Так правильніше буде, ІМХО
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19.09.2024 10:39 Відповісти
да, ви вже задовбали!
української зенітної установки, зробленої в німеччині!
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19.09.2024 09:59 Відповісти
Интересно, а вот на например на Мерседес или АУДИ, которые работают или ездят в Украине тоже говорят "Украинский автомобиль, сделанный в Германии?"
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19.09.2024 10:08 Відповісти
ні.
я кажу, це моя ауді.
і, ніхто не каже, це німецька ауді. всі кажуть, це гришина ауді.
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19.09.2024 10:11 Відповісти
А як гармата стріляє , наче шепоче !
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19.09.2024 10:14 Відповісти
Ночами добре чути їх роботу. Хай хлопці працюють, а німцям - спасибі за гарну техніку !
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19.09.2024 10:15 Відповісти
бачите, два з половиною роки війни.
ми, вже, почали відрізняти звуки, та смакувати ноти роботи ппо під звук сирени.
кацапи, мадяри, поляки? хто ще?
в чергу, падли.....
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19.09.2024 10:23 Відповісти
шо приємно- хлопцям теж подобається )
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19.09.2024 11:20 Відповісти
Беспилотник "Shahed" уничтожен экипажем германской зенитной установки "Gepard" на южном направлении Источник:

УКРАИНСКОЙ, немецкого производства!
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19.09.2024 12:33 Відповісти
Хоча б по одній такій установці на обласнний центр.
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19.09.2024 14:22 Відповісти
одна нічого не вирішить - радіус враження до 2км
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19.09.2024 19:51 Відповісти
Ефективна дальність враження 4км ,у висоту 3км. Вікіпедія.
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19.09.2024 21:43 Відповісти
добре що є вікіпедія але погано що немає мізків
там вказані показники для цілі на яку проектувався гепард
ще розумник провтикав слово "до"

тобто там вказана відстань по проектні цілі в ідеальних умовах - що по факту я Вам уже написав
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20.09.2024 07:47 Відповісти
Я так зрозумів, що ви оператор ЗУ Гепард. Тоді зробіть послугу всим тим ,хто "без мізків" і виправте Вікіпедію. Вона це дозволяє.
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20.09.2024 07:55 Відповісти
Красунчики! Люблю вас, хлопці!
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19.09.2024 15:36 Відповісти
Во вещь! Две коротких очереди - и дело с концом!
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19.09.2024 15:40 Відповісти
Дело за малым - оказаться в нужное время в нужном месте
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20.09.2024 08:04 Відповісти
 
 