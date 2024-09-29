Кандидат в вице-президенты США Вэнс раскритиковал Зеленского после его встречи с Трампом

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев сенатор Джей Ди Вэнс через день после встречи Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским раскритиковал украинского президента за его визит на завод по производству боеприпасов в Скрентоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Соратник Трампа начал свою речь с критики Зеленского за то, что он посетил оружейный завод по производству в Пенсильвании вместе с губернатором штата, демократом Джошем Шапиро.

"Он приехал, чтобы проводить предвыборную кампанию вместе с руководством демократов этой страны. Мы потратили на Украину 200 миллиардов долларов. Знаете, чего бы я хотел, чтобы Зеленский сделал, когда приезжает в Соединенные Штаты Америки? Скажите "спасибо" жителям Пенсильвании и всем остальным", - заявил Вэнс на предвыборном митинге в этом штате.

Журналисты издания отметили, что Зеленский так и сделал во время своего визита. Он поблагодарил США за поддержку, а также 400 рабочих в Скрентоне за изготовление артиллерийских снарядов для Украины. Президент заявил, что они "спасли миллионы украинцев".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп предоставил мне четкую информацию, что будет поддерживать Украину, если победит на выборах, - Зеленский

Также NYT напомнило, что Вэнс является открытым противником помощи Украине.

По его словам, ему не нравятся визиты Зеленского в США. Он также описывал "план" Трампа завершения войны, который предусматривает замораживание линии фронта и отказ Украины от НАТО.

Украинский президент в свою очередь назвал напарника Трампа "слишком радикальным", добавили журналисты.

Что предшествовало?

Напомним, визит президента Украины на завод боеприпасов вызвал скандал у законодателей-республиканцев, которые обвинили организаторов поездки в участии в партийной кампании накануне выборов.

Спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон, призвал Украину уволить своего посла в США Оксану Маркарову из-за этого.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский в годовщину трагедии Бабьего Яра: Страшный символ того, что самые ужасные преступления совершаются тогда, когда мир выбирает быть безразличным

Позже республиканцы в Конгрессе США инициировали расследование относительно визита президента Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству боеприпасов.

В то же время Зеленский отказался обсуждать в США вопрос увольнения украинского посла Оксаны Маркаровой.

27 сентября Зеленский встретился с Трампом.

После встречи политики сделали ряд заявлений. В частности, экс-президент США заявил, что имеет общую точку зрения с президентом Зеленским о необходимости завершить войну в Украине и выразил уверенность, что сможет достичь справедливого соглашения между Украиной и Россией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский в годовщину трагедии Бабьего Яра: Страшный символ того, что самые ужасные преступления совершаются тогда, когда мир выбирает быть безразличным