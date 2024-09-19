РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3627 посетителей онлайн
Новости Финансовая помощь
1 349 6
Германия (6725) помощь (7419)

Германия планирует выделить около €400 млн помощи Украине из-за ухудшения ситуации на фронте, - Reuters

Німеччина готує негайну військову допомогу Україні

Германия планирует утвердить 397 миллионов евро немедленной военной помощи Украине в связи с "постоянным ухудшением военной ситуации" на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Учитывая постоянное ухудшение военной ситуации в Украине существует серьезный риск того, что Украина без существенного увеличения материальной поддержки может потерпеть поражение в своей оборонной кампании", - говорится в письме министерства финансов.

Министерство финансов страны, по просьбе Министерства обороны, просит утвердить дополнительные расходы в бюджетном комитете нижней палаты парламента.

Также читайте: Германия выделяет дополнительные 50 миллионов евро на лечение раненых бойцов ВСУ

"Возникшая незапланированная потребность в размере около 397 миллионов евро стала конкретной лишь за последние несколько недель в той степени, в какой она соответствует конституционным и бюджетным требованиям незапланированной потребности", - говорится в письме.

Министерство финансов заявило, что это условие должно быть выполнено немедленно, чтобы меры можно было реализовать в 2024 году и они могли повлиять в течение оставшегося года.

В бюджете Германии на 2024 год было заложено около 8 миллиардов евро на помощь Украине.

Читайте также: Писториус надеется, что правительство Германии выделит дополнительные средства на оружие для Украины
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
то, у нас, все ж такі погіршення на фронті?
а, курськ?
показать весь комментарий
19.09.2024 13:27 Ответить
400 000 000 виділять через погіршення фінансового стану депутатів! Не інакше!
показать весь комментарий
19.09.2024 13:28 Ответить
"А коли ситуація на фронті покращується - Німеччина вирішує нічого не виділяти і подивитись криваве реаліті шоу"
показать весь комментарий
19.09.2024 13:28 Ответить
шоу називається: "Коли підгорає"

якщо погіршення в Україні, німці починають проецирувати ситуацію на себе, їм стає і вони тягнуться за гаманцем
показать весь комментарий
19.09.2024 13:37 Ответить
погляд німців: ситуація на фронті погіршується;
погляд зеленого ********: ситуація на фронті краще, ніж три місцяі тому, стабілізувалася, іще раз стабілізувалася, відтак вирівнялася й знову стабілізувалася...
чомусь німцям вірю більше...
показать весь комментарий
19.09.2024 14:48 Ответить
Україні не треба давати гроші. Їй потрібно давати матеріали, бажано ті що не можна продати. Наприклад , зуби дракона, модульні бункера і ТД. Бо покажуть. Третій рік відступаємо, а "лінію Суровікіна" так досить ніхто в Україні і не побудував.
показать весь комментарий
19.09.2024 16:53 Ответить
 
 