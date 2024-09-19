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Німеччина планує виділити близько €400 млн допомоги Україні через погіршення ситуації на фронті, - Reuters

Німеччина готує негайну військову допомогу Україні

Німеччина планує затвердити 397 мільйонів євро негайної військової допомоги Україні у зв'язку з "постійним погіршенням військової ситуації" на фронті. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Зважаючи на постійне погіршення військової ситуації в Україні існує серйозний ризик того, що Україна без істотного збільшення матеріальної підтримки може зазнати поразки у своїй оборонній кампанії", - йдеться у листі міністерства фінансів.

Міністерство фінансів країни, на прохання Міністерства оборони, просить затвердити додаткові видатки у бюджетному комітеті нижньої палати парламенту.

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"Виникла незапланована потреба в розмірі близько 397 мільйонів євро стала конкретною лише за останні кілька тижнів тою мірою, в якій вона відповідає конституційним і бюджетним вимогам незапланованої потреби", - йдеться в листі.

Міністерство фінансів заявило, що ця умова повинна бути виконана негайно, щоб заходи можна було реалізувати у 2024 році й вони могли вплинути впродовж року, що залишився.

У бюджеті Німеччини на 2024 рік було закладено близько 8 мільярдів євро на допомогу Україні.

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то, у нас, все ж такі погіршення на фронті?
а, курськ?
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19.09.2024 13:27 Відповісти
400 000 000 виділять через погіршення фінансового стану депутатів! Не інакше!
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19.09.2024 13:28 Відповісти
"А коли ситуація на фронті покращується - Німеччина вирішує нічого не виділяти і подивитись криваве реаліті шоу"
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19.09.2024 13:28 Відповісти
шоу називається: "Коли підгорає"

якщо погіршення в Україні, німці починають проецирувати ситуацію на себе, їм стає і вони тягнуться за гаманцем
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19.09.2024 13:37 Відповісти
погляд німців: ситуація на фронті погіршується;
погляд зеленого ********: ситуація на фронті краще, ніж три місцяі тому, стабілізувалася, іще раз стабілізувалася, відтак вирівнялася й знову стабілізувалася...
чомусь німцям вірю більше...
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19.09.2024 14:48 Відповісти
Україні не треба давати гроші. Їй потрібно давати матеріали, бажано ті що не можна продати. Наприклад , зуби дракона, модульні бункера і ТД. Бо покажуть. Третій рік відступаємо, а "лінію Суровікіна" так досить ніхто в Україні і не побудував.
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19.09.2024 16:53 Відповісти
 
 