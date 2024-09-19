Беспилотник "Shahed" уничтожен экипажем германской зенитной установки "Gepard" на южном направлении. ВИДЕО
Экипаж германской ЗСАУ "Gepard" уничтожил вражеский ударный беспилотник "Shahed" на южном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
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Для справки:
"Gepard" - немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка производства компании Krauss-Maffei в сотрудничестве с другими предприятиями. Использовано модифицированное шасси от танка Leopard 1 и артиллерийскую часть на основе двух 35 мм пушек Oerlikon KDA.
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А то раша пропаганда вже так їм мізки засрала(
Румунія стала єдиною країною-членом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО , на озброєнні якої залишились ці зенітні установки.
15 машин «Гепард» є в Катарі.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%97 Сухопутні війська Бельгії мають на озброєнні 55 установок «Gepard»
38 установок є приватні
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F З Йорданія : 60 установок у Україні
"Екіпаж зенітної самохідної установки німецького виробництва "Gepard" знищив..."
Так правильніше буде, ІМХО
української зенітної установки, зробленої в німеччині!
я кажу, це моя ауді.
і, ніхто не каже, це німецька ауді. всі кажуть, це гришина ауді.
ми, вже, почали відрізняти звуки, та смакувати ноти роботи ппо під звук сирени.
кацапи, мадяри, поляки? хто ще?
в чергу, падли.....
УКРАИНСКОЙ, немецкого производства!
там вказані показники для цілі на яку проектувався гепард
ще розумник провтикав слово "до"
тобто там вказана відстань по проектні цілі в ідеальних умовах - що по факту я Вам уже написав