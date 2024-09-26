Украины больше нет, она почти вся разрушена. Ее народ мертв, - Трамп

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что украинский народ "мертв", а сама страна - "разрушена" и "в руинах".

Об этом он сказал на предвыборном митинге в Северной Каролине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Республиканец утверждал, что Украина должна была пойти на уступки российскому диктатору Владимиру Путину за несколько месяцев до полномасштабного вторжения.

"Страна в руинах"

В своей речи Трамп описал Украину как "страну в руинах", у которой "заканчиваются солдаты" и которая якобы "использует маленьких детей и стариков".

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"Они просто не знают, что делать, потому что Украины больше нет. Это больше не Украина, она почти вся уничтожена. Города и поселки не восстановить, и мертвых не вернуть. Погибли миллионы и миллионы людей", - заявил бывший американский лидер.

Трамп заявил, что на восстановление разрушенного в Украине уйдут "сотни лет", а затем отметил, что восстановить страну будет вообще невозможно: "Денег на ее восстановление не хватит, даже если весь мир соберется вместе".

Соглашение с Путиным

По мнению республиканца, даже "худшая сделка была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас".

Если бы они заключили плохую сделку, было бы намного лучше. Они бы немного уступили, и все жили бы, и каждое здание было бы целым... Какую сделку мы можем заключить? Она разрушена. Люди мертвы. Страна в руинах", - утверждал Трамп.

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Он считает, что соглашение можно было заключить, но "Байден и Камала продолжают поставлять Зеленскому деньги и оружие".

В случае победы на выборах Камалы Харрис, добавил Трамп, "еще больше людей умрут и больше городов упадут".

Напоминаем, 25 сентября в штабе Трампа сообщили, что кандидат в президенты США от Республиканской партии не встретится на этой неделе с Зеленским.

Заявления Трампа о завершении войны в Украине

Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что завершить войну в Украине надо с помощью силы и мудрости.

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс озвучил вероятный "мирный план" Трампа. Так, план по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.

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В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал так называемый "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны, озвученный напарником республиканца Джей Ди Вэнсом, и не считает возможным достижение мира в Украине в случае его воплощения.

На дебатах с вице-президентом Камалой Харрис Трамп уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет прекратить войну", и утверждая, что реальные человеческие потери в ней якобы достигают миллионов.