України більше немає, вона майже вся зруйнована. Її народ мертвий, - Трамп

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що український народ "мертвий", а сама країна - "зруйнована" та "в руїнах".

Про це він сказав на передвиборному мітингу у Північній Кароліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Республіканець стверджував, що Україна мала піти на поступки російському диктатору Володимиру Путіну за кілька місяців до повномасштабного вторгнення.

"Країна в руїнах"

У своїй промові Трамп описав Україну як "країну в руїнах", у якої "закінчуються солдати" і яка нібито "використовує маленьких дітей та старих".

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"Вони просто не знають, що робити, тому що України більше немає. Це більше не Україна, її майже всю знищено. Міста та селища не відновити, і мертвих не повернути. Загинули мільйони й мільйони людей", - заявив колишній американський лідер.

Трамп заявив, що на відбудову зруйнованого в Україні підуть "сотні років", а потім відзначив, що відновити країну буде взагалі неможливо: "Грошей на її відбудову не вистачить, навіть якщо весь світ збереться разом".

Угода з Путіним

На думку республіканця, навіть "найгірша угода була б кращою, ніж те, що ми маємо зараз".

Якби вони уклали погану угоду, було б набагато краще. Вони б трохи поступилися, і всі жили б, і кожна будівля була б ціла… Яку угоду ми можемо укласти? Вона зруйнована. Люди мертві. Країна у руїнах", - стверджував Трамп.

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Він вважає, що угоду можна було укласти, але "Байден і Камала продовжують постачати Зеленському гроші й зброю".

У разі перемоги на виборах Камали Гарріс, додав Трамп, "ще більше людей помруть і більше міст упадуть".

Нагадуємо, 25 вересня у штабі Трампа повідомили, що кандидат в президенти США від Республіканської партії не зустрінеться цього тижня з Зеленським.

Заяви Трампа про завершення війни в Україні

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що завершити війну в Україні треба за допомогою сили та мудрості.

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс озвучив ймовірний "мирний план" Трампа. Так, план щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.

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Своєю чергою радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував так званий "мирний план" кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни, озвучений напарником республіканця Джей Ді Венсом, і не вважає можливим досягнення миру в Україні у разі його втілення.

На дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс Трамп ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише, що "хоче припинити війну", та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів.