Зеленський у роковини трагедії Бабиного Яру: Страшний символ того, що найжахливіші злочини відбуваються тоді, коли світ обирає бути байдужим

Трагедія у Бабиному Яру 1941 року – наочний доказ звірства, на яке спроможні режими на чолі з вождями, що тримаються на залякуванні та насильстві.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у 83-ті роковини трагедії, передає Цензор.НЕТ.

"29-30 вересня 1941 року, всього лише за два дні в Києві нацисти розстріляли понад 30 тисяч євреїв. "Дорогою смерті" вони гнали до яру мешканців міста цілими сім'ями – чоловіків, дітей, жінок, вагітних. Масштаби цього зла важко осягнути й досі", - йдеться у повідомленні.

Загалом за час нацистської окупації близько 100 тисяч людей були вбиті у Бабиному Яру. Була знищена фактично вся єврейська спільнота Києва й навіть ті, хто намагався їх врятувати. Жертвами стали й представники інших національностей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Восьмий щорічний Марш Пам’яті жертв Бабиного Яру відбувся у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Бабин Яр – страшний символ того, що найжахливіші злочини відбуваються тоді, коли світ обирає не помічати, мовчати, бути байдужим, бути недостатньо рішучим, аби дати злу гідну відсіч. Коли очі світу заплющені, людяність програє", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що Бабин Яр – наочний доказ звірства, на яке спроможні режими на чолі з вождями, що тримаються на залякуванні та насильстві.

"У будь-які часи вони нічим не відрізняються. Але має відрізнятися реакція світу. Це те, чого світ повинен був навчитись. Треба стояти на сторожі людяності, життя і справедливості. Треба захищатись від зла. Вічна пам'ять усім жертвам нацистів! Вічний осуд кожному, хто винен у вбивствах у Бабиному Яру!" - додав глава української держави.

Читайте також: МЗС до дня пам’яті жертв Голокосту: Повномасштабне вторгнення РФ повернуло найжахливіші звірства на Європейський континент