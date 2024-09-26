Команды Зеленского и Трампа обсуждали возможность встречи в резиденции республиканца - Time

Команды президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа обсуждали возможность их встречи в резиденции республиканца в штате Флорида.

Об этом говорится в материале журналиста Саймона Шустера в издании Time, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам приближенных к Зеленскому чиновников, их команды обсуждали идею встречи в имении Трампа в Мар-а-Лаго, во Флориде.

Однако команда украинского лидера отвергла эту возможность, опасаясь, что это могли бы расценить как поддержку избирательной кампании Трампа.

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Вместо встречи в Мар-а-Лаго украинская сторона предложила более нейтральный вариант, например, на съемочной площадке американского телеканала. Один из украинских чиновников рассказал, что этот вариант еще обсуждался, когда Зеленский прибыл в США.

Однако планы сорвались после того, как Зеленский посетил оружейный завод в родном штате президента США Джо Байдена - Пенсильвании.

Осматривая предприятие вместе с губернатором штата, демократом Джошем Шапиро, Зеленский выразил благодарность всем американским рабочим, которые помогают производить оружие для Украины.

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Визит Зеленского в сопровождении демократов на завод в Пенсильвании якобы расстроил Трампа и его союзников, и их переговоры о возможной встрече с украинским президентом сорвались.

"Похоже, он обиделся", - сказал один из украинских чиновников о Трампе.

Несмотря на это украинская власть не оставляет попыток наладить контакт с 45-м президентом США.

"Конечно, мы слышим все это. Но мы все еще должны пытаться", - сказал Time чиновник из окружения Зеленского.

Неназванный чиновник добавил, что главная надежда заключается в том, что "взгляды Трампа на войну еще не окончательные", и "его непредсказуемый характер может оставить пространство для изменения позиции в пользу Украины".

Напомним, что накануне представитель предвыборной кампании Трампа заявил, что кандидат в президенты США не планирует встречаться на этой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится сейчас в Соединенных Штатах.

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