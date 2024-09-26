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України більше немає, вона майже вся зруйнована. Її народ мертвий, - Трамп

Трамп у своїй промові заявив, що Україна зруйнована

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що український народ "мертвий", а сама країна - "зруйнована" та "в руїнах".

Про це він сказав на передвиборному мітингу у Північній Кароліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Республіканець стверджував, що Україна мала піти на поступки російському диктатору Володимиру Путіну за кілька місяців до повномасштабного вторгнення.

"Країна в руїнах"

У своїй промові Трамп описав Україну як "країну в руїнах", у якої "закінчуються солдати" і яка нібито "використовує маленьких дітей та старих".

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"Вони просто не знають, що робити, тому що України більше немає. Це більше не Україна, її майже всю знищено. Міста та селища не відновити, і мертвих не повернути. Загинули мільйони й мільйони людей", - заявив колишній американський лідер. 

Трамп заявив, що на відбудову зруйнованого в Україні підуть "сотні років", а потім відзначив, що відновити країну буде взагалі неможливо: "Грошей на її відбудову не вистачить, навіть якщо весь світ збереться разом".

Угода з Путіним

На думку республіканця, навіть "найгірша угода була б кращою, ніж те, що ми маємо зараз".

Якби вони уклали погану угоду, було б набагато краще. Вони б трохи поступилися, і всі жили б, і кожна будівля була б ціла… Яку угоду ми можемо укласти? Вона зруйнована. Люди мертві. Країна у руїнах", - стверджував Трамп.

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Він вважає, що угоду можна було укласти, але "Байден і Камала продовжують постачати Зеленському гроші й зброю".

У разі перемоги на виборах Камали Гарріс, додав Трамп, "ще більше людей помруть і більше міст упадуть".

Нагадуємо, 25 вересня у штабі Трампа повідомили, що кандидат в президенти США від Республіканської партії не зустрінеться цього тижня з Зеленським.

Заяви Трампа про завершення війни в Україні

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що завершити війну в Україні треба за допомогою сили та мудрості.

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс озвучив ймовірний "мирний план" Трампа. Так, план щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.

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Своєю чергою радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував так званий "мирний план" кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни, озвучений напарником республіканця Джей Ді Венсом, і не вважає можливим досягнення миру в Україні у разі його втілення.

На дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс Трамп ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише, що "хоче припинити війну", та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів.

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) США (23032) Трамп Дональд (5795)


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Топ коментарі
+79
Сам ти мертвий ...
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26.09.2024 09:46
+73
Пішов ти на куй старий вошивий дебіл
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26.09.2024 09:46
+70
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26.09.2024 09:48
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Ця стара руда ганчирка , трам ,такі рідкий падло
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26.09.2024 21:52 Відповісти
- Знаєтє почєму я постоянно нєсу дічайший брєд ? Да потомушо у мєня в головє ползают во-от такіє таракани . !!
..
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26.09.2024 22:07 Відповісти
Шось його поплавило
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26.09.2024 22:21 Відповісти
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26.09.2024 22:56 Відповісти
хай горить у пеклі
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26.09.2024 23:00 Відповісти
Иди на куй ..трахнем их без тебя)
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26.09.2024 23:08 Відповісти
Як би хотілося хоч на тиждень рудого чубатого самозакоханого папугу поселити десь в Херсоні, Харкові, Нікополі, Запоріжжі чи Сумах. Нехай би ця тварина відчула, що відчувають українці, "яких вже не існує".
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26.09.2024 23:55 Відповісти
Не сказал он "украинский народ мертв", он сказал "люди погибли", имея ввиду сотни тысяч погибших солдат и гражданских. "Страна в руинах" - а что, весь Донбасс, Харьковская область и Запорожская с Херсонской это не Украина уже? Они не в руинах?
Не там копаете, уважаемые. Рыть нужно причину по которой этого самовлюбленного мудака понесло по кочкам. А причина в Киеве.
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27.09.2024 00:26 Відповісти
Люди загинули тому що ***** напав. Цього ваш кацапський агент трумп не сказав. Ви американці ще хлебнете з ним горя по самі вінця. Запам'ятай цей пост.
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27.09.2024 08:28 Відповісти
Якщо України нема то як вона може відмовитися від вступу а НАТО???
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27.09.2024 00:33 Відповісти
А він ще Байдена називав старим маразматиком...
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27.09.2024 01:09 Відповісти
Кнехт - Длб с большой буквы. Хотя оба такие.
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27.09.2024 07:28 Відповісти
Ми почули тебе, Дональде.
Американці варті кращого.
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27.09.2024 08:31 Відповісти
Бажаю американцям взяти до уваги наш прикрий досвiд, що до тупоi та наймерзеннiшоi в свiтi шлеперерiади, як такоi, ось уже на протязi декiлькох виборiв керманича. Не ведiться на курва-сани та кацерогенну iжу.
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27.09.2024 12:17 Відповісти
https://www.facebook.com/dzolotukhin?locale=uk_UA Трамп звернувся до ***** по допомогу

Що ж, дуже шкода... Шкода, бо не зважаючи на те, що я розумію причини таких заяв Трампа про мертву Україну, ми все ж недопрацювали з представниками республіканської партії в США
Треба більше і, не залежно від результату виборів та потенційного згортання допомоги Україні, з республіканцями потрібно говорити й працювати. Однак на цей час навряд чи щось можна вже змінити. Трамп відстає від Гарріс за рейтингами й робить фол останньої надії, фактично, звертаючись до Путіна про допомогу!
Так-так... На вибори вже навряд чи можуть вплинути представники його ядерного електорату, перед якими він розпинається. Він би міг залучити на свою сторону більш поміркованих людей, і тих, хто втомився від влади демократів.
Але у своїй промові він звернувся до єдиної особи у світі, яка б могла повпливати на хід виборів в США - до Путіна. Трамп сигналізує Путіну: "Скоріше запускай свої ботоферми, щоб я виграв. І я подарую тобі Україну як приз". Тобто, Трамп обіцяє завершити війну угодою (про капітуляцію України) після виборів.
Однак, якби з Путіним можна було укласти угоду зараз " Путін йому перемогу - а він Путіну Україну " - така угода була б укладена без вагань.
Фактично, трампісти відкрито перейшли на бік ворога американського народу і світової демократії.
Нічого, переживемо

Дмитро Золотухін, ексзаступник міністра інформаційної політики України, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки
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27.09.2024 12:58 Відповісти
https://tgstat.ru/channel/@nevzorovtv/21404 О.Невзоров :
Трамп перед рандеву з Зе заявив «нужно просто остановить войну».
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27.09.2024 17:22 Відповісти
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