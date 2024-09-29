Зеленский в годовщину трагедии Бабьего Яра: Страшный символ того, что самые ужасные преступления совершаются тогда, когда мир выбирает быть безразличным

Трагедия в Бабьем Яру 1941 года - наглядное доказательство зверства, на которое способны режимы во главе с вождями, которые держатся на запугивании и насилии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в 83-ю годовщину трагедии, передает Цензор.НЕТ.

"29-30 сентября 1941 года, всего лишь за два дня в Киеве нацисты расстреляли более 30 тысяч евреев. "Дорогой смерти" они гнали в овраг жителей города целыми семьями - мужчин, детей, женщин, беременных. Масштабы этого зла трудно постичь до сих пор", - говорится в сообщении.

Всего за время нацистской оккупации около 100 тысяч человек были убиты в Бабьем Яру. Была уничтожена фактически вся еврейская община Киева и даже те, кто пытался их спасти. Жертвами стали и представители других национальностей.

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Бабий Яр - страшный символ того, что самые ужасные преступления происходят тогда, когда мир выбирает не замечать, молчать, быть равнодушным, быть недостаточно решительным, чтобы дать злу достойный отпор. Когда глаза мира закрыты, человечность проигрывает", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Бабий Яр - наглядное доказательство зверства, на которое способны режимы во главе с вождями, которые держатся на запугивании и насилии.

"В любые времена они ничем не отличаются. Но должна отличаться реакция мира. Это то, чему мир должен был научиться. Надо стоять на страже человечности, жизни и справедливости. Надо защищаться от зла. Вечная память всем жертвам нацистов! Вечное осуждение каждому, кто виновен в убийствах в Бабьем Яру!" - добавил глава украинского государства.

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