Кандидат в вице-президенты США Вэнс раскритиковал Зеленского после его встречи с Трампом
Кандидат в вице-президенты США от республиканцев сенатор Джей Ди Вэнс через день после встречи Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским раскритиковал украинского президента за его визит на завод по производству боеприпасов в Скрентоне.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
Соратник Трампа начал свою речь с критики Зеленского за то, что он посетил оружейный завод по производству в Пенсильвании вместе с губернатором штата, демократом Джошем Шапиро.
"Он приехал, чтобы проводить предвыборную кампанию вместе с руководством демократов этой страны. Мы потратили на Украину 200 миллиардов долларов. Знаете, чего бы я хотел, чтобы Зеленский сделал, когда приезжает в Соединенные Штаты Америки? Скажите "спасибо" жителям Пенсильвании и всем остальным", - заявил Вэнс на предвыборном митинге в этом штате.
Журналисты издания отметили, что Зеленский так и сделал во время своего визита. Он поблагодарил США за поддержку, а также 400 рабочих в Скрентоне за изготовление артиллерийских снарядов для Украины. Президент заявил, что они "спасли миллионы украинцев".
Также NYT напомнило, что Вэнс является открытым противником помощи Украине.
По его словам, ему не нравятся визиты Зеленского в США. Он также описывал "план" Трампа завершения войны, который предусматривает замораживание линии фронта и отказ Украины от НАТО.
Украинский президент в свою очередь назвал напарника Трампа "слишком радикальным", добавили журналисты.
Что предшествовало?
Напомним, визит президента Украины на завод боеприпасов вызвал скандал у законодателей-республиканцев, которые обвинили организаторов поездки в участии в партийной кампании накануне выборов.
Спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон, призвал Украину уволить своего посла в США Оксану Маркарову из-за этого.
Позже республиканцы в Конгрессе США инициировали расследование относительно визита президента Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству боеприпасов.
В то же время Зеленский отказался обсуждать в США вопрос увольнения украинского посла Оксаны Маркаровой.
27 сентября Зеленский встретился с Трампом.
После встречи политики сделали ряд заявлений. В частности, экс-президент США заявил, что имеет общую точку зрения с президентом Зеленским о необходимости завершить войну в Украине и выразил уверенность, что сможет достичь справедливого соглашения между Украиной и Россией.
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Ну а для України звісно кращий вибір це демократи, адже ви самі підтверджуєте це у кожному своїму виступі.
А кращий вибір був би, якби балотувались Рейган чи Маккейн - але, на жаль, вони вже пішли засвіти... Ну, хіба що - Ніккі Хейлі... але її не сприймають американці-реднеки, на жаль.
З того як розгортаються події навколо деяких селебріті, можна сказати- не даремно.
З нового що почула- в пляшках коли і пепсі виявили якісь наночасточки, які при вживанні напоїв накопичуються у головному мозку і кишківнику. Виявили це після придбання частини акцій кока-коли Білом Гейтсом. Щось робиться у світі дуже дивне. Людьми 1000 % маніпулюють.
мозок людини можна обманути багатьма способами
якщо не маніпуляціями свідомості, то як ви поясните дурнуватий вибір освічених і розумних людей, який в голову не вкладається
Раніше штати ржали над Трампом і сприймали його за недалек скандальну особу, тобто таким яким він був.. Чому ситуація різко змінилась ?
Якщо Вам запропонувати вибрати з двох яблук - одне гниле, а інше гниле та червиве, яке ви виберете?
Саме так зараз політтехнологи і роблять - вибір без можливості вибрати нормальне...
Я Вам не сказав нічого, чого Ви не знали?
Все це робиться у відкриту, нагло та на очах у всіх
Хтось перевів це на культ особи. Тобто Трампа ******* всупереч усьому, лише тому що він Трамп.
Так само у нас із ЗЕ. Як на росії з хутіном.
І цим користуються політтехнологи.
А ***** не *******, а бояться )) Це вже інший варіант, бо вони на росії так сотнями років жили.
Це країна - суцільний стокгольмський синдром, "б'є - значить любить," це девіз росії десятків поколінь
Почитайте дописи американців.
Запевняю вас, всі однаково грішні. І не обов'язково бути політиком чи займати посаду, щоб тхнути гнильцею. Треба дивитись на дії і в якому напрямку рухається та чи інша особа, якщо говорити про політиків. Наприклад на дебатах на стадіоні нам всі сказали правду хто куди рухатиме країну і попередження явно було. Тому я однозначно стверджую, що люди обрали війну і руїну.
Яка би плакала, коли дізналась, що бабуся ходить по супермаркету і просить хліба. Яка позакривала б усі дитячі будинки і організувала систему виховання дітей-сиріт та кинутих дітей, щоб дитячі будинки не були можливі у принципі.
Людину, яка б захлинулась блювотиною від огиди при відвідуванні тюремних ізоляторів та зон. Яку просто ковбасило б від рівня корупції та крадіжок серед чиновників та депутатів. Яка ненавиділа бідність народу та тупість державних діячів.
Але де ця Людина? Чому вона ще не наш Президент?
Для Джей Ді основний двигун вчинків - надзюрити у туфлю Байдену, а не любов чи не любов до України. Бо його демократи колись образили )) Там реальна клініка
Слава , слава!
Слава Тим!
Хто це славить...
Слава Героям!
Слава, слава...
Слава тим, хто славить!
Свою славу!
Користуючись славою...
Дамаского сплаву...
Щорічна зустріч губернаторів штатів, приблизно порівну між демократами та республіканцями
Чи демократи ігнорують щорічну зустріч?
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/07/13/7190140/ Зеленский попросил губернаторов США сотрудничать с украинскими областями
Президент Владимир Зеленский во время визита в США принял участие в ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов и встретился с руководителями американских штатов в Солт-Лейк-Сити.
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.
Бо хто матір забуває,
Того бог карає,
Того діти цураються,
В хату не пускають.
Чужі люди проганяють,
І немає злому
На всій землі безконечній
Веселого дому.
Я ридаю, як згадаю
Діла незабуті
Дідів наших. Тяжкі діла!
Якби їх забути,
Я оддав би веселого
Віку половину.
Отака-то наша слава,
Слава України.
Вова, як бабка пролітав,
Весь президентський срок, як літо.
До Байдена-мурахи завітав,
Щоб гроші дав, з великим звітом.
А сам всі Буковелі облітав,
Гуляли бабки в Трускавці й Омані.
Забув, що будувати захист мав,
Відосами тримав їх всіх в обмані.
Коли ж реально припекло,
В казні запасів й зброї малувато,
Наріду каже бабочка-брехло
Що США в усім тут винуваті!
І загуділи бабки більш малі,
Який зелений отаман розумний.
Та полетіли в сад немов джмелі,
Кричать, що Вова їх Потужний.
29.09.2024
Анатолій Березенський
От на 10 хвилин. Більше не треба.
Його до моїх американських побратимів в підрозділ - та його там швидко поставлять на місце, мазафака!
Невже аж стільки потратили на Україну, не перебільшує отой пан?
за день після зустрічі Дональда Трампа Джерело:
Пока Зеленский был с визитом в США
Ни одного серьезного российского объекта мы не уничтожили
Мы до сих пор не пытались даже уничтожать объекты на железной дороге к Мариуполю
Я не военный человек
Но даже я понимаю,что нанести удары по далеким аэродромам кацапов
Это трудно
А вот бить близко ,по длинной железной дороге
Которую в тысячу раз труднее прикрыть - намного легче
Но мы этого не делаем
Кто знает - почему?
Але якщо маєш докази то не базікай, а подавай до суду.
Може, за Камалу проголосуэш?
Трамп - сделал ставку на ненависть к опонентам:
Чем больше появляется опросов, согласно которым Трамп проигрывает (https://www.ponomaroleg.com/vybory-v-ssha-harris-lidiruet/ особенно в пурпурных штатах ), тем более отчаянным он становится. Он опускается всё ниже и делает ставку на ненависть и еще раз ненависть. Большие сомнения, что эта ставка будет работать.
https://www.ponomaroleg.com/tramp-stavka-na-nenavist/ На этом видео - вчерашнее ралли Трампа :
"Джо Байден стал психически неполноценным. Камала родилась такой. Она родилась такой. И если подумать, то только психически неполноценный человек мог позволить этому случиться с нашей страной."