Німеччина планує виділити близько €400 млн допомоги Україні через погіршення ситуації на фронті, - Reuters
Німеччина планує затвердити 397 мільйонів євро негайної військової допомоги Україні у зв'язку з "постійним погіршенням військової ситуації" на фронті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Зважаючи на постійне погіршення військової ситуації в Україні існує серйозний ризик того, що Україна без істотного збільшення матеріальної підтримки може зазнати поразки у своїй оборонній кампанії", - йдеться у листі міністерства фінансів.
Міністерство фінансів країни, на прохання Міністерства оборони, просить затвердити додаткові видатки у бюджетному комітеті нижньої палати парламенту.
"Виникла незапланована потреба в розмірі близько 397 мільйонів євро стала конкретною лише за останні кілька тижнів тою мірою, в якій вона відповідає конституційним і бюджетним вимогам незапланованої потреби", - йдеться в листі.
Міністерство фінансів заявило, що ця умова повинна бути виконана негайно, щоб заходи можна було реалізувати у 2024 році й вони могли вплинути впродовж року, що залишився.
У бюджеті Німеччини на 2024 рік було закладено близько 8 мільярдів євро на допомогу Україні.
Будь ласка, зачекайте...
а, курськ?
якщо погіршення в Україні, німці починають проецирувати ситуацію на себе, їм стає і вони тягнуться за гаманцем
погляд зеленого ********: ситуація на фронті краще, ніж три місцяі тому, стабілізувалася, іще раз стабілізувалася, відтак вирівнялася й знову стабілізувалася...
чомусь німцям вірю більше...