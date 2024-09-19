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Беспилотник "Shahed" уничтожен экипажем германской зенитной установки "Gepard" на южном направлении. ВИДЕО

Экипаж германской ЗСАУ "Gepard" уничтожил вражеский ударный беспилотник "Shahed" на южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте также: Писториус надеется, что правительство Германии выделит дополнительные средства на оружие для Украины

Для справки:

"Gepard" - немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка производства компании Krauss-Maffei в сотрудничестве с другими предприятиями. Использовано модифицированное шасси от танка Leopard 1 и артиллерийскую часть на основе двух 35 мм пушек Oerlikon KDA.

Читайте: Германия передаст Украине шесть САУ Panzerhaubitze 2000 в следующие два месяца, - министр обороны Писториус

Автор: 

Германия (6974) ПВО (2766) уничтожение (6980)


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Топ комментарии
+26
Слава Українським ППО.
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19.09.2024 09:40
+24
Треба показувати виборцям Шольца куди їхні євро йдуть.
А то раша пропаганда вже так їм мізки засрала(
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19.09.2024 09:42
+17
Дякуємо німців, їх зброя одна з найкращих в світі. А яку зброю зробив Найвєлічайший Лідор світу? Крім гавномарафона, щоб запудрувати мізки баранам 73% - нічого!
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19.09.2024 09:48
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Слава Українським ППО.
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19.09.2024 09:40 Ответить
Треба показувати виборцям Шольца куди їхні євро йдуть.
А то раша пропаганда вже так їм мізки засрала(
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19.09.2024 09:42 Ответить
думаю що їи по перше *****, по друге, їх майже не залишилось у Шольця
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19.09.2024 11:34 Ответить
У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Румунії : є 43 установки передані Німеччиною
Румунія стала єдиною країною-членом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО , на озброєнні якої залишились ці зенітні установки.

15 машин «Гепард» є в Катарі.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%97 Сухопутні війська Бельгії мають на озброєнні 55 установок «Gepard»
38 установок є приватні

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F З Йорданія : 60 установок у Україні
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19.09.2024 19:37 Ответить
Дякуємо німців, їх зброя одна з найкращих в світі. А яку зброю зробив Найвєлічайший Лідор світу? Крім гавномарафона, щоб запудрувати мізки баранам 73% - нічого!
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19.09.2024 09:48 Ответить
Как какую? Асфальто-бетонные танки и ракеты.
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19.09.2024 10:04 Ответить
слухайте, воно було дурачок, але ж порозумнішало і навіть дуже. Давайте відкладемо усі підсрачники Президенту до після війни? Все одно, іншого зараз нема.
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19.09.2024 11:22 Ответить
..без регулярних (за зальоти) підсрачників Зєлє-Підєрмачному та його дефективним мародерам ця війна буде вічною..
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19.09.2024 11:34 Ответить
то мо Вам- в Тису?
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19.09.2024 14:04 Ответить
..у мене на поштовому ящику від руки записка "для повістки" ще з 2014го (сам не хочу ганьбитися)..
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19.09.2024 15:35 Ответить
Дякують не "німців", а "німцям".
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19.09.2024 17:17 Ответить
А чому ви насміхєтесь над Зельою? Він не дурак, а навпаки дуже розумний, раз продовжує і далі бути президентом. Ніщо,навіть,планомірне знищення України, не вибило його з президентького крісла. Кацапія це оцінила, а от українцям мізки до цього не дійшли.
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19.09.2024 19:28 Ответить
Ось таких гепардів потрібно якомога більше і постійно
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19.09.2024 09:57 Ответить
Знову каламбури від ЦН? Вірно буде так: Український екіпаж зенітної установки "Gepard" знищує безпілотник "Shahed" на південному напрямку.
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19.09.2024 09:58 Ответить
"Екіпаж німецької зенітної самохідної установки "Gepard" знищив..." Джерело:

"Екіпаж зенітної самохідної установки німецького виробництва "Gepard" знищив..."
Так правильніше буде, ІМХО
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19.09.2024 10:39 Ответить
да, ви вже задовбали!
української зенітної установки, зробленої в німеччині!
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19.09.2024 09:59 Ответить
Интересно, а вот на например на Мерседес или АУДИ, которые работают или ездят в Украине тоже говорят "Украинский автомобиль, сделанный в Германии?"
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19.09.2024 10:08 Ответить
ні.
я кажу, це моя ауді.
і, ніхто не каже, це німецька ауді. всі кажуть, це гришина ауді.
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19.09.2024 10:11 Ответить
А як гармата стріляє , наче шепоче !
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19.09.2024 10:14 Ответить
Ночами добре чути їх роботу. Хай хлопці працюють, а німцям - спасибі за гарну техніку !
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19.09.2024 10:15 Ответить
бачите, два з половиною роки війни.
ми, вже, почали відрізняти звуки, та смакувати ноти роботи ппо під звук сирени.
кацапи, мадяри, поляки? хто ще?
в чергу, падли.....
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19.09.2024 10:23 Ответить
шо приємно- хлопцям теж подобається )
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19.09.2024 11:20 Ответить
Беспилотник "Shahed" уничтожен экипажем германской зенитной установки "Gepard" на южном направлении Источник:

УКРАИНСКОЙ, немецкого производства!
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19.09.2024 12:33 Ответить
Хоча б по одній такій установці на обласнний центр.
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19.09.2024 14:22 Ответить
одна нічого не вирішить - радіус враження до 2км
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19.09.2024 19:51 Ответить
Ефективна дальність враження 4км ,у висоту 3км. Вікіпедія.
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19.09.2024 21:43 Ответить
добре що є вікіпедія але погано що немає мізків
там вказані показники для цілі на яку проектувався гепард
ще розумник провтикав слово "до"

тобто там вказана відстань по проектні цілі в ідеальних умовах - що по факту я Вам уже написав
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20.09.2024 07:47 Ответить
Я так зрозумів, що ви оператор ЗУ Гепард. Тоді зробіть послугу всим тим ,хто "без мізків" і виправте Вікіпедію. Вона це дозволяє.
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20.09.2024 07:55 Ответить
Красунчики! Люблю вас, хлопці!
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19.09.2024 15:36 Ответить
Во вещь! Две коротких очереди - и дело с концом!
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19.09.2024 15:40 Ответить
Дело за малым - оказаться в нужное время в нужном месте
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20.09.2024 08:04 Ответить
 
 