Німеччина планує виділити близько €400 млн допомоги Україні через погіршення ситуації на фронті, - Reuters

Німеччина планує затвердити 397 мільйонів євро негайної військової допомоги Україні у зв'язку з "постійним погіршенням військової ситуації" на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Зважаючи на постійне погіршення військової ситуації в Україні існує серйозний ризик того, що Україна без істотного збільшення матеріальної підтримки може зазнати поразки у своїй оборонній кампанії", - йдеться у листі міністерства фінансів.

Міністерство фінансів країни, на прохання Міністерства оборони, просить затвердити додаткові видатки у бюджетному комітеті нижньої палати парламенту.

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"Виникла незапланована потреба в розмірі близько 397 мільйонів євро стала конкретною лише за останні кілька тижнів тою мірою, в якій вона відповідає конституційним і бюджетним вимогам незапланованої потреби", - йдеться в листі.

Міністерство фінансів заявило, що ця умова повинна бути виконана негайно, щоб заходи можна було реалізувати у 2024 році й вони могли вплинути впродовж року, що залишився.

У бюджеті Німеччини на 2024 рік було закладено близько 8 мільярдів євро на допомогу Україні.

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