Зеленский и Трамп проводят встречу в Нью-Йорке. ФОТО

В Нью-Йорке началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.





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Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "грязных выпадах" в свою сторону и отказывался от встречи. Зеленский планировал представить Трампу свой План победы над РФ.