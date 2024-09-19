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ЕС предоставит 160 млн евро для помощи энергетике Украины, - фон дер Ляйен

ЄС надасть 160 млн євро на допомогу енергетиці України

ЕС предоставит Украине 160 млн евро для подготовки энергосистемы к отопительному сезону.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы предоставим дополнительную сумму объемом около 160 млн евро на эту зиму, которая будет включать 60 млн евро гуманитарной помощи - например, на обустройство пунктов обогрева, обогреватели, и около 100 млн евро на ремонтные работы и генерацию из возобновляемых источников. И эта сумма - 100 млн - предоставляется из доходов от замороженных в Европе российских активов", - отметила она.

По словам фон дер Ляйен, это абсолютно справедливо, чтобы РФ заплатила за разрушенное.

Также президент Еврокомиссии напомнила, что ЕС с начала полномасштабного вторжения ЕС предоставил на энергетическую поддержку Украины около 2 млрд евро

Также Украина получила более 10 тысяч генераторов и трансформаторов через Механизм гражданской защиты ЕС.

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Ооо в когось зранку на офшорах вже будуть шелестіти паро мульйонів десятків тих євро.
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19.09.2024 12:59 Ответить
Може и витягнем ше одну зиму
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19.09.2024 13:04 Ответить
Котові під хвіст !
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19.09.2024 13:05 Ответить
що включатиме 60 млн євро гуманітарної допомоги - наприклад, на облаштування пунктів обігріву, обігрівачі
=========

Які пункти обігріву можуть бути в місті? Це приблизно як спортзал має бути, щоб просто один трипід'їзний дев'ятиповерховий будинок вмістити людей.
Це просто нереально. А якщо вже дійшло до того, що потрібні пункти обігріву в місті, то це вже значить, що настав повний пістець - ні тепла, ні електрики, ні води, ні роботи (у 80% людей). То тут тільки відкривати кордони і випускати людей, щоб врятувати
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19.09.2024 13:08 Ответить
допомога прямо на оффшорні рахунки
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19.09.2024 14:19 Ответить
А завтра українцям повернуть тариф 1,64 грн за квт.
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19.09.2024 14:38 Ответить
Та не надо, лучше тариф по 7.2.
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19.09.2024 16:07 Ответить
 
 