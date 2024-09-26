Команды Зеленского и Трампа обсуждали возможность встречи в резиденции республиканца - Time
Команды президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа обсуждали возможность их встречи в резиденции республиканца в штате Флорида.
Об этом говорится в материале журналиста Саймона Шустера в издании Time, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам приближенных к Зеленскому чиновников, их команды обсуждали идею встречи в имении Трампа в Мар-а-Лаго, во Флориде.
Однако команда украинского лидера отвергла эту возможность, опасаясь, что это могли бы расценить как поддержку избирательной кампании Трампа.
Вместо встречи в Мар-а-Лаго украинская сторона предложила более нейтральный вариант, например, на съемочной площадке американского телеканала. Один из украинских чиновников рассказал, что этот вариант еще обсуждался, когда Зеленский прибыл в США.
Однако планы сорвались после того, как Зеленский посетил оружейный завод в родном штате президента США Джо Байдена - Пенсильвании.
Осматривая предприятие вместе с губернатором штата, демократом Джошем Шапиро, Зеленский выразил благодарность всем американским рабочим, которые помогают производить оружие для Украины.
Визит Зеленского в сопровождении демократов на завод в Пенсильвании якобы расстроил Трампа и его союзников, и их переговоры о возможной встрече с украинским президентом сорвались.
"Похоже, он обиделся", - сказал один из украинских чиновников о Трампе.
Несмотря на это украинская власть не оставляет попыток наладить контакт с 45-м президентом США.
"Конечно, мы слышим все это. Но мы все еще должны пытаться", - сказал Time чиновник из окружения Зеленского.
Неназванный чиновник добавил, что главная надежда заключается в том, что "взгляды Трампа на войну еще не окончательные", и "его непредсказуемый характер может оставить пространство для изменения позиции в пользу Украины".
Напомним, что накануне представитель предвыборной кампании Трампа заявил, что кандидат в президенты США не планирует встречаться на этой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится сейчас в Соединенных Штатах.
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Трамп зовсім не знає історії і значення допомоги США для Союзу.
Aмериканський ленд-ліз озброїв СРСР проти фашизму.
22 150 самолетов (из них 5 тысяч истребителей P‑39 («Аэрокобра»). Всего произведено 9,5 тысячи, то есть в СССР поставлено больше половины. Это один из лучших истребителей Второй мировой войны. Покрышкин с 1943 года летал на «Аэрокобре»).
12 700 танков (в том числе 918 (отправлено 1084) средних пехотных танков армии Великобритании «Матильда II», 3664 (отправлено 4102) американских средних танков M4A2 «Шерман», 3332 (отправлено 3782 единицы или 46 % всех выпущенных) британских пехотных танков (из которых половина собрана в Канаде).
1800 самоходных орудий (на 30 ноября 1944 года)
7944 (по другим данным, 8218) зенитных орудий
4912 противотанковых орудий
135 000 пулеметов
12 997 пистолетов
3300 бронетранспортеров
5500 артиллерийских тягачей
8071 трактор
375 833 грузовика (на 1 мая 1945 года машины, полученные по ленд-лизу, составляли 32,8% автопарка Красной армии)
3 606 000 автопокрышек (по другим данным, 3 786 000) (43,1% от советского производства)
51 000 джипов
8000 тягачей
32 200 мотоциклов (по другим данным, 35 170) (в 1,2 раза больше советского производства мотоциклов)
472 000 000 снарядов
281 военный корабль
128 транспортных судов
3 ледокола
35 800 радиостанций
9351 радиостанция для истребителей
2 000 000 километров телефонного кабеля
2 500 000 телефонов
200 телефонных станций
445 (по другим данным, 348) локаторов
1981 паровоз (больше производства паровозов в СССР за 1941-1945 гг. в 2,4 раза)
66 дизель-электровозов (больше советского производства в 11 раз)
11 075 вагонов (в 10 раз больше советского производства 1942-1945 гг.)
622 100 тонн рельсов (56,5% от производства рельсов в СССР за 1941-1945 гг.)
2 100 000 тонн нефтепродуктов
628 400 тонн авиационного бензина +
732 300 тысяч тонн бензина светлых фракций (суммарные поставки авиабензина по ленд-лизу в 1,4 раза превышали советское производство)
1 200 000 тонн химических и взрывчатых веществ
127 000 тонн пороха
903 000 детонаторов
387 600 тысяч тонн меди (82,5% от советского производства меди во время войны)
328 100 тонн алюминия (в 1,25 раза больше производства советского алюминия)
2 800 000 тонн стали
38 100 металлорежущих станков
15 417 000 пар обуви
4 500 000 тонн продовольствия (по расчетам профессора М.Н.Супруна, пересчитавшего поставки продовольствия на калории, за счет зарубежного продовольствия можно было кормить 10-миллионную армию 1688 суток), в том числе:
49 490 тонн пшеницы
238 000 тонн мороженой говядины и свинины
624 000 тонн сахара
81 004 тонны сливочного масла
307 тонн шоколада
664 600 тонн мясных консервов (108% от общего производства консервов в СССР)
331 066 литров спирта
и 2 500 000 тонн других товаров.
Але як колишній викладач, я знаю, що навчити(просвітити) можливо лише того, хто хоче навчитися(просвітитися).
Лендліз для України також прийняли
Поставили правда 0$ по ньому
Навіть портнікова, якого тут згадують, звичайний "балабол"
"А американский Конгресс регулярно выделяет нам деньги, - продолжил мысль за своего коллегу Виталий Портников, а затем добавил: Как только Конгресс перестанет выделять деньги, сразу заработает ленд-лиз".
По факту коли Конгрес не виділив гроші, то лендліз не запрацював...
Проте можна порівняти лендліз для ссср, з теперішнім "лендлізом"
1800 самоходных орудий vs 273 всіх типів
4912 противотанковых орудий
3300 бронетранспортеров vs 800+ M113
472 000 000 снарядов vs 3 000 000+ 155mm
Трамп же нашу Бубу пустить по кругу з реднеками.
Цинічно згвалтує Нетряпку.
Опустить Нелоха. 😆
От зараз я розумію нащо взагалі потрібен Трамп.
Тільки спочатку спитають, коли ми повернемо борги.
А може і продати.
За той борг будь-хто з американських політиків тепер будь-кого з наших політиків може на прутні крутити у прямому етері вечірніх ТВ-шоу.
Не той випадок. І вагова категорія не та.
За ними вся міць американських корпорації, а за нами тільки голий зад, борщ та гарні пісні.
Він побудував на цьому обсиранні України передвиборчу програму.
Зараз він зустрінеться з ЗЄ, а завтра буде розповідати, наприклад, що ЗЄ заради грошей робив йому непристойні пропозиції.
П С. Правда ЗЄ теж всю кар'єру побудував на обсиранні України. Може вони і знайдуть спільну мову.
Якщо чесно - я в шоці від республіканців . ! Вибрати кандидатом в президенти від своєї партії найбільшого придурка , повного неадеквата і кінченого дегенерата . ! Та невже на всю республіканську партію не знайшлося достойнішої людини . !??
Ох обіженка. Просто привід знайшов. Якби хотів, то навпаки зустрівся би. Мовляв дивіться, не тільки демократи підтримують мир, але і ми теж. Він не тільки з демократами зустрічається. А так... вибрвав політику дружби з рашкою... Проти захисту світового порядку і демократії. Ну, подивимся як демократи його тепер на цьому питанні чмирити будуть і що з цього вийде...