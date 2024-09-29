Зеленський у роковини трагедії Бабиного Яру: Страшний символ того, що найжахливіші злочини відбуваються тоді, коли світ обирає бути байдужим
Трагедія у Бабиному Яру 1941 року – наочний доказ звірства, на яке спроможні режими на чолі з вождями, що тримаються на залякуванні та насильстві.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у 83-ті роковини трагедії, передає Цензор.НЕТ.
"29-30 вересня 1941 року, всього лише за два дні в Києві нацисти розстріляли понад 30 тисяч євреїв. "Дорогою смерті" вони гнали до яру мешканців міста цілими сім'ями – чоловіків, дітей, жінок, вагітних. Масштаби цього зла важко осягнути й досі", - йдеться у повідомленні.
Загалом за час нацистської окупації близько 100 тисяч людей були вбиті у Бабиному Яру. Була знищена фактично вся єврейська спільнота Києва й навіть ті, хто намагався їх врятувати. Жертвами стали й представники інших національностей.
Бабин Яр – страшний символ того, що найжахливіші злочини відбуваються тоді, коли світ обирає не помічати, мовчати, бути байдужим, бути недостатньо рішучим, аби дати злу гідну відсіч. Коли очі світу заплющені, людяність програє", - наголосив президент.
Зеленський зауважив, що Бабин Яр – наочний доказ звірства, на яке спроможні режими на чолі з вождями, що тримаються на залякуванні та насильстві.
"У будь-які часи вони нічим не відрізняються. Але має відрізнятися реакція світу. Це те, чого світ повинен був навчитись. Треба стояти на сторожі людяності, життя і справедливості. Треба захищатись від зла. Вічна пам'ять усім жертвам нацистів! Вічний осуд кожному, хто винен у вбивствах у Бабиному Яру!" - додав глава української держави.
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Призначати ліки з медканабісу можна буде, якщо пацієнт має один із таких діагнозів (у дужках наведені коди згідно з Міжнародним статистичним https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/naczionalnyj-klasyfikator-nk-025.pdf класифікатором хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду):
Хронічний або нейропатичний біль (R52.2) та/або спастичність (R25.2), спричинені такими захворюваннями:
злоякісні новоутворення (C00 - C97);діабетична нейропатія (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);розсіяний склероз (G35);ураження трійчастого (G50) та лицевого нерва (G51);невралгії внаслідок оперізувального лишаю (G53.0);ураження нервових корінців та сплетінь (G54);компресія нервових корінців та сплетінь при хворобах (G55);мононевропатії верхньої кінцівки (G56);мононевропатії нижньої кінцівки (G57);поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи (G60-G64);церебральний параліч та інші паралітичні синдроми (G80 - G83);травми спинного мозку (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91.3);внутрішньочерепні травми (S06).
Нудота та блювання (R11) внаслідок хімієтерапії (Z51.1) під час лікування новоутворень (C00 - C97).
Хвороба Паркінсона (G20), синдром де ля Туретта (F95.2).
Рефрактерна (фармрезистентна) епілепсія (G40 - G41).
Захворювання, що спричиняють судомні напади у дитячому віці: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозний склероз (Q85.1).
Втрата ваги, пов'язана з анорексією (R63.0) у пацієнтів з хворобами, зумовленими вірусом імунодефіциту людини (B20-B24).
Інші захворювання (A00 - T98) - виключно за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії.
що б провести ексгумацію в бабиному яру, треба перекопати площу, від метро дорогожичі, до київського телецентру, який, до речі побудований на старому єврейському кладовищі..
до речі, розстрілювали, не там де меморіал.
а, там де меморіал біля метро дорогожичі, там був концтабір полонених, яких теж там розстрілювали.
А тепер заміність слово - світ на Зеленський, і поверніться в його виборчий 2019, де він теж нічого не помічав.