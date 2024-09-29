УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11424 відвідувача онлайн
Новини
14 266 69

Кандидат у віцепрезиденти США Венс розкритикував Зеленського після його зустрічі з Трампом

Соратник Трампа Джей Ді Венс розкритикував Зеленського після його зустрічі з експрезидентом 

Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців сенатор Джей Ді Венс за день після зустрічі Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським розкритикував українського президента за його візит на завод з виробництва боєприпасів у Скрентоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Соратник Трампа розпочав свою промову з критики Зеленського за те, що він відвідав збройовий завод з виробництва у Пенсильванії разом з губернатором штату, демократом Джошем Шапіро.

"Він приїхав, щоб проводити передвиборчу кампанію разом з керівництвом демократів цієї країни. Ми витратили на Україну 200 мільярдів доларів. Знаєте, чого б я хотів, щоб Зеленський зробив, коли приїжджає до Сполучених Штатів Америки? Скажіть "дякую" мешканцям Пенсильванії та всім іншим", - заявив Венс на передвиборчому мітингу у цьому штаті. 

Журналісти видання зауважили, що Зеленський так і зробив під час свого візиту. Він подякував США за підтримку, а також 400 робітникам у Скрентоні за виготовлення артилерійських снарядів для України. Президент заявив, що вони "врятували мільйони українців".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп надав мені чітку інформацію, що підтримуватиме Україну, якщо переможе на виборах, - Зеленський

Також NYT нагадало, що Венс є відкритим противником допомоги Україні.

За його словами, йому не подобаються візити Зеленського до США. Він також описував "план" Трампа завершення війни, який передбачає замороження лінії фронту та відмову України від НАТО.

Український президент своєю чергою назвав напарника Трампа "надто радикальним", додали журналісти.

Що передувало?

Нагадаємо, візит президента України на завод боєприпасів викликав скандал у законодавців-республіканців, які звинуватили організаторів поїздки в участі в партійній кампанії напередодні виборів.

Спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон, закликав Україну звільнити свого посла у США Оксану Маркарову через це.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про вимогу Джонсона звільнити Маркарову: Я можу обговорювати наших послів тільки зі спікером моєї країни

Пізніше республіканці в Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва боєприпасів.

Водночас Зеленський відмовився обговорювати у США питання звільнення українського посла Оксани Маркарової.

27 вересня Зеленський зустрівся із Трампом.

Після зустрічі політики зробили низку заяв. Зокрема, експрезидент США заявив, що має спільну точку зору з президентом Зеленським щодо необхідності завершити війну в Україні та висловив упевненість, що зможе досягнути справедливої угоди між Україною і Росією.

Також дивіться: Зеленський про результати візиту до США: План перемоги представлений Америці. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) США (23065) Трамп Дональд (5825)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+30
який сенс ставити таке питання нам, українцям, які більшістю обрали рос баламута президентом під час війни з рашкою
показати весь коментар
29.09.2024 11:53
+24
Тому що украінці обирають хворого на кацапізм брехливого крадія та дебілів з яких склалась його партія.
показати весь коментар
29.09.2024 12:11
+17
І чому американці обирають хворих на кацапізм дебілів як венс?
показати весь коментар
29.09.2024 11:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І чому американці обирають хворих на кацапізм дебілів як венс?
показати весь коментар
29.09.2024 11:50 Відповісти
який сенс ставити таке питання нам, українцям, які більшістю обрали рос баламута президентом під час війни з рашкою
показати весь коментар
29.09.2024 11:53 Відповісти
Тому що украінці обирають хворого на кацапізм брехливого крадія та дебілів з яких склалась його партія.
показати весь коментар
29.09.2024 12:11 Відповісти
А українці яких 30 років обирали? Вплив медіа, при правильній соціальній інженерії, 60% людей готові обрати любий продукт, яким їм запропонує маркетинг, навіть якщо раніше вони б ніколи його не обрали тому що вважали що він їм шкодить. Така статистика досліджень.
показати весь коментар
29.09.2024 13:14 Відповісти
Так в нас ,ще в 1991 році був вплив медіа ,коли більшість українців на референдумі 17 березня 1991 року проголосувала за "обновльонний СССР , а меншість ( Західна Україна і Київ -за незалежність ,то вже 1 грудня 1991 року ,ті ж самі люди ,які ще за півроку до того голосували за "обновльонний СССР" тепер змініли свої погляди на протилежні і проголосували за незалежність ,От це і є як ви кажете "вплив медіа ,при правильній соціальній інженерії,60 %людей готові обрати любий продукт ,який їм запропонує маркетинг" ...... і далі потексту ,так що 73 % - це вже наслідки, Така от статистика .
показати весь коментар
29.09.2024 17:33 Відповісти
і 3 дебіла під питанням зразу відмитилися. Перекличка вдалася
показати весь коментар
29.09.2024 23:56 Відповісти
Ніби у Байдена відповіли що нещодавно у Зелі була зустріч на якій були присутні самі респи і ніхто нічого не сказав. Так що не треба роздувати слона з мухи.
Ну а для України звісно кращий вибір це демократи, адже ви самі підтверджуєте це у кожному своїму виступі.
показати весь коментар
29.09.2024 11:51 Відповісти
з вашого дозволу, пані Ксенія, я уточню: демократи США нині - менше зло для України.
А кращий вибір був би, якби балотувались Рейган чи Маккейн - але, на жаль, вони вже пішли засвіти... Ну, хіба що - Ніккі Хейлі... але її не сприймають американці-реднеки, на жаль.
показати весь коментар
29.09.2024 11:57 Відповісти
Американці дуже ********** різноманітні теорії заговорів...
З того як розгортаються події навколо деяких селебріті, можна сказати- не даремно.
З нового що почула- в пляшках коли і пепсі виявили якісь наночасточки, які при вживанні напоїв накопичуються у головному мозку і кишківнику. Виявили це після придбання частини акцій кока-коли Білом Гейтсом. Щось робиться у світі дуже дивне. Людьми 1000 % маніпулюють.
показати весь коментар
29.09.2024 12:01 Відповісти
Не нове. В нас теж багато дурників, що вірили Люсі, з її "наколотими апельсинами"
показати весь коментар
29.09.2024 12:11 Відповісти
наколоті апельсини роздавала сама люся, а потім уже і зеля
мозок людини можна обманути багатьма способами
якщо не маніпуляціями свідомості, то як ви поясните дурнуватий вибір освічених і розумних людей, який в голову не вкладається
Раніше штати ржали над Трампом і сприймали його за недалек скандальну особу, тобто таким яким він був.. Чому ситуація різко змінилась ?
показати весь коментар
29.09.2024 12:15 Відповісти
Просте пояснення
Якщо Вам запропонувати вибрати з двох яблук - одне гниле, а інше гниле та червиве, яке ви виберете?
Саме так зараз політтехнологи і роблять - вибір без можливості вибрати нормальне...
Я Вам не сказав нічого, чого Ви не знали?
Все це робиться у відкриту, нагло та на очах у всіх
показати весь коментар
29.09.2024 12:23 Відповісти
Раніше на заході голосували не за особистість, а за програму, за ідею.
Хтось перевів це на культ особи. Тобто Трампа ******* всупереч усьому, лише тому що він Трамп.
Так само у нас із ЗЕ. Як на росії з хутіном.
показати весь коментар
29.09.2024 12:31 Відповісти
Ніхто там Трампа не любить, всі обирають у пику сусіду.
І цим користуються політтехнологи.
А ***** не *******, а бояться )) Це вже інший варіант, бо вони на росії так сотнями років жили.
Це країна - суцільний стокгольмський синдром, "б'є - значить любить," це девіз росії десятків поколінь
показати весь коментар
29.09.2024 13:00 Відповісти
Хто вам сказав що не ******* ?
Почитайте дописи американців.
показати весь коментар
29.09.2024 13:19 Відповісти
Так само як дописи про Порошенко чи Зеленського: є фанатики, але 90% - це вибір між тухлим та гнилим.
показати весь коментар
29.09.2024 13:45 Відповісти
Ви так говорите про інших ніби сам святий.
Запевняю вас, всі однаково грішні. І не обов'язково бути політиком чи займати посаду, щоб тхнути гнильцею. Треба дивитись на дії і в якому напрямку рухається та чи інша особа, якщо говорити про політиків. Наприклад на дебатах на стадіоні нам всі сказали правду хто куди рухатиме країну і попередження явно було. Тому я однозначно стверджую, що люди обрали війну і руїну.
показати весь коментар
29.09.2024 13:58 Відповісти
Я не Папа Римський і не Президент, тому святим бути не зобов'язаний. А от на чолі України має бути Людина. Може не свята, але з великої літери. Не мачо, не кіногерой, не супер-політик чи бізнесмен, а Людина! Можливо навіть слинтяй та нитик. Людина, у якої болить..

Яка би плакала, коли дізналась, що бабуся ходить по супермаркету і просить хліба. Яка позакривала б усі дитячі будинки і організувала систему виховання дітей-сиріт та кинутих дітей, щоб дитячі будинки не були можливі у принципі.
Людину, яка б захлинулась блювотиною від огиди при відвідуванні тюремних ізоляторів та зон. Яку просто ковбасило б від рівня корупції та крадіжок серед чиновників та депутатів. Яка ненавиділа бідність народу та тупість державних діячів.

Але де ця Людина? Чому вона ще не наш Президент?
показати весь коментар
29.09.2024 23:21 Відповісти
тому що цієї Людини не існує в природі, або тому що вона не хоче бути президентом.
показати весь коментар
29.09.2024 23:58 Відповісти
Або Людину не хоче бачити Президентом та хрень, що править Україною останні 30 років. Усі ці Ахметови, Суркіси, Коломойські, Пінчуки, Фірташі
показати весь коментар
30.09.2024 00:07 Відповісти
Повіяло невиправним романтизмом і інфантильністю. Колись такі як ви вірили в Леніна, Кастро, чегевару і тд. Спитайте в корейців, їхній кімченин саме така людина
показати весь коментар
30.09.2024 07:51 Відповісти
Ксенія, я так розумію, що все, що не входить до ваших рамок взірця гарного президента, все романтизм, ленін ну і далі по тексту з розвішуванням негативних ярликів? Хтось маніпулятор?
показати весь коментар
30.09.2024 10:03 Відповісти
Не треба шукати сильно глобальних мотивів у діях віцепрезидента Венса
Для Джей Ді основний двигун вчинків - надзюрити у туфлю Байдену, а не любов чи не любов до України. Бо його демократи колись образили )) Там реальна клініка
показати весь коментар
29.09.2024 13:06 Відповісти
Ні, на цей раз нам запропонували обирати з двох яблок: червивого демократа та суціль гнилого Трампа.
показати весь коментар
29.09.2024 12:48 Відповісти
Слава заводам!
Слава , слава!

Слава Тим!
Хто це славить...

Слава Героям!

Слава, слава...

Слава тим, хто славить!

Свою славу!
Користуючись славою...

Дамаского сплаву...
показати весь коментар
29.09.2024 12:31 Відповісти
Ось ця зустріч
Щорічна зустріч губернаторів штатів, приблизно порівну між демократами та республіканцями

Чи демократи ігнорують щорічну зустріч?

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/07/13/7190140/ Зеленский попросил губернаторов США сотрудничать с украинскими областями

Президент Владимир Зеленский во время визита в США принял участие в ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов и встретился с руководителями американских штатов в Солт-Лейк-Сити.
показати весь коментар
29.09.2024 13:09 Відповісти
На Украіну пох -- все на вибори
показати весь коментар
29.09.2024 11:52 Відповісти
Як в анекдоті -- хлопчик заглядає в замочну скважину до батьків у спальню -- мовить - і ці люди забороняють мені пальчиком в носі колупатися
показати весь коментар
29.09.2024 12:05 Відповісти
хтось вже перевтомився від постійного скиглення в дописах: замочну скважину- ху із зис?
показати весь коментар
29.09.2024 12:59 Відповісти
Бачу ви мовник -- речник! - це по якому?
показати весь коментар
29.09.2024 13:03 Відповісти
мовознавець- це геть не речник, але коли лінь захоплює макітру, допомагати й не потрібно.
показати весь коментар
29.09.2024 13:08 Відповісти
Як на мене - мовник
показати весь коментар
29.09.2024 13:13 Відповісти
Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.
Бо хто матір забуває,
Того бог карає,
Того діти цураються,
В хату не пускають.
Чужі люди проганяють,
І немає злому
На всій землі безконечній
Веселого дому.
Я ридаю, як згадаю
Діла незабуті
Дідів наших. Тяжкі діла!
Якби їх забути,
Я оддав би веселого
Віку половину.
Отака-то наша слава,
Слава України.
показати весь коментар
29.09.2024 13:18 Відповісти
Так і в 1919 і в 1933 і в 1945 всьому Світу було на Україну пох ,а тепер наші ура-патріоти чомусь ще дивуються .
показати весь коментар
29.09.2024 17:38 Відповісти
Отрабатывает деньги ***** аж усерается. Американские спецслужбы давно должны были проверить етого обмудка. Видно же по морде что оно аферист и предатель
показати весь коментар
29.09.2024 11:54 Відповісти
Цікаво чи бував Трамп на білих вечірках Пі Дідді , де накачували наркотою дітей, жінок, а потім гвалтували і таке інше. Скандальчик назріває...
показати весь коментар
29.09.2024 11:57 Відповісти
Принаймні казав, що це його хороший друг. І про Епштейна таке казав. Потім максимально відмежовуватися від останнього. Як мінімум, руде ху*його знало, чим займалися його хороші друзі.
показати весь коментар
29.09.2024 14:19 Відповісти
БАБКА І МУРАХА
Вова, як бабка пролітав,
Весь президентський срок, як літо.
До Байдена-мурахи завітав,
Щоб гроші дав, з великим звітом.

А сам всі Буковелі облітав,
Гуляли бабки в Трускавці й Омані.
Забув, що будувати захист мав,
Відосами тримав їх всіх в обмані.

Коли ж реально припекло,
В казні запасів й зброї малувато,
Наріду каже бабочка-брехло
Що США в усім тут винуваті!

І загуділи бабки більш малі,
Який зелений отаман розумний.
Та полетіли в сад немов джмелі,
Кричать, що Вова їх Потужний.
29.09.2024
Анатолій Березенський
показати весь коментар
29.09.2024 12:02 Відповісти
Пора уже на етих обмудков подавать в суд за клевету. Они уже такого наговорили и что сотни миллиардов Зеленский вывозит каждый раз из США и что Украины не существует и тд. Как же американские законы?
показати весь коментар
29.09.2024 12:06 Відповісти
От у леваков срака подгорает.Хоть бы Белый Дом не згорел.
показати весь коментар
29.09.2024 12:08 Відповісти
Ще цього чмиря Україні не вистачало!
показати весь коментар
29.09.2024 12:11 Відповісти
Просто уявив цього Венса в шоломі, броніку десь в посадці.
От на 10 хвилин. Більше не треба.
Його до моїх американських побратимів в підрозділ - та його там швидко поставлять на місце, мазафака!
показати весь коментар
29.09.2024 12:13 Відповісти
До речі, в 22-му в мене був сержант "Джей Ді" (J.D.) З британського SAS.
показати весь коментар
29.09.2024 12:15 Відповісти
Странный вопрос американцам из Украины, где 73% дурачья-избирателя во время войны сменили на посту Верховного Главнокомандующего профессионального политика и дипломата на кривляку-шоумена, да еще и воспитанника КГБшно-ФСБшной академии юмора КВН имени Маслякова, да получит он полное удовольствие на концерте Кобзона.
показати весь коментар
29.09.2024 12:14 Відповісти
А мали б бути лише сліпоглухонімі рукоплескальники і надпотужній гальорці...? Звісно ж критикувати немає за що ..?
показати весь коментар
29.09.2024 12:17 Відповісти
Венсу можна, він на підсосі у *****, а відробляти треба.
показати весь коментар
29.09.2024 12:18 Відповісти
В нас теж хрінпіду критикують.
Невже аж стільки потратили на Україну, не перебільшує отой пан?
показати весь коментар
29.09.2024 12:21 Відповісти
особисто в дупу Венсу не проволав "дякую", от же не рахується...
показати весь коментар
29.09.2024 12:24 Відповісти
І це демократія з 300 - сот літньою історією - кажись люди вже повинні навчитись відрізняти зерна від плевел - але ні - на самому верху колотяться популісти
показати весь коментар
29.09.2024 12:24 Відповісти
Світ тупіє на очах,диктатури і канібали зараз в тренді.
показати весь коментар
29.09.2024 12:46 Відповісти
Венс, вже запізно кидати гівно на вентилятор, зустріч нашого гаранта з твоїм хазяїном вже відбулася. Тобто відтепер можеш брати гівно до рота (вентілятор вже не працює) і плювати
показати весь коментар
29.09.2024 12:49 Відповісти
вміють у нас написати

за день після зустрічі Дональда Трампа Джерело:
показати весь коментар
29.09.2024 13:00 Відповісти
Интересное кино
Пока Зеленский был с визитом в США
Ни одного серьезного российского объекта мы не уничтожили
Мы до сих пор не пытались даже уничтожать объекты на железной дороге к Мариуполю
Я не военный человек
Но даже я понимаю,что нанести удары по далеким аэродромам кацапов
Это трудно
А вот бить близко ,по длинной железной дороге
Которую в тысячу раз труднее прикрыть - намного легче
Но мы этого не делаем
Кто знает - почему?
показати весь коментар
29.09.2024 13:18 Відповісти
Нехай цей, прости Господи, кандидат у віцепрезиденти надасть відеопідтвердження, що Зеленський на заводі дійсно агітував голосувати за Камалу Гаріс. Бо це виглядає як наклеп і брехня. А слова подяки працівникам заводу і всьому американському народу за підтримку України на агітацію не тягнуть.
Але якщо маєш докази то не базікай, а подавай до суду.
показати весь коментар
29.09.2024 13:28 Відповісти
Де республіканці часів Рейгана і Маккейна? Та таких Трампів,Венсів,Джонсонів,на пушечний вистріл не допустили до республіканської партії,не те щоб висувати на ключові державні посади.Мілкішаєш америко,зі супер країни,перетворюєшсся на ізоляційно-популістську безхребетну державу.
показати весь коментар
29.09.2024 13:28 Відповісти
Венсможе іти нхй.
показати весь коментар
29.09.2024 13:33 Відповісти
хех всьо? Вже не за Трампа з Венсом?
Може, за Камалу проголосуэш?
показати весь коментар
29.09.2024 14:53 Відповісти
ви ж за трампа. А саме він його зробить віце
показати весь коментар
29.09.2024 23:59 Відповісти
Краще б наш віслюк апокаліпсу вдома сидів
показати весь коментар
29.09.2024 14:12 Відповісти
А Ви поїдете гроші просити??
показати весь коментар
29.09.2024 14:50 Відповісти
ЕСЛИ БЕНСУ ЧТО ТО НЕ НРАВИТСЯ ,ПУСТЬ У ХОЗЯИНА СПРАШИВАЕТ ПРЕЖДЕ ЧЕМ .ГОВОРИТ
показати весь коментар
29.09.2024 14:40 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/tramp-stavka-na-nenavist/ Олег Пономарь :
Трамп - сделал ставку на ненависть к опонентам:
Чем больше появляется опросов, согласно которым Трамп проигрывает (https://www.ponomaroleg.com/vybory-v-ssha-harris-lidiruet/ особенно в пурпурных штатах ), тем более отчаянным он становится. Он опускается всё ниже и делает ставку на ненависть и еще раз ненависть. Большие сомнения, что эта ставка будет работать.

https://www.ponomaroleg.com/tramp-stavka-na-nenavist/ На этом видео - вчерашнее ралли Трампа :
"Джо Байден стал психически неполноценным. Камала родилась такой. Она родилась такой. И если подумать, то только психически неполноценный человек мог позволить этому случиться с нашей страной."
показати весь коментар
29.09.2024 14:47 Відповісти
Господи,избавь Украину от хрипатого!!
показати весь коментар
29.09.2024 14:47 Відповісти
Господи,избавь Украину от венса
показати весь коментар
30.09.2024 00:01 Відповісти
ты/вы к чему это??
показати весь коментар
30.09.2024 09:14 Відповісти
к избавлению))
показати весь коментар
30.09.2024 23:32 Відповісти
Де було 200, там буде і 600. Це вам розплата гамбургери за розпил наших літаків і знищення ядерного потенціалу
показати весь коментар
29.09.2024 18:19 Відповісти
Ніхто ніколи не обере таких придурків, як Трамп і оце бородате чучело.
показати весь коментар
29.09.2024 22:03 Відповісти
 
 