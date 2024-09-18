Німеччина виділяє додаткові 50 мільйонів євро на лікування поранених бійців ЗСУ

Уряд ФРН виділяє додаткові 50 мільйонів євро на лікування поранених українських військовослужбовців.

Про це йдеться у рішенні німецького уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що згадана сума піде на лікування поранених українських військових у німецьких клініках без бюрократичних процедур.

"Вже два з половиною роки в Україні щодня гинуть люди внаслідок смертоносної війни Путіна. Багато військових і цивільних жителів дістають жахливі поранення. Нам було зрозуміло з самого початку: ми стоїмо з Україною та людьми, які переживають неймовірні страждання", - заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Вона зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в німецьких клініках уже пройшли лікування 1173 важкопоранених і травмованих українських військових і цивільних осіб.

Читайте також: Німеччина цієї зими надасть Україні додаткові 100 млн євро допомоги, - Бербок

"Ця допомога є гуманним актом – і ми продовжуємо надавати її з усіх сил", - сказала урядовиця.

Своєю чергою німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер заявив, що "важливо надавати небюрократичну допомогу солдатам, які зазнали поранень на війні".

"Ми продовжуємо твердо стояти на боці України. Ця підтримка також передбачає допомогу важкопораненим солдатам, які борються за свободу своєї країни. Важливо надавати небюрократичну допомогу солдатам, які зазнали поранень на війні. Завдяки знайденому нами рішенню ми створюємо безпеку для отримання необхідного медичного лікування у Німеччині", - сказав він.

Читайте також: Пісторіус сподівається, що уряд Німеччини виділить додаткові кошти на зброю для України