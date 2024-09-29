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Новини
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Зеленський про дозвіл США на удари вглиб РФ: Налаштований більш позитивно

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз він більш прихильний до позитивного розв'язання питання про надання Україні дозволу на завдання ударів по цілях углиб російської території.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Fox News за результатами зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер я більш позитивно налаштований щодо цього (отримання дозволу - ред.)", - зазначив він.

Зеленський додав, що робота над цим питанням вже почалася. Він поділився деталями щодо цього з президентом США Джо Байденом та кандидатами на посаду очільника США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

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Журналісти попросили президента прокоментувати його інтерв'ю The New Yorker, де Зеленський заявив, що Трамп "насправді не знає, як зупинити війну, хоча може думати, що знає".

Український президент у відповідь уточнив, що українці знають "значно краще, ніж будь-хто, включаючи Дональда Трампа, що відбувається в Україні".

"Це складно зрозуміти", - додав він і зазначив, що за час війни Україна дуже змінилась, і "без цього досвіду справді неможливо зрозуміти, як зупинити Путіна".

"Україна до повномасштабного вторгнення та Україна зараз - це дві різні речі", - резюмував Зеленський.

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Він також відповів на критику республіканців щодо його візиту до Пенсильванії на завод з виробництва боєприпасів, нагадавши, що раніше відвідував завод у штаті Юта, де зустрічався з республіканцями.

Що передувало?

Нагадаємо, візит президента України на завод боєприпасів викликав скандал у законодавців-республіканців, які звинуватили організаторів поїздки в участі в партійній кампанії напередодні виборів.

Спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон, закликавУкраїну звільнити свого посла у США Оксану Маркарову через це.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про вимогу Джонсона звільнити Маркарову: Я можу обговорювати наших послів тільки зі спікером моєї країни

Пізніше республіканці в Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва боєприпасів.

Водночас Зеленський відмовився обговорювати у США питання звільнення українського посла Оксани Маркарової.

27 вересня Зеленський зустрівся із Трампом.

Після зустрічі політики зробили низку заяв. Зокрема, експрезидент США заявив, що має спільну точку зору з президентом Зеленським щодо необхідності завершити війну в Україні та висловив упевненість, що зможе досягнути справедливої угоди між Україною і Росією.

Також читайте: Україна готова ділитися досвідом використання американської зброї для її покращення, - Міноборони

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) зброя (7478) росія (65415) США (23085)


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Топ коментарі
+5
яка ж, тупа маячня!
поїздка, за наші гроші в сша, була зовсім безпонтовою.
запевняю, вас! зе!гундос поняття не має, що таке бюджетні гроші, але витрачати їх, на свої забаганки, йому дуже подобається.
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29.09.2024 17:11
+4
Ракети є? - чи ***** по роялю - бити
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29.09.2024 17:01
+4
Чому він налаштований позитивно? Хіба Єрмак вже пішов ?
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29.09.2024 17:10
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Ракети є? - чи ***** по роялю - бити
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29.09.2024 17:01 Відповісти
ДЕ НАША БАЛІСТИКА??
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29.09.2024 22:00 Відповісти
чекаємо 6 листопада...
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29.09.2024 17:02 Відповісти
І що буде 6-го листопада?
Байден є Президент до 12.00 20 січня 2025 року і крім нього це питання ніхто не вирішить.
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29.09.2024 17:16 Відповісти
Ненавиджу !
Дуже....
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29.09.2024 17:10 Відповісти
Чому він налаштований позитивно? Хіба Єрмак вже пішов ?
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29.09.2024 17:10 Відповісти
яка ж, тупа маячня!
поїздка, за наші гроші в сша, була зовсім безпонтовою.
запевняю, вас! зе!гундос поняття не має, що таке бюджетні гроші, але витрачати їх, на свої забаганки, йому дуже подобається.
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29.09.2024 17:11 Відповісти
Он ездил не за РАЗРЕШЕНИЕМ БИТЬ ПО РОССИИ
Это он рассказывает своим фанатам
Он ездил за деньгами для бюджетников и пенсионеров
За деньгами на зарплаты военным
Которые он уже профукал
Ведь он войну собирался закончить осенью 2024
А сейчас перенёс на 2025 год
Дебил....
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29.09.2024 17:19 Відповісти
Мали б свої ракети то не треба було б чиїхось дозволів. Але ж асфальт..
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29.09.2024 17:12 Відповісти
Асфаль - наше всьо...
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29.09.2024 17:24 Відповісти
Не в глиб , глиб то є безправна челядь , а по москві виключно по москві і заводам де роблять х101 , 555 , калібри і т д і тому подібні речі.
для вглиба у нас є чудові безпілотники , головне москва і тільки москва
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29.09.2024 17:14 Відповісти
Зеленський про дозвіл США на удари вглиб РФ: Налаштований більш позитивно Джерело:
Ішак виправдовується, мовляв, завдяки мені безтолковому. З ішаком серйозні розмови ніхто вести не хоче.
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29.09.2024 17:20 Відповісти
Заїбіссімо (прошу вибачення за свою італійську).
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29.09.2024 17:22 Відповісти
Щоби отримати якійсь дозвіл на те щоби чимось кудись бити, треба спочатку те "щось" хоча би отримати, позитивно налаштований Кращебвтік.
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29.09.2024 17:49 Відповісти
Хух!
»Налаштований позитивно»!
Тепер можна видихнути і розслабитись!
ВІН налаштований позитивно!
А чого ще бажати?!
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29.09.2024 17:53 Відповісти
Больше ничего и не надо
Только чтобы ОНО было на позитиве
А для этого надо немного
Закрыть телеканалы
Пнуть ЗАЛУЖНОГО
Пнуть Кудрицкого
Пнуть всех ,кто говорит мало позитивного
А еще бы посадить Пороха
Так ОНО бы лопнуло от радости
За что нас так Бог наказал??????
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29.09.2024 18:36 Відповісти
Хоча б вже мовчав...
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29.09.2024 18:35 Відповісти
 
 