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ЄС надасть 160 млн євро для допомоги енергетиці України, - фон дер Ляєн

ЄС надасть 160 млн євро на допомогу енергетиці України

ЄС надасть Україні 160 млн євро для підготовки енергосистеми до опалювального сезону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми надамо додаткову суму обсягом близько 160 млн євро на цю зиму, що включатиме 60 млн євро гуманітарної допомоги - наприклад, на облаштування пунктів обігріву, обігрівачі, та близько 100 млн євро на ремонтні роботи і генерацію з відновлюваних джерел. І ця сума - 100 млн - надається з доходів від заморожених у Європі російських активів", - зазначила вона.

За словами фон дер Ляєн, це абсолютно справедливо, щоб РФ заплатила за зруйноване.

Також президентка Єврокомісії нагадала, що ЄС від початку повномасштабного вторгнення ЄС надав на енергетичну підтримку України близько 2 млрд євро

Також Україна отримала понад 10 тисяч генераторів і трансформаторів через Механізм цивільного захисту ЄС.

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Ооо в когось зранку на офшорах вже будуть шелестіти паро мульйонів десятків тих євро.
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19.09.2024 12:59 Відповісти
Може и витягнем ше одну зиму
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19.09.2024 13:04 Відповісти
Котові під хвіст !
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19.09.2024 13:05 Відповісти
що включатиме 60 млн євро гуманітарної допомоги - наприклад, на облаштування пунктів обігріву, обігрівачі
=========

Які пункти обігріву можуть бути в місті? Це приблизно як спортзал має бути, щоб просто один трипід'їзний дев'ятиповерховий будинок вмістити людей.
Це просто нереально. А якщо вже дійшло до того, що потрібні пункти обігріву в місті, то це вже значить, що настав повний пістець - ні тепла, ні електрики, ні води, ні роботи (у 80% людей). То тут тільки відкривати кордони і випускати людей, щоб врятувати
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19.09.2024 13:08 Відповісти
допомога прямо на оффшорні рахунки
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19.09.2024 14:19 Відповісти
А завтра українцям повернуть тариф 1,64 грн за квт.
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19.09.2024 14:38 Відповісти
Та не надо, лучше тариф по 7.2.
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19.09.2024 16:07 Відповісти
 
 