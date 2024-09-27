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Зеленский и Трамп проводят встречу в Нью-Йорке. ФОТО

В Нью-Йорке началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Зустріч Трампа і Зеленського в США
Зустріч Трампа і Зеленського в США

Также читайте: Команды Зеленского и Трампа обсуждали возможность встречи в резиденции республиканца - Time


Зустріч Трампа і Зеленського в США

Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "грязных выпадах" в свою сторону и отказывался от встречи. Зеленский планировал представить Трампу свой План победы над РФ.

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) США (26835) Трамп Дональд (5368)


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Топ комментарии
+13
Критикувати зєлю потрібно в середині країни, а не на його міжнародних зустрічах. Перед нашими сусідами по планеті Україна має бути одним цілим
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27.09.2024 17:53
+8
Ця зустріч є втручанням в американські вибори, чи ще ні?
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27.09.2024 18:02
+7
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27.09.2024 17:31
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Страница 2 из 2
Айдер Муждабаєв знає. Через нього гроші, мабуть, йдуть. Він, кажуть, вже якусь муйню встиг пробормотати про зустріч Зеленського з Трампом.
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27.09.2024 18:20 Ответить
Ва фсьом вінаватый https://www.radiosvoboda.org/a/news-bbc-poroshenko-kompensatsia/29847500.html Парашэнка!
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27.09.2024 18:26 Ответить
І тут Єрмачилло... ЗЄ у до туалету разом з тим кабаном ходить? І спить з ним?.. Тьху, гидотне видовище (((
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27.09.2024 18:19 Ответить
а за спинами обох найвеличніших маячить все та ж тінь Всенайвеличнішого єрмака - контролює, шо б ці два кольорових придурка не накосячили!
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27.09.2024 18:25 Ответить
Два злопамятні закомплексовані Нарциси, в яких в голові тільки прості рішення, зійшлись в купу. Правда один виріс потенційним биком вбивцею, другий малорос актор вічно на побігеньках у сильніших. Хто кого?
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27.09.2024 18:39 Ответить
Трамп зустрівся з останнім з ,,українців,,. Бо всі інші, по його словам, вже вбиті.
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27.09.2024 18:40 Ответить
Х* ло примусив трампа, спілкуватися з неіснуючим президентом держави , яку трамп вже здав ? Бажаю і 🤡 і трампу переїхати в московію на завжди ....
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27.09.2024 18:54 Ответить
Так існує Україна чи ні? Трамп вже визначився?
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27.09.2024 18:59 Ответить
вова, спитай у рудого, чий Курськ?
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27.09.2024 19:01 Ответить
Цей вуйко Трамп вже давно міг почати припиняти війну , якщо він такий впливовий -- триндіти не мішки носити .
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27.09.2024 19:04 Ответить
Два бовкала.
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27.09.2024 19:22 Ответить
Чому завгосп ОП і тут маячить на фото без відра та ганчірки?
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27.09.2024 19:37 Ответить
Дві мерзенні тварюки. Блюванув.
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27.09.2024 20:18 Ответить
Можливо це змусило Трампа грати по іншому......

Після того, як Трамп на черговому мітингу нарешті чітко висловив свою позицію по Україні ("України вже не існує, треба приставати на вимоги путіна"), його ставки пішли вниз. В деяких ключових штатах відрив Гарріс збільшився до 7%. Трампу пояснили, що для 10 мільйонів американських виборців - українська діаспора, вихідці зі Східної Європи і країн Балтії - він перестав бути їх кандидатом. Очевидно, з цим пов'язана зміна рішення стосовно зустрічі з Зеленським, яка ще вчора Трампом була скасована, а вже сьогодні таки відбудеться.

P.S. Буш-старший був впевнений, що другий президентський термін йому гарантовано. Але після його виступу у Києві, який називають в політичних кругах "котлета по-київськи", коли він закликав українців не виходити з срср, коштувала йому на виборах підтримки української діаспори у США і стала однією з причин поразки на виборах.

Історію треба вчити.
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27.09.2024 20:41 Ответить
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