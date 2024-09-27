Зеленский и Трамп проводят встречу в Нью-Йорке. ФОТО
В Нью-Йорке началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "грязных выпадах" в свою сторону и отказывался от встречи. Зеленский планировал представить Трампу свой План победы над РФ.
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+13 sulima ivan
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Після того, як Трамп на черговому мітингу нарешті чітко висловив свою позицію по Україні ("України вже не існує, треба приставати на вимоги путіна"), його ставки пішли вниз. В деяких ключових штатах відрив Гарріс збільшився до 7%. Трампу пояснили, що для 10 мільйонів американських виборців - українська діаспора, вихідці зі Східної Європи і країн Балтії - він перестав бути їх кандидатом. Очевидно, з цим пов'язана зміна рішення стосовно зустрічі з Зеленським, яка ще вчора Трампом була скасована, а вже сьогодні таки відбудеться.
P.S. Буш-старший був впевнений, що другий президентський термін йому гарантовано. Але після його виступу у Києві, який називають в політичних кругах "котлета по-київськи", коли він закликав українців не виходити з срср, коштувала йому на виборах підтримки української діаспори у США і стала однією з причин поразки на виборах.
Історію треба вчити.