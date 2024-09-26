України більше немає, вона майже вся зруйнована. Її народ мертвий, - Трамп
Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що український народ "мертвий", а сама країна - "зруйнована" та "в руїнах".
Про це він сказав на передвиборному мітингу у Північній Кароліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.
Республіканець стверджував, що Україна мала піти на поступки російському диктатору Володимиру Путіну за кілька місяців до повномасштабного вторгнення.
"Країна в руїнах"
У своїй промові Трамп описав Україну як "країну в руїнах", у якої "закінчуються солдати" і яка нібито "використовує маленьких дітей та старих".
"Вони просто не знають, що робити, тому що України більше немає. Це більше не Україна, її майже всю знищено. Міста та селища не відновити, і мертвих не повернути. Загинули мільйони й мільйони людей", - заявив колишній американський лідер.
Трамп заявив, що на відбудову зруйнованого в Україні підуть "сотні років", а потім відзначив, що відновити країну буде взагалі неможливо: "Грошей на її відбудову не вистачить, навіть якщо весь світ збереться разом".
Угода з Путіним
На думку республіканця, навіть "найгірша угода була б кращою, ніж те, що ми маємо зараз".
Якби вони уклали погану угоду, було б набагато краще. Вони б трохи поступилися, і всі жили б, і кожна будівля була б ціла… Яку угоду ми можемо укласти? Вона зруйнована. Люди мертві. Країна у руїнах", - стверджував Трамп.
Він вважає, що угоду можна було укласти, але "Байден і Камала продовжують постачати Зеленському гроші й зброю".
У разі перемоги на виборах Камали Гарріс, додав Трамп, "ще більше людей помруть і більше міст упадуть".
Нагадуємо, 25 вересня у штабі Трампа повідомили, що кандидат в президенти США від Республіканської партії не зустрінеться цього тижня з Зеленським.
Заяви Трампа про завершення війни в Україні
Нагадаємо, раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що завершити війну в Україні треба за допомогою сили та мудрості.
Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс озвучив ймовірний "мирний план" Трампа. Так, план щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.
Своєю чергою радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував так званий "мирний план" кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни, озвучений напарником республіканця Джей Ді Венсом, і не вважає можливим досягнення миру в Україні у разі його втілення.
На дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс Трамп ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише, що "хоче припинити війну", та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів.
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Не там копаете, уважаемые. Рыть нужно причину по которой этого самовлюбленного мудака понесло по кочкам. А причина в Киеве.
Американці варті кращого.
Що ж, дуже шкода... Шкода, бо не зважаючи на те, що я розумію причини таких заяв Трампа про мертву Україну, ми все ж недопрацювали з представниками республіканської партії в США
Треба більше і, не залежно від результату виборів та потенційного згортання допомоги Україні, з республіканцями потрібно говорити й працювати. Однак на цей час навряд чи щось можна вже змінити. Трамп відстає від Гарріс за рейтингами й робить фол останньої надії, фактично, звертаючись до Путіна про допомогу!
Так-так... На вибори вже навряд чи можуть вплинути представники його ядерного електорату, перед якими він розпинається. Він би міг залучити на свою сторону більш поміркованих людей, і тих, хто втомився від влади демократів.
Але у своїй промові він звернувся до єдиної особи у світі, яка б могла повпливати на хід виборів в США - до Путіна. Трамп сигналізує Путіну: "Скоріше запускай свої ботоферми, щоб я виграв. І я подарую тобі Україну як приз". Тобто, Трамп обіцяє завершити війну угодою (про капітуляцію України) після виборів.
Однак, якби з Путіним можна було укласти угоду зараз " Путін йому перемогу - а він Путіну Україну " - така угода була б укладена без вагань.
Фактично, трампісти відкрито перейшли на бік ворога американського народу і світової демократії.
Нічого, переживемо
Дмитро Золотухін, ексзаступник міністра інформаційної політики України, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки
Трамп перед рандеву з Зе заявив «нужно просто остановить войну».