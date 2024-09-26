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Команди Зеленського і Трампа обговорювали можливість зустрічі у резиденції республіканця, - Time

Time про те, чому зустріч Зелленського і Трампа не відбулася

Команди президента України Володимира Зеленського та кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа обговорювали можливість їхньої зустрічі в резиденції республіканця у штаті Флорида.

Про це йдеться у матеріалі журналіста Саймона Шустера у виданні Time, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами наближених до Зеленського посадовців, їхні команди обговорювали ідею зустрічі в маєтку Трампа в Мар-а-Лаго, у Флориді.

Однак команда українського лідера відкинула цю можливість, побоюючись, що це могли б розцінити як підтримку виборчої кампанії Трампа.

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Замість зустрічі в Мар-а-Лаго українська сторона запропонувала більш нейтральний варіант, наприклад, на знімальному майданчику американського телеканалу. Один із українських посадовців розповів, що цей варіант ще обговорювався, коли Зеленський прибув до США.

Проте плани зірвалися після того, як Зеленський відвідав збройовий завод у рідному штаті президента США Джо Байдена - Пенсильванії. 

Оглядаючи підприємство разом з губернатором штату, демократом Джошем Шапіро, Зеленський висловив подяку всім американським робітникам, які допомагають виробляти зброю для України.

Читайте також: У Трампа кажуть, що зустріч із Зеленським цього тижня не запланована, - AP

Візит Зеленського у супроводі демократів на завод у Пенсильванії нібито засмутив Трампа і його союзників, і їхні переговори про можливу зустріч з українським президентом зірвалися.

"Схоже, він образився", - сказав один з українських чиновників про Трампа.

Попри це українська влада не полишає спроб налагодити контакт із 45-м президентом США.

"Звісно, ми чуємо все це. Але ми все ще повинні намагатися", - сказав Time посадовець з оточення Зеленського.

Неназваний посадовець додав, що головна надія полягає в тому, що "погляди Трампа на війну ще не остаточні", і "його непередбачуваний характер може залишити простір для зміни позиції на користь України".

Нагадаємо, що напередодні представник передвиборчої кампанії Трампа заявив, що кандидат у президенти США не планує зустрічатися цього тижня з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває наразі у Сполучених Штатах.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23954) США (23032) Трамп Дональд (5795)


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Топ коментарі
+8
Команди -це коли спортсмени, у них - щось між трупою і угрупуванням
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26.09.2024 21:00
+7
Господи яп ганьба- зелений клоун докерувався до того, що проситься до дому неадекватному пенсіонеру
показати весь коментар
26.09.2024 20:51
+5
Трамп нагадав про історичні успіхи російської армії. "Байден каже: "Ми не підемо, поки не переможемо". Але що станеться, якщо вони переможуть? Вони постійно цим займаються - ведуть війни. Як мені хтось недавно розповів, вони перемогли Гітлера, перемогли Наполеона. Вони борються. І це неприємно".

Трамп зовсім не знає історії і значення допомоги США для Союзу.

Aмериканський ленд-ліз озброїв СРСР проти фашизму.

22 150 самолетов (из них 5 тысяч истребителей P‑39 («Аэрокобра»). Всего произведено 9,5 тысячи, то есть в СССР поставлено больше половины. Это один из лучших истребителей Второй мировой войны. Покрышкин с 1943 года летал на «Аэрокобре»).

12 700 танков (в том числе 918 (отправлено 1084) средних пехотных танков армии Великобритании «Матильда II», 3664 (отправлено 4102) американских средних танков M4A2 «Шерман», 3332 (отправлено 3782 единицы или 46 % всех выпущенных) британских пехотных танков (из которых половина собрана в Канаде).

1800 самоходных орудий (на 30 ноября 1944 года)

7944 (по другим данным, 8218) зенитных орудий

4912 противотанковых орудий

135 000 пулеметов

12 997 пистолетов

3300 бронетранспортеров

5500 артиллерийских тягачей

8071 трактор

375 833 грузовика (на 1 мая 1945 года машины, полученные по ленд-лизу, составляли 32,8% автопарка Красной армии)

3 606 000 автопокрышек (по другим данным, 3 786 000) (43,1% от советского производства)

51 000 джипов

8000 тягачей

32 200 мотоциклов (по другим данным, 35 170) (в 1,2 раза больше советского производства мотоциклов)

472 000 000 снарядов

281 военный корабль

128 транспортных судов

3 ледокола

35 800 радиостанций

9351 радиостанция для истребителей

2 000 000 километров телефонного кабеля

2 500 000 телефонов

200 телефонных станций

445 (по другим данным, 348) локаторов

1981 паровоз (больше производства паровозов в СССР за 1941-1945 гг. в 2,4 раза)

66 дизель-электровозов (больше советского производства в 11 раз)

11 075 вагонов (в 10 раз больше советского производства 1942-1945 гг.)

622 100 тонн рельсов (56,5% от производства рельсов в СССР за 1941-1945 гг.)

2 100 000 тонн нефтепродуктов

628 400 тонн авиационного бензина +

732 300 тысяч тонн бензина светлых фракций (суммарные поставки авиабензина по ленд-лизу в 1,4 раза превышали советское производство)

1 200 000 тонн химических и взрывчатых веществ

127 000 тонн пороха

903 000 детонаторов

387 600 тысяч тонн меди (82,5% от советского производства меди во время войны)

328 100 тонн алюминия (в 1,25 раза больше производства советского алюминия)

2 800 000 тонн стали

38 100 металлорежущих станков

15 417 000 пар обуви

4 500 000 тонн продовольствия (по расчетам профессора М.Н.Супруна, пересчитавшего поставки продовольствия на калории, за счет зарубежного продовольствия можно было кормить 10-миллионную армию 1688 суток), в том числе:

49 490 тонн пшеницы
238 000 тонн мороженой говядины и свинины
624 000 тонн сахара
81 004 тонны сливочного масла
307 тонн шоколада
664 600 тонн мясных консервов (108% от общего производства консервов в СССР)
331 066 литров спирта

и 2 500 000 тонн других товаров.
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26.09.2024 20:59
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Господи яп ганьба- зелений клоун докерувався до того, що проситься до дому неадекватному пенсіонеру
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26.09.2024 20:51 Відповісти
навпаки, це його туди Рудий запрошував, а зелені відмовились. Найкращим варіантом могла би бути зустріч із респами на військовому заводі, який належить комусь із впливових республіканців. Це взагалі було би чесно і рівновіддалено від партій.
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26.09.2024 21:04 Відповісти
та він текст читає як би той на івріті написаний, з права на ліво але ж що з тими хто йому лайкнув, не осягнувши сенс написаного в статті?
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26.09.2024 22:46 Відповісти
там просто зелень в очах. і неважливо в якому контексті. )
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26.09.2024 22:51 Відповісти
я не згоден, дурість кольору немає...якщо вона не в політиці, звісно
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26.09.2024 22:53 Відповісти
та тут і малася на увазі політика, тобто влада зелена. )
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26.09.2024 23:05 Відповісти
перш ніж накидати на Зєлю подивіться сьогоднішнього Портнікова...
https://www.youtube.com/watch?v=6aOSi7PwUWU
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26.09.2024 20:53 Відповісти
Портніков, після Шевченківської премії, уже не той.
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26.09.2024 21:42 Відповісти
дайте будь ласка пруф на Ваш ресурс, щоб я, для об'єктивного висновку, міг вас порівняти
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26.09.2024 22:44 Відповісти
Трамп нагадав про історичні успіхи російської армії. "Байден каже: "Ми не підемо, поки не переможемо". Але що станеться, якщо вони переможуть? Вони постійно цим займаються - ведуть війни. Як мені хтось недавно розповів, вони перемогли Гітлера, перемогли Наполеона. Вони борються. І це неприємно".

Трамп зовсім не знає історії і значення допомоги США для Союзу.

Aмериканський ленд-ліз озброїв СРСР проти фашизму.

22 150 самолетов (из них 5 тысяч истребителей P‑39 («Аэрокобра»). Всего произведено 9,5 тысячи, то есть в СССР поставлено больше половины. Это один из лучших истребителей Второй мировой войны. Покрышкин с 1943 года летал на «Аэрокобре»).

12 700 танков (в том числе 918 (отправлено 1084) средних пехотных танков армии Великобритании «Матильда II», 3664 (отправлено 4102) американских средних танков M4A2 «Шерман», 3332 (отправлено 3782 единицы или 46 % всех выпущенных) британских пехотных танков (из которых половина собрана в Канаде).

1800 самоходных орудий (на 30 ноября 1944 года)

7944 (по другим данным, 8218) зенитных орудий

4912 противотанковых орудий

135 000 пулеметов

12 997 пистолетов

3300 бронетранспортеров

5500 артиллерийских тягачей

8071 трактор

375 833 грузовика (на 1 мая 1945 года машины, полученные по ленд-лизу, составляли 32,8% автопарка Красной армии)

3 606 000 автопокрышек (по другим данным, 3 786 000) (43,1% от советского производства)

51 000 джипов

8000 тягачей

32 200 мотоциклов (по другим данным, 35 170) (в 1,2 раза больше советского производства мотоциклов)

472 000 000 снарядов

281 военный корабль

128 транспортных судов

3 ледокола

35 800 радиостанций

9351 радиостанция для истребителей

2 000 000 километров телефонного кабеля

2 500 000 телефонов

200 телефонных станций

445 (по другим данным, 348) локаторов

1981 паровоз (больше производства паровозов в СССР за 1941-1945 гг. в 2,4 раза)

66 дизель-электровозов (больше советского производства в 11 раз)

11 075 вагонов (в 10 раз больше советского производства 1942-1945 гг.)

622 100 тонн рельсов (56,5% от производства рельсов в СССР за 1941-1945 гг.)

2 100 000 тонн нефтепродуктов

628 400 тонн авиационного бензина +

732 300 тысяч тонн бензина светлых фракций (суммарные поставки авиабензина по ленд-лизу в 1,4 раза превышали советское производство)

1 200 000 тонн химических и взрывчатых веществ

127 000 тонн пороха

903 000 детонаторов

387 600 тысяч тонн меди (82,5% от советского производства меди во время войны)

328 100 тонн алюминия (в 1,25 раза больше производства советского алюминия)

2 800 000 тонн стали

38 100 металлорежущих станков

15 417 000 пар обуви

4 500 000 тонн продовольствия (по расчетам профессора М.Н.Супруна, пересчитавшего поставки продовольствия на калории, за счет зарубежного продовольствия можно было кормить 10-миллионную армию 1688 суток), в том числе:

49 490 тонн пшеницы
238 000 тонн мороженой говядины и свинины
624 000 тонн сахара
81 004 тонны сливочного масла
307 тонн шоколада
664 600 тонн мясных консервов (108% от общего производства консервов в СССР)
331 066 литров спирта

и 2 500 000 тонн других товаров.
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26.09.2024 20:59 Відповісти
15 млн пар взуття, 1000 тепловозів,400 000 автомобілів. А потім Сталін з Молотовим дулі крутили -без вас справились.
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26.09.2024 21:08 Відповісти
Український неук повинен навчити(просвітити) американського неука.
Але як колишній викладач, я знаю, що навчити(просвітити) можливо лише того, хто хоче навчитися(просвітитися).
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26.09.2024 21:31 Відповісти
При владі Байден+Камала
Лендліз для України також прийняли
Поставили правда 0$ по ньому

Навіть портнікова, якого тут згадують, звичайний "балабол"
"А американский Конгресс регулярно выделяет нам деньги, - продолжил мысль за своего коллегу Виталий Портников, а затем добавил: Как только Конгресс перестанет выделять деньги, сразу заработает ленд-лиз".
По факту коли Конгрес не виділив гроші, то лендліз не запрацював...

Проте можна порівняти лендліз для ссср, з теперішнім "лендлізом"

1800 самоходных орудий vs 273 всіх типів
4912 противотанковых орудий
3300 бронетранспортеров vs 800+ M113
472 000 000 снарядов vs 3 000 000+ 155mm
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26.09.2024 22:03 Відповісти
При всьому негативному ставленні до Зєлєнського, як до містечкового жлоба, якого Бєня впарив нашому дурному народу, цей крок, автор якого - не Зєля, а хтось розумніший, я схвалюю. В нашій ситуації потрібно "стукати в усі двері". Інша справа - що Трамп повів себе як дурник - відмовився зустрічатися з Зєлєю, а потім ображається на відповідне ставлення. Обидва - клоуни.
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26.09.2024 20:59 Відповісти
Команди -це коли спортсмени, у них - щось між трупою і угрупуванням
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26.09.2024 21:00 Відповісти
Та уся команда це дерьмак з неструженими олівцями ...
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26.09.2024 21:41 Відповісти
Бляха...
Трамп же нашу Бубу пустить по кругу з реднеками.
Цинічно згвалтує Нетряпку.
Опустить Нелоха. 😆

От зараз я розумію нащо взагалі потрібен Трамп.
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26.09.2024 21:01 Відповісти
якщо ви справді так думаєте, то тоді не факт, шо розумієте.
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26.09.2024 21:06 Відповісти
После того как Трамп вытер ноги об Украину с ним вообще встречаться нету смысла. А вот с республиканцами нужно быть поближе.
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26.09.2024 21:08 Відповісти
Так нещастя ж у тому, що республіканці різні. Одні - розумні, реальні політики, а інші - клієнти Трампа. Такі самі, як клієнти "Зєлі? Бєні? Єрмака?" - так звані Слуги Народу.
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26.09.2024 21:14 Відповісти
На жаль, зараз майже всіх розумних реальних політиків клієнти Трампа вичавили із своєї партії. Яка на сьогодні перетворилася з нормальної шановної партії у секту. І якщо, не дай бог, Трамп таки потрапить у Білий Дім, поруч з ним розумних та реальних не буде. А будуть тільки віддані пси, що будуть дивиться хазяїну в очи та виконувати усі його забаганки. І це страшно, бо рудий чорт нічого не розуміє ані у політиці, ані у економіці. Ті 4 роки, що він пропанував, були страшними для США, а наступні (і далеко не чотири, бо він сам заявив, що на цьому вибори закінчаться, і прийде король Донні і династія Трампів) будуть набагато гіршими.
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27.09.2024 08:58 Відповісти
Нехай віддають нашу ядерну зброю
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26.09.2024 21:16 Відповісти
Ага. Неодмінно. 😁
Тільки спочатку спитають, коли ми повернемо борги.
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26.09.2024 21:21 Відповісти
Схоже,що КГБ завербувало Трампушку ще в часи СССР. Дивно,чому Зюзя так настирливо лізе до Донні,може відчуває рідну душу по КГБ-ФСБ? А може тому,що зять і донька рудого Донні теж юдеї?
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26.09.2024 21:18 Відповісти
Абсолютно згоден, і треба більше журнашлюх зібрати, щоб усі почули, як прострочений відсилає на *** того афериста.
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26.09.2024 21:20 Відповісти
Той аферист може купити простроченого з потрохами.
А може і продати.
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26.09.2024 21:23 Відповісти
Не певен.
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26.09.2024 21:27 Відповісти
А, якщо порахувати все, що США вже ввалили в Україну?

За той борг будь-хто з американських політиків тепер будь-кого з наших політиків може на прутні крутити у прямому етері вечірніх ТВ-шоу.
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26.09.2024 21:43 Відповісти
Гроші - порох, намалюють ще. А, кацапню чпокнути - Слава у віках.
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26.09.2024 21:49 Відповісти
Так вважають ті, хто великі гроші тільки у кіно бачив.

Не той випадок. І вагова категорія не та.
За ними вся міць американських корпорації, а за нами тільки голий зад, борщ та гарні пісні.
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26.09.2024 21:53 Відповісти
Насправді, за ті витвори малярства, мало що можна придбати. Не можна придбати Бога, або Діву Марію, наприклад. Навіть, здоров'я пересічному жебракові вони не додадуть.
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26.09.2024 22:01 Відповісти
Ага. То ракушками та брящкальцями пенсії плати.
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26.09.2024 22:19 Відповісти
Я, ж, не кабмін, звернись до кабміну з рацухою. Хочеш, до московського.? Відпишеш результат.
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26.09.2024 22:35 Відповісти
а смисл? якщо трамп вже так відверто обсирає Україну? і практично став ворогом, як і путін.
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26.09.2024 21:29 Відповісти
Так він не просто обсирає.
Він побудував на цьому обсиранні України передвиборчу програму.
Зараз він зустрінеться з ЗЄ, а завтра буде розповідати, наприклад, що ЗЄ заради грошей робив йому непристойні пропозиції.

П С. Правда ЗЄ теж всю кар'єру побудував на обсиранні України. Може вони і знайдуть спільну мову.
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26.09.2024 21:49 Відповісти
посрався з республіканцями, тепер ще й посратися з демократами запланував. чудо, а не преЗЕдент. Трамп звісно ж його одразу обсере після зустрічі.
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27.09.2024 10:15 Відповісти
Ну шапіто дає! Ніби не знали, що Рижий не приймає вассалів ніде крім Мараларго. Змістовніше було б зустрітись в гнізді кукушки, Рижий навіть без проб зіграє краще за Ніколсона. Ну і дупу Рижого краще цілувати там, бо всі свої, целовальники х.....
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26.09.2024 21:32 Відповісти
После того как Зеленский в экспресс-режиме нассал им штаны, причем несколько раз, это вряд ли возможно.
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26.09.2024 21:45 Відповісти
Ще одне мурло видає з себе сЦаря невєбенного . ! Ти ба яка гнида , їдьте до нього відітє лі -в його палати на зустріч , кланяйтесь в ноги *** . Та хто ти таке , лайно собаче ? Ти ще навіть не президент США . Ще спробуй ним стати .
Якщо чесно - я в шоці від республіканців . ! Вибрати кандидатом в президенти від своєї партії найбільшого придурка , повного неадеквата і кінченого дегенерата . ! Та невже на всю республіканську партію не знайшлося достойнішої людини . !??
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26.09.2024 21:53 Відповісти
"трамбон" такий самий образливий,як "зелідор".котрий ображається на українських патріотів .сажає їх .переслідує.але ніколи не ображається на рашистську агентуру ,котра обсіла його,як базарну собаку воші...
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26.09.2024 22:03 Відповісти
Візит Зеленського у супроводі демократів на завод у Пенсильванії нібито засмутив Трампа і його союзників, і їхні переговори про можливу зустріч з українським президентом зірвалися.

 Ох обіженка. Просто привід знайшов. Якби хотів, то навпаки зустрівся би. Мовляв дивіться, не тільки демократи підтримують мир, але і ми теж. Він не тільки з демократами зустрічається. А так... вибрвав політику дружби з рашкою... Проти захисту світового порядку і демократії. Ну, подивимся як демократи його тепер на цьому питанні чмирити будуть і що з цього вийде...
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26.09.2024 22:23 Відповісти
 
 