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Украины больше нет, она почти вся разрушена. Ее народ мертв, - Трамп

Трамп у своїй промові заявив, що Україна зруйнована

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что украинский народ "мертв", а сама страна - "разрушена" и "в руинах".

Об этом он сказал на предвыборном митинге в Северной Каролине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Республиканец утверждал, что Украина должна была пойти на уступки российскому диктатору Владимиру Путину за несколько месяцев до полномасштабного вторжения.

"Страна в руинах"

В своей речи Трамп описал Украину как "страну в руинах", у которой "заканчиваются солдаты" и которая якобы "использует маленьких детей и стариков".

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"Они просто не знают, что делать, потому что Украины больше нет. Это больше не Украина, она почти вся уничтожена. Города и поселки не восстановить, и мертвых не вернуть. Погибли миллионы и миллионы людей", - заявил бывший американский лидер.

Трамп заявил, что на восстановление разрушенного в Украине уйдут "сотни лет", а затем отметил, что восстановить страну будет вообще невозможно: "Денег на ее восстановление не хватит, даже если весь мир соберется вместе".

Соглашение с Путиным

По мнению республиканца, даже "худшая сделка была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас".

Если бы они заключили плохую сделку, было бы намного лучше. Они бы немного уступили, и все жили бы, и каждое здание было бы целым... Какую сделку мы можем заключить? Она разрушена. Люди мертвы. Страна в руинах", - утверждал Трамп.

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Он считает, что соглашение можно было заключить, но "Байден и Камала продолжают поставлять Зеленскому деньги и оружие".

В случае победы на выборах Камалы Харрис, добавил Трамп, "еще больше людей умрут и больше городов упадут".

Напоминаем, 25 сентября в штабе Трампа сообщили, что кандидат в президенты США от Республиканской партии не встретится на этой неделе с Зеленским.

Заявления Трампа о завершении войны в Украине

Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что завершить войну в Украине надо с помощью силы и мудрости.

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс озвучил вероятный "мирный план" Трампа. Так, план по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.

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В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал так называемый "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны, озвученный напарником республиканца Джей Ди Вэнсом, и не считает возможным достижение мира в Украине в случае его воплощения.

На дебатах с вице-президентом Камалой Харрис Трамп уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет прекратить войну", и утверждая, что реальные человеческие потери в ней якобы достигают миллионов.

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) США (26815) Трамп Дональд (5360)


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Топ комментарии
+79
Сам ти мертвий ...
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26.09.2024 09:46
+73
Пішов ти на куй старий вошивий дебіл
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26.09.2024 09:46
+70
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26.09.2024 09:48
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Ця стара руда ганчирка , трам ,такі рідкий падло
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26.09.2024 21:52 Ответить
- Знаєтє почєму я постоянно нєсу дічайший брєд ? Да потомушо у мєня в головє ползают во-от такіє таракани . !!
..
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26.09.2024 22:07 Ответить
Шось його поплавило
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26.09.2024 22:21 Ответить
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26.09.2024 22:56 Ответить
хай горить у пеклі
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26.09.2024 23:00 Ответить
Иди на куй ..трахнем их без тебя)
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26.09.2024 23:08 Ответить
Як би хотілося хоч на тиждень рудого чубатого самозакоханого папугу поселити десь в Херсоні, Харкові, Нікополі, Запоріжжі чи Сумах. Нехай би ця тварина відчула, що відчувають українці, "яких вже не існує".
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26.09.2024 23:55 Ответить
Не сказал он "украинский народ мертв", он сказал "люди погибли", имея ввиду сотни тысяч погибших солдат и гражданских. "Страна в руинах" - а что, весь Донбасс, Харьковская область и Запорожская с Херсонской это не Украина уже? Они не в руинах?
Не там копаете, уважаемые. Рыть нужно причину по которой этого самовлюбленного мудака понесло по кочкам. А причина в Киеве.
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27.09.2024 00:26 Ответить
Люди загинули тому що ***** напав. Цього ваш кацапський агент трумп не сказав. Ви американці ще хлебнете з ним горя по самі вінця. Запам'ятай цей пост.
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27.09.2024 08:28 Ответить
Якщо України нема то як вона може відмовитися від вступу а НАТО???
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27.09.2024 00:33 Ответить
А він ще Байдена називав старим маразматиком...
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27.09.2024 01:09 Ответить
Кнехт - Длб с большой буквы. Хотя оба такие.
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27.09.2024 07:28 Ответить
Ми почули тебе, Дональде.
Американці варті кращого.
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27.09.2024 08:31 Ответить
Бажаю американцям взяти до уваги наш прикрий досвiд, що до тупоi та наймерзеннiшоi в свiтi шлеперерiади, як такоi, ось уже на протязi декiлькох виборiв керманича. Не ведiться на курва-сани та кацерогенну iжу.
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27.09.2024 12:17 Ответить
https://www.facebook.com/dzolotukhin?locale=uk_UA Трамп звернувся до ***** по допомогу

Що ж, дуже шкода... Шкода, бо не зважаючи на те, що я розумію причини таких заяв Трампа про мертву Україну, ми все ж недопрацювали з представниками республіканської партії в США
Треба більше і, не залежно від результату виборів та потенційного згортання допомоги Україні, з республіканцями потрібно говорити й працювати. Однак на цей час навряд чи щось можна вже змінити. Трамп відстає від Гарріс за рейтингами й робить фол останньої надії, фактично, звертаючись до Путіна про допомогу!
Так-так... На вибори вже навряд чи можуть вплинути представники його ядерного електорату, перед якими він розпинається. Він би міг залучити на свою сторону більш поміркованих людей, і тих, хто втомився від влади демократів.
Але у своїй промові він звернувся до єдиної особи у світі, яка б могла повпливати на хід виборів в США - до Путіна. Трамп сигналізує Путіну: "Скоріше запускай свої ботоферми, щоб я виграв. І я подарую тобі Україну як приз". Тобто, Трамп обіцяє завершити війну угодою (про капітуляцію України) після виборів.
Однак, якби з Путіним можна було укласти угоду зараз " Путін йому перемогу - а він Путіну Україну " - така угода була б укладена без вагань.
Фактично, трампісти відкрито перейшли на бік ворога американського народу і світової демократії.
Нічого, переживемо

Дмитро Золотухін, ексзаступник міністра інформаційної політики України, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки
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27.09.2024 12:58 Ответить
https://tgstat.ru/channel/@nevzorovtv/21404 О.Невзоров :
Трамп перед рандеву з Зе заявив «нужно просто остановить войну».
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27.09.2024 17:22 Ответить
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