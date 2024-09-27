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Зеленський і Трамп проводять зустріч у Нью-Йорку. ФОТО

У Нью-Йорку почалася зустріч президента України Володимира Зеленського і кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Зустріч Трампа і Зеленського в США

На початку зустрічі Трамп повторив заяву про те, що може швидко припинити війну в Україні, якщо його оберуть: "У нас дуже хороші стосунки, і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, якщо ми виграємо, я думаю, що ми вирішимо це дуже швидко".

Зеленський на це відповів, що сподівається, що з ним стосунки все ж кращі [ніж з Путіним].


Зустріч Трампа і Зеленського в США

Також читайте: України більше немає, вона майже вся зруйнована. Її народ мертвий, - Трамп


Зустріч Трампа і Зеленського в США

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського у "брудних випадах" у свій бік та відмовлявся від зустрічі. Зеленський планував представити Трампу свій План перемоги над РФ.

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) США (23054) Трамп Дональд (5815)


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Топ коментарі
+13
Критикувати зєлю потрібно в середині країни, а не на його міжнародних зустрічах. Перед нашими сусідами по планеті Україна має бути одним цілим
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27.09.2024 17:53
+8
Ця зустріч є втручанням в американські вибори, чи ще ні?
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27.09.2024 18:02
+7
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27.09.2024 17:31
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Айдер Муждабаєв знає. Через нього гроші, мабуть, йдуть. Він, кажуть, вже якусь муйню встиг пробормотати про зустріч Зеленського з Трампом.
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27.09.2024 18:20 Відповісти
Ва фсьом вінаватый https://www.radiosvoboda.org/a/news-bbc-poroshenko-kompensatsia/29847500.html Парашэнка!
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27.09.2024 18:26 Відповісти
І тут Єрмачилло... ЗЄ у до туалету разом з тим кабаном ходить? І спить з ним?.. Тьху, гидотне видовище (((
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27.09.2024 18:19 Відповісти
а за спинами обох найвеличніших маячить все та ж тінь Всенайвеличнішого єрмака - контролює, шо б ці два кольорових придурка не накосячили!
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27.09.2024 18:25 Відповісти
Два злопамятні закомплексовані Нарциси, в яких в голові тільки прості рішення, зійшлись в купу. Правда один виріс потенційним биком вбивцею, другий малорос актор вічно на побігеньках у сильніших. Хто кого?
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27.09.2024 18:39 Відповісти
Трамп зустрівся з останнім з ,,українців,,. Бо всі інші, по його словам, вже вбиті.
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27.09.2024 18:40 Відповісти
Х* ло примусив трампа, спілкуватися з неіснуючим президентом держави , яку трамп вже здав ? Бажаю і 🤡 і трампу переїхати в московію на завжди ....
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27.09.2024 18:54 Відповісти
Так існує Україна чи ні? Трамп вже визначився?
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27.09.2024 18:59 Відповісти
вова, спитай у рудого, чий Курськ?
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27.09.2024 19:01 Відповісти
Цей вуйко Трамп вже давно міг почати припиняти війну , якщо він такий впливовий -- триндіти не мішки носити .
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27.09.2024 19:04 Відповісти
Два бовкала.
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27.09.2024 19:22 Відповісти
Чому завгосп ОП і тут маячить на фото без відра та ганчірки?
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27.09.2024 19:37 Відповісти
Дві мерзенні тварюки. Блюванув.
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27.09.2024 20:18 Відповісти
Можливо це змусило Трампа грати по іншому......

Після того, як Трамп на черговому мітингу нарешті чітко висловив свою позицію по Україні ("України вже не існує, треба приставати на вимоги путіна"), його ставки пішли вниз. В деяких ключових штатах відрив Гарріс збільшився до 7%. Трампу пояснили, що для 10 мільйонів американських виборців - українська діаспора, вихідці зі Східної Європи і країн Балтії - він перестав бути їх кандидатом. Очевидно, з цим пов'язана зміна рішення стосовно зустрічі з Зеленським, яка ще вчора Трампом була скасована, а вже сьогодні таки відбудеться.

P.S. Буш-старший був впевнений, що другий президентський термін йому гарантовано. Але після його виступу у Києві, який називають в політичних кругах "котлета по-київськи", коли він закликав українців не виходити з срср, коштувала йому на виборах підтримки української діаспори у США і стала однією з причин поразки на виборах.

Історію треба вчити.
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27.09.2024 20:41 Відповісти
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