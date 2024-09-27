Зеленський і Трамп проводять зустріч у Нью-Йорку. ФОТО
У Нью-Йорку почалася зустріч президента України Володимира Зеленського і кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
На початку зустрічі Трамп повторив заяву про те, що може швидко припинити війну в Україні, якщо його оберуть: "У нас дуже хороші стосунки, і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, якщо ми виграємо, я думаю, що ми вирішимо це дуже швидко".
Зеленський на це відповів, що сподівається, що з ним стосунки все ж кращі [ніж з Путіним].
Нагадаємо, раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського у "брудних випадах" у свій бік та відмовлявся від зустрічі. Зеленський планував представити Трампу свій План перемоги над РФ.
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Після того, як Трамп на черговому мітингу нарешті чітко висловив свою позицію по Україні ("України вже не існує, треба приставати на вимоги путіна"), його ставки пішли вниз. В деяких ключових штатах відрив Гарріс збільшився до 7%. Трампу пояснили, що для 10 мільйонів американських виборців - українська діаспора, вихідці зі Східної Європи і країн Балтії - він перестав бути їх кандидатом. Очевидно, з цим пов'язана зміна рішення стосовно зустрічі з Зеленським, яка ще вчора Трампом була скасована, а вже сьогодні таки відбудеться.
P.S. Буш-старший був впевнений, що другий президентський термін йому гарантовано. Але після його виступу у Києві, який називають в політичних кругах "котлета по-київськи", коли він закликав українців не виходити з срср, коштувала йому на виборах підтримки української діаспори у США і стала однією з причин поразки на виборах.
Історію треба вчити.