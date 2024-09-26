Команди Зеленського і Трампа обговорювали можливість зустрічі у резиденції республіканця, - Time

Команди президента України Володимира Зеленського та кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа обговорювали можливість їхньої зустрічі в резиденції республіканця у штаті Флорида.

Про це йдеться у матеріалі журналіста Саймона Шустера у виданні Time, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами наближених до Зеленського посадовців, їхні команди обговорювали ідею зустрічі в маєтку Трампа в Мар-а-Лаго, у Флориді.

Однак команда українського лідера відкинула цю можливість, побоюючись, що це могли б розцінити як підтримку виборчої кампанії Трампа.

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Замість зустрічі в Мар-а-Лаго українська сторона запропонувала більш нейтральний варіант, наприклад, на знімальному майданчику американського телеканалу. Один із українських посадовців розповів, що цей варіант ще обговорювався, коли Зеленський прибув до США.

Проте плани зірвалися після того, як Зеленський відвідав збройовий завод у рідному штаті президента США Джо Байдена - Пенсильванії.

Оглядаючи підприємство разом з губернатором штату, демократом Джошем Шапіро, Зеленський висловив подяку всім американським робітникам, які допомагають виробляти зброю для України.

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Візит Зеленського у супроводі демократів на завод у Пенсильванії нібито засмутив Трампа і його союзників, і їхні переговори про можливу зустріч з українським президентом зірвалися.

"Схоже, він образився", - сказав один з українських чиновників про Трампа.

Попри це українська влада не полишає спроб налагодити контакт із 45-м президентом США.

"Звісно, ми чуємо все це. Але ми все ще повинні намагатися", - сказав Time посадовець з оточення Зеленського.

Неназваний посадовець додав, що головна надія полягає в тому, що "погляди Трампа на війну ще не остаточні", і "його непередбачуваний характер може залишити простір для зміни позиції на користь України".

Нагадаємо, що напередодні представник передвиборчої кампанії Трампа заявив, що кандидат у президенти США не планує зустрічатися цього тижня з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває наразі у Сполучених Штатах.

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