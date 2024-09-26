США оголосили про військову допомогу Україні на $7,9 мільярда, – Зеленський

Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні військової допомоги на загальну суму $7,9 млрд, а також про запровадження нових санкцій проти Росії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, який наразі перебуває з візитом у США.

"Вдячний Президенту США Джозефу Байдену, Конгресу США та його обом партіям, республіканцям і демократам, а також усьому американському народу за сьогоднішнє оголошення про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму $7,9 млрд та запровадження санкцій проти Росії", – зазначив він у Telegram.

Голова держави також подякував за те, що США вдалося знайти спосіб виділити залишок безпекової допомоги Україні до кінця фінансового року у країні.

За словами Зеленського, до пакету допомоги увійшла додаткова батарея ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу "повітря – земля", а також кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України.

"Також ціную рішення розширити програми з підготовки більшої кількості наших пілотів для польотів на F-16, а також рішучі санкції, запроваджені для подальшого обмеження здатності Росії фінансувати свою агресію проти України", – уточнив президент.

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Раніше декілька громадських організацій США звернулися до Державного департаменту з проханням використати для допомоги Україні $6,2 млрд, поки вони доступні до кінця фінансового року в країні.

Пізніше стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати ці понад $6 млрд до 30 вересня.