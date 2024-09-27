Зеленський і Трамп проводять зустріч у Нью-Йорку. ФОТО

У Нью-Йорку почалася зустріч президента України Володимира Зеленського і кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

На початку зустрічі Трамп повторив заяву про те, що може швидко припинити війну в Україні, якщо його оберуть: "У нас дуже хороші стосунки, і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, якщо ми виграємо, я думаю, що ми вирішимо це дуже швидко".

Зеленський на це відповів, що сподівається, що з ним стосунки все ж кращі [ніж з Путіним].





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Нагадаємо, раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського у "брудних випадах" у свій бік та відмовлявся від зустрічі. Зеленський планував представити Трампу свій План перемоги над РФ.