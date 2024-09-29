Зеленський про дозвіл США на удари вглиб РФ: Налаштований більш позитивно

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз він більш прихильний до позитивного розв'язання питання про надання Україні дозволу на завдання ударів по цілях углиб російської території.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Fox News за результатами зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер я більш позитивно налаштований щодо цього (отримання дозволу - ред.)", - зазначив він.

Зеленський додав, що робота над цим питанням вже почалася. Він поділився деталями щодо цього з президентом США Джо Байденом та кандидатами на посаду очільника США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кандидат у віцепрезиденти США Венс розкритикував Зеленського після його зустрічі з Трампом

Журналісти попросили президента прокоментувати його інтерв'ю The New Yorker, де Зеленський заявив, що Трамп "насправді не знає, як зупинити війну, хоча може думати, що знає".

Український президент у відповідь уточнив, що українці знають "значно краще, ніж будь-хто, включаючи Дональда Трампа, що відбувається в Україні".

"Це складно зрозуміти", - додав він і зазначив, що за час війни Україна дуже змінилась, і "без цього досвіду справді неможливо зрозуміти, як зупинити Путіна".

"Україна до повномасштабного вторгнення та Україна зараз - це дві різні речі", - резюмував Зеленський.

Читайте також: Данія виділить понад $628 млн на закупівлю в українського оборонпрому озброєння для України

Він також відповів на критику республіканців щодо його візиту до Пенсильванії на завод з виробництва боєприпасів, нагадавши, що раніше відвідував завод у штаті Юта, де зустрічався з республіканцями.

Що передувало?

Нагадаємо, візит президента України на завод боєприпасів викликав скандал у законодавців-республіканців, які звинуватили організаторів поїздки в участі в партійній кампанії напередодні виборів.

Спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон, закликавУкраїну звільнити свого посла у США Оксану Маркарову через це.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про вимогу Джонсона звільнити Маркарову: Я можу обговорювати наших послів тільки зі спікером моєї країни

Пізніше республіканці в Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва боєприпасів.

Водночас Зеленський відмовився обговорювати у США питання звільнення українського посла Оксани Маркарової.

27 вересня Зеленський зустрівся із Трампом.

Після зустрічі політики зробили низку заяв. Зокрема, експрезидент США заявив, що має спільну точку зору з президентом Зеленським щодо необхідності завершити війну в Україні та висловив упевненість, що зможе досягнути справедливої угоди між Україною і Росією.

Також читайте: Україна готова ділитися досвідом використання американської зброї для її покращення, - Міноборони