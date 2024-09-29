Кандидат у віцепрезиденти США Венс розкритикував Зеленського після його зустрічі з Трампом

Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців сенатор Джей Ді Венс за день після зустрічі Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським розкритикував українського президента за його візит на завод з виробництва боєприпасів у Скрентоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Соратник Трампа розпочав свою промову з критики Зеленського за те, що він відвідав збройовий завод з виробництва у Пенсильванії разом з губернатором штату, демократом Джошем Шапіро.

"Він приїхав, щоб проводити передвиборчу кампанію разом з керівництвом демократів цієї країни. Ми витратили на Україну 200 мільярдів доларів. Знаєте, чого б я хотів, щоб Зеленський зробив, коли приїжджає до Сполучених Штатів Америки? Скажіть "дякую" мешканцям Пенсильванії та всім іншим", - заявив Венс на передвиборчому мітингу у цьому штаті.

Журналісти видання зауважили, що Зеленський так і зробив під час свого візиту. Він подякував США за підтримку, а також 400 робітникам у Скрентоні за виготовлення артилерійських снарядів для України. Президент заявив, що вони "врятували мільйони українців".

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Також NYT нагадало, що Венс є відкритим противником допомоги Україні.

За його словами, йому не подобаються візити Зеленського до США. Він також описував "план" Трампа завершення війни, який передбачає замороження лінії фронту та відмову України від НАТО.

Український президент своєю чергою назвав напарника Трампа "надто радикальним", додали журналісти.

Що передувало?

Нагадаємо, візит президента України на завод боєприпасів викликав скандал у законодавців-республіканців, які звинуватили організаторів поїздки в участі в партійній кампанії напередодні виборів.

Спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон, закликав Україну звільнити свого посла у США Оксану Маркарову через це.

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Пізніше республіканці в Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва боєприпасів.

Водночас Зеленський відмовився обговорювати у США питання звільнення українського посла Оксани Маркарової.

27 вересня Зеленський зустрівся із Трампом.

Після зустрічі політики зробили низку заяв. Зокрема, експрезидент США заявив, що має спільну точку зору з президентом Зеленським щодо необхідності завершити війну в Україні та висловив упевненість, що зможе досягнути справедливої угоди між Україною і Росією.

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