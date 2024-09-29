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Кандидат в вице-президенты США Вэнс раскритиковал Зеленского после его встречи с Трампом

Соратник Трампа Джей Ді Венс розкритикував Зеленського після його зустрічі з експрезидентом 

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев сенатор Джей Ди Вэнс через день после встречи Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским раскритиковал украинского президента за его визит на завод по производству боеприпасов в Скрентоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Соратник Трампа начал свою речь с критики Зеленского за то, что он посетил оружейный завод по производству в Пенсильвании вместе с губернатором штата, демократом Джошем Шапиро.

"Он приехал, чтобы проводить предвыборную кампанию вместе с руководством демократов этой страны. Мы потратили на Украину 200 миллиардов долларов. Знаете, чего бы я хотел, чтобы Зеленский сделал, когда приезжает в Соединенные Штаты Америки? Скажите "спасибо" жителям Пенсильвании и всем остальным", - заявил Вэнс на предвыборном митинге в этом штате.

Журналисты издания отметили, что Зеленский так и сделал во время своего визита. Он поблагодарил США за поддержку, а также 400 рабочих в Скрентоне за изготовление артиллерийских снарядов для Украины. Президент заявил, что они "спасли миллионы украинцев".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп предоставил мне четкую информацию, что будет поддерживать Украину, если победит на выборах, - Зеленский

Также NYT напомнило, что Вэнс является открытым противником помощи Украине.

По его словам, ему не нравятся визиты Зеленского в США. Он также описывал "план" Трампа завершения войны, который предусматривает замораживание линии фронта и отказ Украины от НАТО.

Украинский президент в свою очередь назвал напарника Трампа "слишком радикальным", добавили журналисты.

Что предшествовало?

Напомним, визит президента Украины на завод боеприпасов вызвал скандал у законодателей-республиканцев, которые обвинили организаторов поездки в участии в партийной кампании накануне выборов.

Спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон, призвал Украину уволить своего посла в США Оксану Маркарову из-за этого.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский в годовщину трагедии Бабьего Яра: Страшный символ того, что самые ужасные преступления совершаются тогда, когда мир выбирает быть безразличным

Позже республиканцы в Конгрессе США инициировали расследование относительно визита президента Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству боеприпасов.

В то же время Зеленский отказался обсуждать в США вопрос увольнения украинского посла Оксаны Маркаровой.

27 сентября Зеленский встретился с Трампом.

После встречи политики сделали ряд заявлений. В частности, экс-президент США заявил, что имеет общую точку зрения с президентом Зеленским о необходимости завершить войну в Украине и выразил уверенность, что сможет достичь справедливого соглашения между Украиной и Россией.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20500) США (26853) Трамп Дональд (5386)


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Топ комментарии
+30
який сенс ставити таке питання нам, українцям, які більшістю обрали рос баламута президентом під час війни з рашкою
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29.09.2024 11:53
+24
Тому що украінці обирають хворого на кацапізм брехливого крадія та дебілів з яких склалась його партія.
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29.09.2024 12:11
+17
І чому американці обирають хворих на кацапізм дебілів як венс?
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29.09.2024 11:50
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Правила форума Совет форумчан
І чому американці обирають хворих на кацапізм дебілів як венс?
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29.09.2024 11:50 Ответить
який сенс ставити таке питання нам, українцям, які більшістю обрали рос баламута президентом під час війни з рашкою
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29.09.2024 11:53 Ответить
Тому що украінці обирають хворого на кацапізм брехливого крадія та дебілів з яких склалась його партія.
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29.09.2024 12:11 Ответить
А українці яких 30 років обирали? Вплив медіа, при правильній соціальній інженерії, 60% людей готові обрати любий продукт, яким їм запропонує маркетинг, навіть якщо раніше вони б ніколи його не обрали тому що вважали що він їм шкодить. Така статистика досліджень.
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29.09.2024 13:14 Ответить
Так в нас ,ще в 1991 році був вплив медіа ,коли більшість українців на референдумі 17 березня 1991 року проголосувала за "обновльонний СССР , а меншість ( Західна Україна і Київ -за незалежність ,то вже 1 грудня 1991 року ,ті ж самі люди ,які ще за півроку до того голосували за "обновльонний СССР" тепер змініли свої погляди на протилежні і проголосували за незалежність ,От це і є як ви кажете "вплив медіа ,при правильній соціальній інженерії,60 %людей готові обрати любий продукт ,який їм запропонує маркетинг" ...... і далі потексту ,так що 73 % - це вже наслідки, Така от статистика .
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29.09.2024 17:33 Ответить
і 3 дебіла під питанням зразу відмитилися. Перекличка вдалася
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29.09.2024 23:56 Ответить
Ніби у Байдена відповіли що нещодавно у Зелі була зустріч на якій були присутні самі респи і ніхто нічого не сказав. Так що не треба роздувати слона з мухи.
Ну а для України звісно кращий вибір це демократи, адже ви самі підтверджуєте це у кожному своїму виступі.
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29.09.2024 11:51 Ответить
з вашого дозволу, пані Ксенія, я уточню: демократи США нині - менше зло для України.
А кращий вибір був би, якби балотувались Рейган чи Маккейн - але, на жаль, вони вже пішли засвіти... Ну, хіба що - Ніккі Хейлі... але її не сприймають американці-реднеки, на жаль.
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29.09.2024 11:57 Ответить
Американці дуже ********** різноманітні теорії заговорів...
З того як розгортаються події навколо деяких селебріті, можна сказати- не даремно.
З нового що почула- в пляшках коли і пепсі виявили якісь наночасточки, які при вживанні напоїв накопичуються у головному мозку і кишківнику. Виявили це після придбання частини акцій кока-коли Білом Гейтсом. Щось робиться у світі дуже дивне. Людьми 1000 % маніпулюють.
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29.09.2024 12:01 Ответить
Не нове. В нас теж багато дурників, що вірили Люсі, з її "наколотими апельсинами"
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29.09.2024 12:11 Ответить
наколоті апельсини роздавала сама люся, а потім уже і зеля
мозок людини можна обманути багатьма способами
якщо не маніпуляціями свідомості, то як ви поясните дурнуватий вибір освічених і розумних людей, який в голову не вкладається
Раніше штати ржали над Трампом і сприймали його за недалек скандальну особу, тобто таким яким він був.. Чому ситуація різко змінилась ?
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29.09.2024 12:15 Ответить
Просте пояснення
Якщо Вам запропонувати вибрати з двох яблук - одне гниле, а інше гниле та червиве, яке ви виберете?
Саме так зараз політтехнологи і роблять - вибір без можливості вибрати нормальне...
Я Вам не сказав нічого, чого Ви не знали?
Все це робиться у відкриту, нагло та на очах у всіх
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29.09.2024 12:23 Ответить
Раніше на заході голосували не за особистість, а за програму, за ідею.
Хтось перевів це на культ особи. Тобто Трампа ******* всупереч усьому, лише тому що він Трамп.
Так само у нас із ЗЕ. Як на росії з хутіном.
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29.09.2024 12:31 Ответить
Ніхто там Трампа не любить, всі обирають у пику сусіду.
І цим користуються політтехнологи.
А ***** не *******, а бояться )) Це вже інший варіант, бо вони на росії так сотнями років жили.
Це країна - суцільний стокгольмський синдром, "б'є - значить любить," це девіз росії десятків поколінь
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29.09.2024 13:00 Ответить
Хто вам сказав що не ******* ?
Почитайте дописи американців.
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29.09.2024 13:19 Ответить
Так само як дописи про Порошенко чи Зеленського: є фанатики, але 90% - це вибір між тухлим та гнилим.
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29.09.2024 13:45 Ответить
Ви так говорите про інших ніби сам святий.
Запевняю вас, всі однаково грішні. І не обов'язково бути політиком чи займати посаду, щоб тхнути гнильцею. Треба дивитись на дії і в якому напрямку рухається та чи інша особа, якщо говорити про політиків. Наприклад на дебатах на стадіоні нам всі сказали правду хто куди рухатиме країну і попередження явно було. Тому я однозначно стверджую, що люди обрали війну і руїну.
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29.09.2024 13:58 Ответить
Я не Папа Римський і не Президент, тому святим бути не зобов'язаний. А от на чолі України має бути Людина. Може не свята, але з великої літери. Не мачо, не кіногерой, не супер-політик чи бізнесмен, а Людина! Можливо навіть слинтяй та нитик. Людина, у якої болить..

Яка би плакала, коли дізналась, що бабуся ходить по супермаркету і просить хліба. Яка позакривала б усі дитячі будинки і організувала систему виховання дітей-сиріт та кинутих дітей, щоб дитячі будинки не були можливі у принципі.
Людину, яка б захлинулась блювотиною від огиди при відвідуванні тюремних ізоляторів та зон. Яку просто ковбасило б від рівня корупції та крадіжок серед чиновників та депутатів. Яка ненавиділа бідність народу та тупість державних діячів.

Але де ця Людина? Чому вона ще не наш Президент?
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29.09.2024 23:21 Ответить
тому що цієї Людини не існує в природі, або тому що вона не хоче бути президентом.
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29.09.2024 23:58 Ответить
Або Людину не хоче бачити Президентом та хрень, що править Україною останні 30 років. Усі ці Ахметови, Суркіси, Коломойські, Пінчуки, Фірташі
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30.09.2024 00:07 Ответить
Повіяло невиправним романтизмом і інфантильністю. Колись такі як ви вірили в Леніна, Кастро, чегевару і тд. Спитайте в корейців, їхній кімченин саме така людина
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30.09.2024 07:51 Ответить
Ксенія, я так розумію, що все, що не входить до ваших рамок взірця гарного президента, все романтизм, ленін ну і далі по тексту з розвішуванням негативних ярликів? Хтось маніпулятор?
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30.09.2024 10:03 Ответить
Не треба шукати сильно глобальних мотивів у діях віцепрезидента Венса
Для Джей Ді основний двигун вчинків - надзюрити у туфлю Байдену, а не любов чи не любов до України. Бо його демократи колись образили )) Там реальна клініка
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29.09.2024 13:06 Ответить
Ні, на цей раз нам запропонували обирати з двох яблок: червивого демократа та суціль гнилого Трампа.
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29.09.2024 12:48 Ответить
Слава заводам!
Слава , слава!

Слава Тим!
Хто це славить...

Слава Героям!

Слава, слава...

Слава тим, хто славить!

Свою славу!
Користуючись славою...

Дамаского сплаву...
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29.09.2024 12:31 Ответить
Ось ця зустріч
Щорічна зустріч губернаторів штатів, приблизно порівну між демократами та республіканцями

Чи демократи ігнорують щорічну зустріч?

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/07/13/7190140/ Зеленский попросил губернаторов США сотрудничать с украинскими областями

Президент Владимир Зеленский во время визита в США принял участие в ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов и встретился с руководителями американских штатов в Солт-Лейк-Сити.
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29.09.2024 13:09 Ответить
На Украіну пох -- все на вибори
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29.09.2024 11:52 Ответить
Як в анекдоті -- хлопчик заглядає в замочну скважину до батьків у спальню -- мовить - і ці люди забороняють мені пальчиком в носі колупатися
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29.09.2024 12:05 Ответить
хтось вже перевтомився від постійного скиглення в дописах: замочну скважину- ху із зис?
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29.09.2024 12:59 Ответить
Бачу ви мовник -- речник! - це по якому?
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29.09.2024 13:03 Ответить
мовознавець- це геть не речник, але коли лінь захоплює макітру, допомагати й не потрібно.
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29.09.2024 13:08 Ответить
Як на мене - мовник
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29.09.2024 13:13 Ответить
Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.
Бо хто матір забуває,
Того бог карає,
Того діти цураються,
В хату не пускають.
Чужі люди проганяють,
І немає злому
На всій землі безконечній
Веселого дому.
Я ридаю, як згадаю
Діла незабуті
Дідів наших. Тяжкі діла!
Якби їх забути,
Я оддав би веселого
Віку половину.
Отака-то наша слава,
Слава України.
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29.09.2024 13:18 Ответить
Так і в 1919 і в 1933 і в 1945 всьому Світу було на Україну пох ,а тепер наші ура-патріоти чомусь ще дивуються .
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29.09.2024 17:38 Ответить
Отрабатывает деньги ***** аж усерается. Американские спецслужбы давно должны были проверить етого обмудка. Видно же по морде что оно аферист и предатель
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29.09.2024 11:54 Ответить
Цікаво чи бував Трамп на білих вечірках Пі Дідді , де накачували наркотою дітей, жінок, а потім гвалтували і таке інше. Скандальчик назріває...
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29.09.2024 11:57 Ответить
Принаймні казав, що це його хороший друг. І про Епштейна таке казав. Потім максимально відмежовуватися від останнього. Як мінімум, руде ху*його знало, чим займалися його хороші друзі.
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29.09.2024 14:19 Ответить
БАБКА І МУРАХА
Вова, як бабка пролітав,
Весь президентський срок, як літо.
До Байдена-мурахи завітав,
Щоб гроші дав, з великим звітом.

А сам всі Буковелі облітав,
Гуляли бабки в Трускавці й Омані.
Забув, що будувати захист мав,
Відосами тримав їх всіх в обмані.

Коли ж реально припекло,
В казні запасів й зброї малувато,
Наріду каже бабочка-брехло
Що США в усім тут винуваті!

І загуділи бабки більш малі,
Який зелений отаман розумний.
Та полетіли в сад немов джмелі,
Кричать, що Вова їх Потужний.
29.09.2024
Анатолій Березенський
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29.09.2024 12:02 Ответить
Пора уже на етих обмудков подавать в суд за клевету. Они уже такого наговорили и что сотни миллиардов Зеленский вывозит каждый раз из США и что Украины не существует и тд. Как же американские законы?
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29.09.2024 12:06 Ответить
От у леваков срака подгорает.Хоть бы Белый Дом не згорел.
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29.09.2024 12:08 Ответить
Ще цього чмиря Україні не вистачало!
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29.09.2024 12:11 Ответить
Просто уявив цього Венса в шоломі, броніку десь в посадці.
От на 10 хвилин. Більше не треба.
Його до моїх американських побратимів в підрозділ - та його там швидко поставлять на місце, мазафака!
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29.09.2024 12:13 Ответить
До речі, в 22-му в мене був сержант "Джей Ді" (J.D.) З британського SAS.
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29.09.2024 12:15 Ответить
Странный вопрос американцам из Украины, где 73% дурачья-избирателя во время войны сменили на посту Верховного Главнокомандующего профессионального политика и дипломата на кривляку-шоумена, да еще и воспитанника КГБшно-ФСБшной академии юмора КВН имени Маслякова, да получит он полное удовольствие на концерте Кобзона.
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29.09.2024 12:14 Ответить
А мали б бути лише сліпоглухонімі рукоплескальники і надпотужній гальорці...? Звісно ж критикувати немає за що ..?
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29.09.2024 12:17 Ответить
Венсу можна, він на підсосі у *****, а відробляти треба.
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29.09.2024 12:18 Ответить
В нас теж хрінпіду критикують.
Невже аж стільки потратили на Україну, не перебільшує отой пан?
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29.09.2024 12:21 Ответить
особисто в дупу Венсу не проволав "дякую", от же не рахується...
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29.09.2024 12:24 Ответить
І це демократія з 300 - сот літньою історією - кажись люди вже повинні навчитись відрізняти зерна від плевел - але ні - на самому верху колотяться популісти
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29.09.2024 12:24 Ответить
Світ тупіє на очах,диктатури і канібали зараз в тренді.
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29.09.2024 12:46 Ответить
Венс, вже запізно кидати гівно на вентилятор, зустріч нашого гаранта з твоїм хазяїном вже відбулася. Тобто відтепер можеш брати гівно до рота (вентілятор вже не працює) і плювати
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29.09.2024 12:49 Ответить
вміють у нас написати

за день після зустрічі Дональда Трампа Джерело:
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29.09.2024 13:00 Ответить
Интересное кино
Пока Зеленский был с визитом в США
Ни одного серьезного российского объекта мы не уничтожили
Мы до сих пор не пытались даже уничтожать объекты на железной дороге к Мариуполю
Я не военный человек
Но даже я понимаю,что нанести удары по далеким аэродромам кацапов
Это трудно
А вот бить близко ,по длинной железной дороге
Которую в тысячу раз труднее прикрыть - намного легче
Но мы этого не делаем
Кто знает - почему?
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29.09.2024 13:18 Ответить
Нехай цей, прости Господи, кандидат у віцепрезиденти надасть відеопідтвердження, що Зеленський на заводі дійсно агітував голосувати за Камалу Гаріс. Бо це виглядає як наклеп і брехня. А слова подяки працівникам заводу і всьому американському народу за підтримку України на агітацію не тягнуть.
Але якщо маєш докази то не базікай, а подавай до суду.
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29.09.2024 13:28 Ответить
Де республіканці часів Рейгана і Маккейна? Та таких Трампів,Венсів,Джонсонів,на пушечний вистріл не допустили до республіканської партії,не те щоб висувати на ключові державні посади.Мілкішаєш америко,зі супер країни,перетворюєшсся на ізоляційно-популістську безхребетну державу.
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29.09.2024 13:28 Ответить
Венсможе іти нхй.
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29.09.2024 13:33 Ответить
хех всьо? Вже не за Трампа з Венсом?
Може, за Камалу проголосуэш?
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29.09.2024 14:53 Ответить
ви ж за трампа. А саме він його зробить віце
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29.09.2024 23:59 Ответить
Краще б наш віслюк апокаліпсу вдома сидів
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29.09.2024 14:12 Ответить
А Ви поїдете гроші просити??
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29.09.2024 14:50 Ответить
ЕСЛИ БЕНСУ ЧТО ТО НЕ НРАВИТСЯ ,ПУСТЬ У ХОЗЯИНА СПРАШИВАЕТ ПРЕЖДЕ ЧЕМ .ГОВОРИТ
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29.09.2024 14:40 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/tramp-stavka-na-nenavist/ Олег Пономарь :
Трамп - сделал ставку на ненависть к опонентам:
Чем больше появляется опросов, согласно которым Трамп проигрывает (https://www.ponomaroleg.com/vybory-v-ssha-harris-lidiruet/ особенно в пурпурных штатах ), тем более отчаянным он становится. Он опускается всё ниже и делает ставку на ненависть и еще раз ненависть. Большие сомнения, что эта ставка будет работать.

https://www.ponomaroleg.com/tramp-stavka-na-nenavist/ На этом видео - вчерашнее ралли Трампа :
"Джо Байден стал психически неполноценным. Камала родилась такой. Она родилась такой. И если подумать, то только психически неполноценный человек мог позволить этому случиться с нашей страной."
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29.09.2024 14:47 Ответить
Господи,избавь Украину от хрипатого!!
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29.09.2024 14:47 Ответить
Господи,избавь Украину от венса
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30.09.2024 00:01 Ответить
ты/вы к чему это??
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30.09.2024 09:14 Ответить
к избавлению))
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30.09.2024 23:32 Ответить
Де було 200, там буде і 600. Це вам розплата гамбургери за розпил наших літаків і знищення ядерного потенціалу
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29.09.2024 18:19 Ответить
Ніхто ніколи не обере таких придурків, як Трамп і оце бородате чучело.
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29.09.2024 22:03 Ответить
 
 