ЄС надасть 160 млн євро для допомоги енергетиці України, - фон дер Ляєн

ЄС надасть Україні 160 млн євро для підготовки енергосистеми до опалювального сезону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми надамо додаткову суму обсягом близько 160 млн євро на цю зиму, що включатиме 60 млн євро гуманітарної допомоги - наприклад, на облаштування пунктів обігріву, обігрівачі, та близько 100 млн євро на ремонтні роботи і генерацію з відновлюваних джерел. І ця сума - 100 млн - надається з доходів від заморожених у Європі російських активів", - зазначила вона.

За словами фон дер Ляєн, це абсолютно справедливо, щоб РФ заплатила за зруйноване.

Також президентка Єврокомісії нагадала, що ЄС від початку повномасштабного вторгнення ЄС надав на енергетичну підтримку України близько 2 млрд євро

Також Україна отримала понад 10 тисяч генераторів і трансформаторів через Механізм цивільного захисту ЄС.

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