Екіпаж німецької зенітної установки "Gepard" знищує безпілотник "Shahed" на південному напрямку. ВIДЕО

Екіпаж німецької зенітної самохідної установки "Gepard" знищив ворожий ударний безпілотник "Shahed" на південному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

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Для довідки:

"Gepard" - німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії Krauss-Maffei в співпраці з іншими підприємствами. Використано модифіковане шасі від танка Leopard 1 та артилерійську частину на основі двох 35 мм гармат Oerlikon KDA.

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