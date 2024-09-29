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Зеленський у роковини трагедії Бабиного Яру: Страшний символ того, що найжахливіші злочини відбуваються тоді, коли світ обирає бути байдужим

29 жовтня - 83-ті роковини трагедії Бабиного Яру

Трагедія у Бабиному Яру 1941 року – наочний доказ звірства, на яке спроможні режими на чолі з вождями, що тримаються на залякуванні та насильстві.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у 83-ті роковини трагедії, передає Цензор.НЕТ.

"29-30 вересня 1941 року, всього лише за два дні в Києві нацисти розстріляли понад 30 тисяч євреїв. "Дорогою смерті" вони гнали до яру мешканців міста цілими сім'ями – чоловіків, дітей, жінок, вагітних. Масштаби цього зла важко осягнути й досі", - йдеться у повідомленні.

Загалом за час нацистської окупації близько 100 тисяч людей були вбиті у Бабиному Яру. Була знищена фактично вся єврейська спільнота Києва й навіть ті, хто намагався їх врятувати. Жертвами стали й представники інших національностей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Восьмий щорічний Марш Пам’яті жертв Бабиного Яру відбувся у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Бабин Яр – страшний символ того, що найжахливіші злочини відбуваються тоді, коли світ обирає не помічати, мовчати, бути байдужим, бути недостатньо рішучим, аби дати злу гідну відсіч. Коли очі світу заплющені, людяність програє", - наголосив президент. 

Зеленський зауважив, що Бабин Яр – наочний доказ звірства, на яке спроможні режими на чолі з вождями, що тримаються на залякуванні та насильстві.

"У будь-які часи вони нічим не відрізняються. Але має відрізнятися реакція світу. Це те, чого світ повинен був навчитись. Треба стояти на сторожі людяності, життя і справедливості. Треба захищатись від зла. Вічна пам'ять усім жертвам нацистів! Вічний осуд кожному, хто винен у вбивствах у Бабиному Яру!" - додав глава української держави. 

Читайте також: МЗС до дня пам’яті жертв Голокосту: Повномасштабне вторгнення РФ повернуло найжахливіші звірства на Європейський континент

Автор: 

Бабин Яр (160) Зеленський Володимир (23973) Голокост (141)


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Топ коментарі
+30
Какая разніца как називаєтся уліца если она освєщєна і асфальтірована? Какая разніца возле какого памятніка ти ждьош дєвушку в которую ти влюбльон?
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29.09.2024 09:39
+19
Вальодья, мені здаєтся шо особисто ти до 24.02.2022 також був байдужим до того шо росіянці творили в Україні. Да і зараз ти байдужей до цього і не байдужей до двох речей - власного рейтінгу з оплисками (це псіхіатрія) та грошей яки ти крадеш за рахунок життя солдат ЗСУ (це злочин).
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29.09.2024 09:59
+17
ви серйозно ???



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29.09.2024 10:04
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Какая разніца как називаєтся уліца если она освєщєна і асфальтірована? Какая разніца возле какого памятніка ти ждьош дєвушку в которую ти влюбльон?
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29.09.2024 09:39 Відповісти
Найлегший спосіб порадувати лохторат. Нічого більше вони не вміють.
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29.09.2024 09:53 Відповісти
А що ж ви хотіли від цинічного хамелеона!
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29.09.2024 11:25 Відповісти
у них своя логіка ... більшість 73% в 2019 році проголосувала під гаслами "хоч паржом" за це зелене, криворагульне, тупориле, н*ркоманське чмо !!!

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29.09.2024 10:19 Відповісти
ви серйозно ???



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29.09.2024 10:04 Відповісти
Та він просто по старій методичці шурує ...
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29.09.2024 10:43 Відповісти
це про ***** .., але все одно какаяразніца...
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29.09.2024 13:11 Відповісти
світ -лайно і баби **ляді
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29.09.2024 09:55 Відповісти
І сонце тра****ний ліхтар (це таке продовження) 😁
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29.09.2024 10:20 Відповісти
Вальодья, мені здаєтся шо особисто ти до 24.02.2022 також був байдужим до того шо росіянці творили в Україні. Да і зараз ти байдужей до цього і не байдужей до двох речей - власного рейтінгу з оплисками (це псіхіатрія) та грошей яки ти крадеш за рахунок життя солдат ЗСУ (це злочин).
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29.09.2024 09:59 Відповісти
Воно змушено. Воно блазнює, наділо маску, бо так треба.
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29.09.2024 10:05 Відповісти
хто підкаже, а віслюко-лідор підпадає під оцю категорію, що воно вічно в кайфі?


Призначати ліки з медканабісу можна буде, якщо пацієнт має один із таких діагнозів (у дужках наведені коди згідно з Міжнародним статистичним https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/naczionalnyj-klasyfikator-nk-025.pdf класифікатором хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду):

Хронічний або нейропатичний біль (R52.2) та/або спастичність (R25.2), спричинені такими захворюваннями:

злоякісні новоутворення (C00 - C97);діабетична нейропатія (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);розсіяний склероз (G35);ураження трійчастого (G50) та лицевого нерва (G51);невралгії внаслідок оперізувального лишаю (G53.0);ураження нервових корінців та сплетінь (G54);компресія нервових корінців та сплетінь при хворобах (G55);мононевропатії верхньої кінцівки (G56);мононевропатії нижньої кінцівки (G57);поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи (G60-G64);церебральний параліч та інші паралітичні синдроми (G80 - G83);травми спинного мозку (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91.3);внутрішньочерепні травми (S06).

Нудота та блювання (R11) внаслідок хімієтерапії (Z51.1) під час лікування новоутворень (C00 - C97).

Хвороба Паркінсона (G20), синдром де ля Туретта (F95.2).

Рефрактерна (фармрезистентна) епілепсія (G40 - G41).

Захворювання, що спричиняють судомні напади у дитячому віці: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозний склероз (Q85.1).

Втрата ваги, пов'язана з анорексією (R63.0) у пацієнтів з хворобами, зумовленими вірусом імунодефіциту людини (B20-B24).

Інші захворювання (A00 - T98) - виключно за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії.

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29.09.2024 09:59 Відповісти
Там про психіатрію - тільки його. Паркінсона. Частина про галюцинації.
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29.09.2024 10:03 Відповісти
Цікаво, якби кандидат в премєрміністри чи в президенти Ізраїлю реготав би з Холокосту, був би шанс у цієї потвори стати премєром чи президентом ? Хтось з ізраїльтян обрав би таку паскуду собі очільником? Відповідь очевидна - НІ !!! Саме тому Україною, на відміну від Ізраїлю, керує всіляка аморальна бидлота, підла наволоч, яка витирала ноги та паскудила святі для українців поняття. Саме тому ми замість ракетних програм та свого "залізного купола" маємо мільярди закатані в асфальт та агентів ФСБ у владі. Саме тому ми отримали широкомасштабну війну, саме тому народ воює, віддає свої кревні на ЗСУ, а підла дволика антидержавна наволоч краде мільярдами, зраджує, парафує "стамбул" з москалями та удає з себе "українську владу", а потім не кліпнувши оком крутить па тєлєку для "мудрого піпла" правильні відосики... А "мудрий піпл" дивиться на все це витріщивши очі та й думає "а може так і треба"?...
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29.09.2024 09:59 Відповісти
Керівниця Товариства польсько-українського примирення Кароліна Романовська подала запит до Президента України та Українського інституту Національної пам'яті з проханням дозволити провести ексгумацію і гідно поховати поляків, включно з членами її родини, які були вбиті у селі Угли Рівненської області. - те ж саме має бути зроблене і у Бабиному Яру.
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29.09.2024 10:00 Відповісти
Дослідники зазначають, що окупанти вбили понад 100 тисяч людей в урочищі з 1941 по 1943 рік.

що б провести ексгумацію в бабиному яру, треба перекопати площу, від метро дорогожичі, до київського телецентру, який, до речі побудований на старому єврейському кладовищі..
до речі, розстрілювали, не там де меморіал.
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29.09.2024 10:14 Відповісти
А де реально розстрілювали?
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29.09.2024 10:20 Відповісти
між телецентром та дуркою.
а, там де меморіал біля метро дорогожичі, там був концтабір полонених, яких теж там розстрілювали.
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29.09.2024 10:25 Відповісти
поляків, а українців вбитих поляками?
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29.09.2024 16:35 Відповісти
Так само.
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29.09.2024 18:58 Відповісти
у тебе написано тільки про поляків
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29.09.2024 19:03 Відповісти
Народ Ізраїлю тисячоліттями бореться за своє виживання.
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29.09.2024 10:08 Відповісти
страшний символ того, що найжахливіші злочини відбуваються тоді, коли світ обирає не помічати, мовчати, бути байдужим, бути недостатньо рішучим, аби дати злу гідну відсіч. Коли очі світу заплющені, людяність програє
А тепер заміність слово - світ на Зеленський, і поверніться в його виборчий 2019, де він теж нічого не помічав.
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29.09.2024 10:14 Відповісти
В дев'ятнадцятому українці теж вибрали поржать, котре обернулося для України трагедією!
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29.09.2024 10:23 Відповісти
А ще колись хтось замість рити окопи та готуватись до нападу пропонує -"їсти шашлики"
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29.09.2024 11:49 Відповісти
про байдужість-занадто цинічно з його сторони
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29.09.2024 12:39 Відповісти
Что ты мудак несёшь,просравший нападение,промародеривший помощь?
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29.09.2024 15:58 Відповісти
 
 