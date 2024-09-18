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Новости Помощь Украине
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Германия выделяет дополнительные 50 миллионов евро на лечение раненых бойцов ВСУ

Німеччина виділяє додаткові 50 мільйонів євро на лікування поранених бійців ЗСУ

Правительство ФРГ выделяет дополнительные 50 миллионов евро на лечение раненых украинских военнослужащих.

Об этом говорится в решении германского правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что упомянутая сумма пойдет на лечение раненых украинских военных в немецких клиниках без бюрократических процедур.

"Уже два с половиной года в Украине ежедневно гибнут люди в результате смертоносной войны Путина. Многие военные и гражданские жители получают ужасные ранения. Нам было понятно с самого начала: мы стоим с Украиной и людьми, которые переживают невероятные страдания", - заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Она отметила, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в немецких клиниках уже прошли лечение 1173 тяжелораненых и травмированных украинских военных и гражданских лиц.

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"Эта помощь является гуманным актом - и мы продолжаем оказывать ее изо всех сил", - сказала чиновник.

В свою очередь, немецкий министр финансов Кристиан Линднер заявил, что "важно оказывать небюрократическую помощь солдатам, которые получили ранения на войне".

"Мы продолжаем твердо стоять на стороне Украины. Эта поддержка также предусматривает помощь тяжелораненым солдатам, которые сражаются за свободу своей страны. Важно предоставлять небюрократическую помощь солдатам, получившим ранения на войне. Благодаря найденному нами решению мы создаем безопасность для получения необходимого медицинского лечения в Германии", - сказал он.

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Германия (6959) помощь (7803) военнослужащие (6139) лечение (922)


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Зазначається, що згадана сума піде на лікування поранених українських військових у німецьких клініках без бюрократичних процедур.

І ось тут наші чінуши з МОЗ засмутилися.)
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18.09.2024 20:19 Ответить
Дякую вам, люди!
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18.09.2024 20:23 Ответить
Добре, що в Німеччині.
Бо в Україні вкрадуть.
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18.09.2024 20:43 Ответить
Головне, щоб справді допомагали, а не так як у цьому відео: https://youtu.be/GY0htWIV9Wc?t=203
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19.09.2024 08:20 Ответить
 
 