Екіпаж німецької зенітної установки "Gepard" знищує безпілотник "Shahed" на південному напрямку. ВIДЕО
Екіпаж німецької зенітної самохідної установки "Gepard" знищив ворожий ударний безпілотник "Shahed" на південному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
Увага! Ненормативна лексика!
Для довідки:
"Gepard" - німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії Krauss-Maffei в співпраці з іншими підприємствами. Використано модифіковане шасі від танка Leopard 1 та артилерійську частину на основі двох 35 мм гармат Oerlikon KDA.
Топ коментарі
+26 Сергій Малецький
показати весь коментар19.09.2024 09:40
+24 wadpas
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+17 Анатолий К #427424
показати весь коментар19.09.2024 09:48
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А то раша пропаганда вже так їм мізки засрала(
Румунія стала єдиною країною-членом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО , на озброєнні якої залишились ці зенітні установки.
15 машин «Гепард» є в Катарі.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%97 Сухопутні війська Бельгії мають на озброєнні 55 установок «Gepard»
38 установок є приватні
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F З Йорданія : 60 установок у Україні
"Екіпаж зенітної самохідної установки німецького виробництва "Gepard" знищив..."
Так правильніше буде, ІМХО
української зенітної установки, зробленої в німеччині!
я кажу, це моя ауді.
і, ніхто не каже, це німецька ауді. всі кажуть, це гришина ауді.
ми, вже, почали відрізняти звуки, та смакувати ноти роботи ппо під звук сирени.
кацапи, мадяри, поляки? хто ще?
в чергу, падли.....
УКРАИНСКОЙ, немецкого производства!
там вказані показники для цілі на яку проектувався гепард
ще розумник провтикав слово "до"
тобто там вказана відстань по проектні цілі в ідеальних умовах - що по факту я Вам уже написав