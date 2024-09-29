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Зеленский в годовщину трагедии Бабьего Яра: Страшный символ того, что самые ужасные преступления совершаются тогда, когда мир выбирает быть безразличным

29 жовтня - 83-ті роковини трагедії Бабиного Яру

Трагедия в Бабьем Яру 1941 года - наглядное доказательство зверства, на которое способны режимы во главе с вождями, которые держатся на запугивании и насилии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в 83-ю годовщину трагедии, передает Цензор.НЕТ.

"29-30 сентября 1941 года, всего лишь за два дня в Киеве нацисты расстреляли более 30 тысяч евреев. "Дорогой смерти" они гнали в овраг жителей города целыми семьями - мужчин, детей, женщин, беременных. Масштабы этого зла трудно постичь до сих пор", - говорится в сообщении.

Всего за время нацистской оккупации около 100 тысяч человек были убиты в Бабьем Яру. Была уничтожена фактически вся еврейская община Киева и даже те, кто пытался их спасти. Жертвами стали и представители других национальностей.

Также смотрите: Восьмой ежегодный Марш Памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бабий Яр - страшный символ того, что самые ужасные преступления происходят тогда, когда мир выбирает не замечать, молчать, быть равнодушным, быть недостаточно решительным, чтобы дать злу достойный отпор. Когда глаза мира закрыты, человечность проигрывает", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Бабий Яр - наглядное доказательство зверства, на которое способны режимы во главе с вождями, которые держатся на запугивании и насилии.

"В любые времена они ничем не отличаются. Но должна отличаться реакция мира. Это то, чему мир должен был научиться. Надо стоять на страже человечности, жизни и справедливости. Надо защищаться от зла. Вечная память всем жертвам нацистов! Вечное осуждение каждому, кто виновен в убийствах в Бабьем Яру!" - добавил глава украинского государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Евреи в Киеве почтили память жертв Холокоста в Бабьем Яре. ФОТОрепортаж

Автор: 

Бабий Яр (188) Зеленский Владимир (20500) Холокост (189)


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Топ комментарии
+30
Какая разніца как називаєтся уліца если она освєщєна і асфальтірована? Какая разніца возле какого памятніка ти ждьош дєвушку в которую ти влюбльон?
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29.09.2024 09:39
+19
Вальодья, мені здаєтся шо особисто ти до 24.02.2022 також був байдужим до того шо росіянці творили в Україні. Да і зараз ти байдужей до цього і не байдужей до двох речей - власного рейтінгу з оплисками (це псіхіатрія) та грошей яки ти крадеш за рахунок життя солдат ЗСУ (це злочин).
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29.09.2024 09:59
+17
ви серйозно ???



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29.09.2024 10:04
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Какая разніца как називаєтся уліца если она освєщєна і асфальтірована? Какая разніца возле какого памятніка ти ждьош дєвушку в которую ти влюбльон?
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29.09.2024 09:39 Ответить
Найлегший спосіб порадувати лохторат. Нічого більше вони не вміють.
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29.09.2024 09:53 Ответить
А що ж ви хотіли від цинічного хамелеона!
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29.09.2024 11:25 Ответить
у них своя логіка ... більшість 73% в 2019 році проголосувала під гаслами "хоч паржом" за це зелене, криворагульне, тупориле, н*ркоманське чмо !!!

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29.09.2024 10:19 Ответить
ви серйозно ???



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29.09.2024 10:04 Ответить
Та він просто по старій методичці шурує ...
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29.09.2024 10:43 Ответить
це про ***** .., але все одно какаяразніца...
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29.09.2024 13:11 Ответить
світ -лайно і баби **ляді
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29.09.2024 09:55 Ответить
І сонце тра****ний ліхтар (це таке продовження) 😁
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29.09.2024 10:20 Ответить
Вальодья, мені здаєтся шо особисто ти до 24.02.2022 також був байдужим до того шо росіянці творили в Україні. Да і зараз ти байдужей до цього і не байдужей до двох речей - власного рейтінгу з оплисками (це псіхіатрія) та грошей яки ти крадеш за рахунок життя солдат ЗСУ (це злочин).
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29.09.2024 09:59 Ответить
Воно змушено. Воно блазнює, наділо маску, бо так треба.
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29.09.2024 10:05 Ответить
хто підкаже, а віслюко-лідор підпадає під оцю категорію, що воно вічно в кайфі?


Призначати ліки з медканабісу можна буде, якщо пацієнт має один із таких діагнозів (у дужках наведені коди згідно з Міжнародним статистичним https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/naczionalnyj-klasyfikator-nk-025.pdf класифікатором хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду):

Хронічний або нейропатичний біль (R52.2) та/або спастичність (R25.2), спричинені такими захворюваннями:

злоякісні новоутворення (C00 - C97);діабетична нейропатія (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);розсіяний склероз (G35);ураження трійчастого (G50) та лицевого нерва (G51);невралгії внаслідок оперізувального лишаю (G53.0);ураження нервових корінців та сплетінь (G54);компресія нервових корінців та сплетінь при хворобах (G55);мононевропатії верхньої кінцівки (G56);мононевропатії нижньої кінцівки (G57);поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи (G60-G64);церебральний параліч та інші паралітичні синдроми (G80 - G83);травми спинного мозку (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91.3);внутрішньочерепні травми (S06).

Нудота та блювання (R11) внаслідок хімієтерапії (Z51.1) під час лікування новоутворень (C00 - C97).

Хвороба Паркінсона (G20), синдром де ля Туретта (F95.2).

Рефрактерна (фармрезистентна) епілепсія (G40 - G41).

Захворювання, що спричиняють судомні напади у дитячому віці: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозний склероз (Q85.1).

Втрата ваги, пов'язана з анорексією (R63.0) у пацієнтів з хворобами, зумовленими вірусом імунодефіциту людини (B20-B24).

Інші захворювання (A00 - T98) - виключно за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії.

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29.09.2024 09:59 Ответить
Там про психіатрію - тільки його. Паркінсона. Частина про галюцинації.
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29.09.2024 10:03 Ответить
Цікаво, якби кандидат в премєрміністри чи в президенти Ізраїлю реготав би з Холокосту, був би шанс у цієї потвори стати премєром чи президентом ? Хтось з ізраїльтян обрав би таку паскуду собі очільником? Відповідь очевидна - НІ !!! Саме тому Україною, на відміну від Ізраїлю, керує всіляка аморальна бидлота, підла наволоч, яка витирала ноги та паскудила святі для українців поняття. Саме тому ми замість ракетних програм та свого "залізного купола" маємо мільярди закатані в асфальт та агентів ФСБ у владі. Саме тому ми отримали широкомасштабну війну, саме тому народ воює, віддає свої кревні на ЗСУ, а підла дволика антидержавна наволоч краде мільярдами, зраджує, парафує "стамбул" з москалями та удає з себе "українську владу", а потім не кліпнувши оком крутить па тєлєку для "мудрого піпла" правильні відосики... А "мудрий піпл" дивиться на все це витріщивши очі та й думає "а може так і треба"?...
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29.09.2024 09:59 Ответить
Керівниця Товариства польсько-українського примирення Кароліна Романовська подала запит до Президента України та Українського інституту Національної пам'яті з проханням дозволити провести ексгумацію і гідно поховати поляків, включно з членами її родини, які були вбиті у селі Угли Рівненської області. - те ж саме має бути зроблене і у Бабиному Яру.
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29.09.2024 10:00 Ответить
Дослідники зазначають, що окупанти вбили понад 100 тисяч людей в урочищі з 1941 по 1943 рік.

що б провести ексгумацію в бабиному яру, треба перекопати площу, від метро дорогожичі, до київського телецентру, який, до речі побудований на старому єврейському кладовищі..
до речі, розстрілювали, не там де меморіал.
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29.09.2024 10:14 Ответить
А де реально розстрілювали?
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29.09.2024 10:20 Ответить
між телецентром та дуркою.
а, там де меморіал біля метро дорогожичі, там був концтабір полонених, яких теж там розстрілювали.
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29.09.2024 10:25 Ответить
поляків, а українців вбитих поляками?
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29.09.2024 16:35 Ответить
Так само.
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29.09.2024 18:58 Ответить
у тебе написано тільки про поляків
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29.09.2024 19:03 Ответить
Народ Ізраїлю тисячоліттями бореться за своє виживання.
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29.09.2024 10:08 Ответить
страшний символ того, що найжахливіші злочини відбуваються тоді, коли світ обирає не помічати, мовчати, бути байдужим, бути недостатньо рішучим, аби дати злу гідну відсіч. Коли очі світу заплющені, людяність програє
А тепер заміність слово - світ на Зеленський, і поверніться в його виборчий 2019, де він теж нічого не помічав.
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29.09.2024 10:14 Ответить
В дев'ятнадцятому українці теж вибрали поржать, котре обернулося для України трагедією!
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29.09.2024 10:23 Ответить
А ще колись хтось замість рити окопи та готуватись до нападу пропонує -"їсти шашлики"
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29.09.2024 11:49 Ответить
про байдужість-занадто цинічно з його сторони
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29.09.2024 12:39 Ответить
Что ты мудак несёшь,просравший нападение,промародеривший помощь?
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29.09.2024 15:58 Ответить
 
 