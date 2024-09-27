Держсекретар США підтвердив виділення понад $5,5 мільярда на зброю для України у найближчий час

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив плани спрямувати $5,55 млрд у межах президентського повноваження зі скорочення запасів озброєнь на зброю і обладнання для України в найближчі тижні і місяці.

Про це йдеться у його заяві, передає "Європейська правда".

"Міністерство оборони США повідомило Конгрес про намір спрямувати близько $5,55 млрд на оборонні товари та послуги зі своїх складів для надання військової допомоги Україні в межах президентських повноважень щодо скорочення оборонного потенціалу", – наголосив Блінкен.

Зокрема, йдеться про вже оголошені раніше кошти в рамках закону про додаткові асигнування на потреби безпеки України на 2024 рік, термін дії яких закінчується 30 вересня 2024 року.

"Ми робимо цей крок, щоб гарантувати, що термін дії цих повноважень не закінчиться, і Сполучені Штати зможуть повністю використати фінансування, виділене Конгресом", – пояснив держсекретар.

За його словами, таким чином, США зможуть продовжувати надавати Україні значні обсяги оборонних товарів та послуг із запасів Пентагону в межах запланованих скорочень протягом наступних тижнів та місяців.

Також раніше Міноборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 2,4 млрд. До нього увійшли боєприпаси та підтримка українських систем ППО, боєприпаси класу "повітря-земля", дрони та запчастини до них, безпілотні надводні судна, засоби захищеного зв'язку та інше.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив, що США оголосили про надання Україні військової допомоги на загальну суму $7,9 млрд, а також про запровадження нових санкцій проти Росії.