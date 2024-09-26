Украины больше нет, она почти вся разрушена. Ее народ мертв, - Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что украинский народ "мертв", а сама страна - "разрушена" и "в руинах".
Об этом он сказал на предвыборном митинге в Северной Каролине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.
Республиканец утверждал, что Украина должна была пойти на уступки российскому диктатору Владимиру Путину за несколько месяцев до полномасштабного вторжения.
"Страна в руинах"
В своей речи Трамп описал Украину как "страну в руинах", у которой "заканчиваются солдаты" и которая якобы "использует маленьких детей и стариков".
"Они просто не знают, что делать, потому что Украины больше нет. Это больше не Украина, она почти вся уничтожена. Города и поселки не восстановить, и мертвых не вернуть. Погибли миллионы и миллионы людей", - заявил бывший американский лидер.
Трамп заявил, что на восстановление разрушенного в Украине уйдут "сотни лет", а затем отметил, что восстановить страну будет вообще невозможно: "Денег на ее восстановление не хватит, даже если весь мир соберется вместе".
Соглашение с Путиным
По мнению республиканца, даже "худшая сделка была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас".
Если бы они заключили плохую сделку, было бы намного лучше. Они бы немного уступили, и все жили бы, и каждое здание было бы целым... Какую сделку мы можем заключить? Она разрушена. Люди мертвы. Страна в руинах", - утверждал Трамп.
Он считает, что соглашение можно было заключить, но "Байден и Камала продолжают поставлять Зеленскому деньги и оружие".
В случае победы на выборах Камалы Харрис, добавил Трамп, "еще больше людей умрут и больше городов упадут".
Напоминаем, 25 сентября в штабе Трампа сообщили, что кандидат в президенты США от Республиканской партии не встретится на этой неделе с Зеленским.
Заявления Трампа о завершении войны в Украине
Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что завершить войну в Украине надо с помощью силы и мудрости.
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс озвучил вероятный "мирный план" Трампа. Так, план по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.
В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал так называемый "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны, озвученный напарником республиканца Джей Ди Вэнсом, и не считает возможным достижение мира в Украине в случае его воплощения.
На дебатах с вице-президентом Камалой Харрис Трамп уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет прекратить войну", и утверждая, что реальные человеческие потери в ней якобы достигают миллионов.
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Не там копаете, уважаемые. Рыть нужно причину по которой этого самовлюбленного мудака понесло по кочкам. А причина в Киеве.
Американці варті кращого.
Що ж, дуже шкода... Шкода, бо не зважаючи на те, що я розумію причини таких заяв Трампа про мертву Україну, ми все ж недопрацювали з представниками республіканської партії в США
Треба більше і, не залежно від результату виборів та потенційного згортання допомоги Україні, з республіканцями потрібно говорити й працювати. Однак на цей час навряд чи щось можна вже змінити. Трамп відстає від Гарріс за рейтингами й робить фол останньої надії, фактично, звертаючись до Путіна про допомогу!
Так-так... На вибори вже навряд чи можуть вплинути представники його ядерного електорату, перед якими він розпинається. Він би міг залучити на свою сторону більш поміркованих людей, і тих, хто втомився від влади демократів.
Але у своїй промові він звернувся до єдиної особи у світі, яка б могла повпливати на хід виборів в США - до Путіна. Трамп сигналізує Путіну: "Скоріше запускай свої ботоферми, щоб я виграв. І я подарую тобі Україну як приз". Тобто, Трамп обіцяє завершити війну угодою (про капітуляцію України) після виборів.
Однак, якби з Путіним можна було укласти угоду зараз " Путін йому перемогу - а він Путіну Україну " - така угода була б укладена без вагань.
Фактично, трампісти відкрито перейшли на бік ворога американського народу і світової демократії.
Нічого, переживемо
Дмитро Золотухін, ексзаступник міністра інформаційної політики України, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки
Трамп перед рандеву з Зе заявив «нужно просто остановить войну».