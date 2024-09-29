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Трамп предоставил мне четкую информацию, что будет поддерживать Украину, если победит на выборах, - Зеленский

Зеленський каже, що Трамп підтримуватиме Україну в разі перемоги на виборах

Президент Владимир Зеленский сказал, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече 27 сентября дал "четкую информацию", что будет поддерживать Украину в случае победы на выборах.

Об этом украинский лидер сказал в интервью американскому телеканалу Fox News после встречи с Трампом, сообщает Цензор.НЕТ.

Я не знаю, что произойдет после выборов в США и кто будет президентом... Но Трамп предоставил мне очень четкую информацию, что он будет на нашей стороне и будет поддерживать Украину", - заявил Зеленский.

Журналист также попросил президента Украины прокомментировать свои предыдущие заявления в издании New Yorker о том, что Трамп "на самом деле не знает, как остановить войну, даже если он думает, что знает".

"Я сказал, что считаю, что мы понимаем гораздо лучше всех, включая Дональда Трампа, что происходит в Украине и как это остановить. Это трудно понять", - ответил Зеленский.

Напомним, что 27 сентября Зеленский встретился с Трампом.

После встречи политики сделали ряд заявлений. В частности, экс-президент США заявил, что имеет общую точку зрения с президентом Зеленским о необходимости завершить войну в Украине и выразил уверенность, что сможет достичь справедливого соглашения между Украиной и Россией.

Также читайте: Трамп по приглашению Зеленского пообещал посетить Украину: "Обязательно. Это прекрасная страна"

Автор: 

Зеленский Владимир (20500) поддержка (683) Трамп Дональд (5386)


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Топ комментарии
+19
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29.09.2024 00:40
+18
Хтось розуміє навіщо воно бреше?

Трамп вже робив після зустрічі з ЗЄ заяви. І вони ну ніфіга не на користь України.

Чи це розраховано дійсно на селюків, які дивляться тільки телевізор та відосики ЗЄ?
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29.09.2024 00:09
+17
в очі 2
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29.09.2024 00:06
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в очі 2
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29.09.2024 00:06 Ответить
Мені здаєтся шо все простіше. Або Додік передав Пісюаністу маляву від ***..ла, або Пісюаніст передав Додіку маляву для ***..ла. Не особисто а за допомогою Козиря-дЕрьмака.
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29.09.2024 06:40 Ответить
" Не вірте данайцям , що дари приносять.."" Казав пан кожух дам, та слово його тепле " Говорили балакали, сіли та й заплакали....""Трамп президент це напевно нещастя як для України, так і для всього цивілізованого Світу!??
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29.09.2024 08:36 Ответить
венса у футболці із серпом-молотом буде у кладовці зачинять?
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29.09.2024 00:06 Ответить
Потужно *******!!! Два чобота пара!
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29.09.2024 00:07 Ответить
На шашлики, це вже ми всі чули.
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29.09.2024 00:07 Ответить
одному казлу вже зазирнув в очі - зазирні і другому,,,
зарікалась свиня гімна не їсти та і знову обіжралася...
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29.09.2024 00:09 Ответить
Хтось розуміє навіщо воно бреше?

Трамп вже робив після зустрічі з ЗЄ заяви. І вони ну ніфіга не на користь України.

Чи це розраховано дійсно на селюків, які дивляться тільки телевізор та відосики ЗЄ?
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29.09.2024 00:09 Ответить
Ок. Реднеки. 😁
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29.09.2024 02:33 Ответить
Молодь шариться всюди, не обмежуючися одним нудним каналом. Молодь активно спілкується у соцмережах і в реалі.

Якщо таке може зайти молоді, то у нас вона якась дуже обмежена.
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29.09.2024 09:04 Ответить
В 2019 "зайшло"
(вказано було, що більше всього тоді "зайшло", мололоді, вік який там 18-29 років, зараз, це 23-34 роки)
через те, що було проведено звичне
(формат такий як в вечірньому кварталі, або в серіалах кварталу, які значна частина суспільства, таки дивилась.)
шоу, на державному рівні, бо більшість ЗМІ тоді просувало те передвиборче шоу, в якому було мало про конкретику, багато про популістичне "оберіть, все зразу буде".

"Молодь шариться всюди, не обмежуючися одним нудним каналом. Молодь активно спілкується у соцмережах і в реалі."
====
Головне щоб був відповідний "контент" для спілкування про щось, а якщо щось "взагалі по загалях", з "розмитою ідентичністю"

(те саме скорочення годин по історії, а сам предмет історії робиться необов'язковим, ось наприклад думки про рішення, зробити необов'язковим в мультипредметному тесті в 2023 році https://youtu.be/2GUESkFJsSo?si=8qJN1O1ShicUHEhH , також ініціативи вже 2024 року, по темі об'єднання "Історії України", і "Всесвітньої історії", в один предмет (тобто по суті "розмити" уявлення про свою країну, за рахунок скорочення часу, на викоадання історії саме про країну в якій дитина навчається .) .)

, то тоді московитам, за допомогою московитської брехливої пропаганди, буде набагато легше "впарювали" свою брехню, про ті чи інші історичні події
(що є базою, для подальшої пропаганди московії, направленої на злам спротиву України проти агресії окупанта-вбивці московії)
, за рахунок необізнаності людей з "розмитою ідентичністю"
(незнанням реальної історії, осннованої на історичних фактах, а не на безсоромній вигаданій бездоказовій брехні окупанта-вбивці московії, яка
(брехня московитів)
вже дуже велику кількість раз спростовувалась, але ж не всі перепровіряють, і таким чином, у більшої частини громадян, будуть ходити наративи московитської брехливої пропаганди, тобто, такими кроками, створенням по суті "розмитої ідентичності", відкриваються "ворота", для московитської пропаганди, яка в першу чергу направлена, на злам спротиву України, проти агресії окупанта-вбивці московії.)

, у відповідному питанні.
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29.09.2024 17:40 Ответить
3устріч із Трампом - нехай і неофіційна, але не менш важлива частина плану Зеленського.

Від президентства Гарріс Київ чекає продовження поставок зброї, а Трамп натякає на їхнє припинення.

Навіть якщо Трамп не стане президентом, Україні потрібна підтримка республіканців у Конгресі для ухвалення нових пакетів допомоги.

Блокування може повторитися.
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29.09.2024 00:11 Ответить
Незадовго до візиту в США, Зеленський заявив журналу New Yorker, що вважає, що Трамп "насправді не знає, як зупинити війну".
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29.09.2024 00:14 Ответить
Oстаннім часом Трамп та обраний ним на посаду віцепрезидента Джей Ді Венс роблять відірвані від реальності заяви щодо України, використовуючи недостовірну інформацію, щоб обґрунтувати свою позицію щодо необхідності припинити підтримку України.

При цьому вони бачать, що Демократична партія робить ставку на перемогу України, і хочуть грати на цьому протистоянні.
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29.09.2024 00:23 Ответить
Зустріч важлива і щоб уникнути скандалу посеред президентської гонки . Україна осторонь від виборів у США.
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29.09.2024 00:15 Ответить
якщо трамп не стане президентом, у республіканців пройде переформатування і трампістів сильно утиснуть.
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29.09.2024 14:40 Ответить
Ага. Он тебя поддержит под руки когда ***** будет трахать
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29.09.2024 00:11 Ответить
Доречі, позаду, як завжди стоїть начальник зеленої балонки.
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29.09.2024 00:12 Ответить
сексуально збочені мрійники
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29.09.2024 00:21 Ответить
дивлячиcь на циx вирожденців починаєш розуміти мотивацію носіїв форми Hugo Boss
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29.09.2024 00:30 Ответить
Воно не збочене. Воно просто показало, що крім язика, воно більше нічим не працює, все решта - холостий хід. Зубга паста йому не допоможе.
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29.09.2024 01:19 Ответить
"Надав дуже чітку інформацію"?
Що це за оберти такі? Це Трамп з майбутнього надав ту інформацію?
Невже не можна просто сказати: "Трамп пообіцяв"?
І навіщо про це патякати?
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29.09.2024 00:12 Ответить
Дональд Трамп дав "чітку інформацію", що підтримуватиме Україну.

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29.09.2024 00:17 Ответить
Дональд Трамп зробив кілька заяв, попереджаючи про те, що військова допомога Україні може призвести до подальшого глобального конфлікту. Під час своєї кампанії він критикував постійну підтримку України та припускав, що наполягання щодо військової допомоги може перерости у світову війну. Трамп часто натякав, що переговори про врегулювання конфлікту були б кращим підходом, стверджуючи, що подальше залучення США, зокрема з військовою допомогою, може втягнути Америку в ширші конфлікти, включаючи потенційну світову війну

Він також заявив, що під його керівництвом Росія взагалі б не вторглася в Україну, і висловив скептицизм щодо підтримки Києва адміністрацією Байдена. Позиція Трампа полягала в тому, що дипломатія, навіть передбачаючи поступки з боку України, дозволила б уникнути руйнівної війни, яка зараз триває, а не покладатися на військові рішення, які можуть загрожувати втягненням Америки у більший конфлікт.

Ці заяви відображають послідовну позицію Трампа щодо бажання зменшити участь США в Україні, але вони також були частиною ширшої моделі, де він припускає, що військова допомога Україні може погіршити глобальну напруженість.
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29.09.2024 00:17 Ответить
ТРАМП ПРИВЫК И КЛАНЯТЬСЯ И НАЙОБВАТЬ !)
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29.09.2024 00:18 Ответить
боротьба була рівна - боролись два гімна...
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29.09.2024 00:20 Ответить
Лошару розвели черговий раз
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29.09.2024 00:20 Ответить
"Я не лох!" - вигукує тільки ЛОХ!
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29.09.2024 00:20 Ответить
Все точно. Бубон віз два плани. Один під назвою ДАЙ для Байдена, другий НППС для другана Х..... Рудого Донні. І Донні погодився допомогати Бубону в надапростоперестатьстрелять (НППС). А мета у Козиря була проста - дати Рудому Донні козирі в передвиборчій кампанії.
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29.09.2024 00:21 Ответить
ПОКАЖИ ХОТЬ РАСПИСКУ !)
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29.09.2024 00:25 Ответить
И БЕЗ ПИАНИНО !)
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29.09.2024 00:27 Ответить
Діагноз: Розумово-непридатний для будь-якої діяльності.
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29.09.2024 00:31 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/nadezhda-na-podderzhku-ssha/ Олег Пономарь (розставлені смайлики - мої, - А.М):
Это так неприятно - потерять поддержку трампистов. Прямо кошмар.
Правда, у нас этой поддержки никогда и не было. Грубая группировка во главе с Джей Ди Вэнсом и Марджори Тейлор Грин мешала бюджету помощи Украине, как могла, и распространяла дезинформацию про нашу страну, превосходя Соловьева и Симоньян. А теперь мы потеряли их "поддержку". Жуть. Я расстроен так же, как спрингфилдские гаитяне, потерявшие поддержку Трампа из-за мифов.
Если серьезно, поддержка в Конгрессе у нас была полуторапартийной - демократы и вменяемые республиканцы. С радикалами как-то не сложилось.
5 ноября будет переизбрана треть Сената и вся Палата представителей. Новый состав начнет работу в январе 2025. В Сенате большинство будет у республиканцев, а в Палате - неясно. Вероятно, обе палаты будут за республиканцами. Но все будет зависеть от того, сохранят ли радикалы свое влияние на Конгресс. В случае избрания Трампа, сохранят и увеличат. В случае его поражения, пока неясно.
Поэтому принятие нового бюджета помощи Украине под вопросом. Этот состав Конгресса, погруженный в предвыборную борьбу, не будет думать об этом, а что сделает новый - загадка.

Так что цените существующую помощь США. В будущем она может исчезнуть.
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29.09.2024 00:33 Ответить
Якби Зєлєнскій був америкагцем, то очевидно, що голосував би за популіста Трампа, якби був простим виборцем в Україні, то голосував би за себе, Зєлєнского. Чому? Бо він ведеться на брехню і популізм, оскільки не володіє критичним мисленням і необхідними для критичного мислення знаннями. Саме такі люди є публікою кашпіровських, чумаків, джун, кривоногових з їхніми маріями деві христос, сандеями аделаджами і навіть мандрівними циганськими гадалками. Це інфантильні дорослі діти, не готові до будь-якої відповідальності за власний вибір і власні дії.
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29.09.2024 00:37 Ответить
Навіть важко уявити що було б,
якби на його місці був якийсь дурачок.
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29.09.2024 00:37 Ответить
👍
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29.09.2024 00:41 Ответить
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29.09.2024 00:40 Ответить
кращій тільки чорний квадрат - там стільки смисла...
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29.09.2024 00:53 Ответить
Трамп або припинить поставки, або дасть томагавки. Гарріс і далі буде цідити по крапельці. Або жахливий кінець, або жах без кінця. Доцарювались, що виживання залежить від когось десь там за океаном.
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29.09.2024 00:46 Ответить
трамп програє і перше шо він зробить - обвинуватить всіх, брехати буде до запоморочя...
і їбануті реднекі знову підуть на Білий Дом.
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29.09.2024 01:12 Ответить
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29.09.2024 00:56 Ответить
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29.09.2024 01:04 Ответить
Я не офіс президента, але моя йому порада просто завалити клюв, якраз той момент коли треба заткнутися. Я розумію, що для медійної персони це важко, але заткнись. Йде президентська гонка в США, брудна і безжальна, от тільки твого псюрніка там і не хватало. Трамп взагалі міняє вислови кожну мілісікунду, тому заткнись, бо наробиш лиха
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29.09.2024 01:05 Ответить
та, ****, наробив вже...
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29.09.2024 01:41 Ответить
Зєлєнскій дискредитований повною некомпетентністю в розвитку власних можливостей України для захисту та безкарною корупцією.
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29.09.2024 01:32 Ответить
Анекдот - У ранці, просипаючись і одній кроваттці, жінка каже - Милий, ти ж на мені обіцяв одружитись. Чоловік відповідає - Та чого я тіки на тобі не обіцяв.
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29.09.2024 01:44 Ответить
гра в дипломатію---лизати один одному зади
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29.09.2024 02:32 Ответить
Ось тіки я не зрозумів,навіщо брехати.Ті,хто розуміє те що собою представляє трамп і його кодла знають що чекає Україну у разі повторного обрання його презідентом.Іншим-"какая разніца" ,"лиш бы небыло войны","мир любой циной".Тіки ціна може бути для них-життя.
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29.09.2024 06:02 Ответить
Трамп надав мені чітку інформацію,... Джерело:
Яке їхало, таке здибало. Чмо тупориле...
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29.09.2024 08:06 Ответить
обещать не значить жениться
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29.09.2024 08:25 Ответить
трамп сказав своім помічникам або ми виграємо вибори або вона . камала . мене посадить у дональда куча кримінальних справ незакритих --- навіть януковощ був розумніший всі справи скасував
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29.09.2024 08:53 Ответить
Два специ розмовного жанру , не більше .
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29.09.2024 09:02 Ответить
Артисти, клоуни!
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29.09.2024 21:58 Ответить
Трамп підтримуватиме Україну за горло.
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29.09.2024 09:48 Ответить
Не слушай тех, кто много обещают,

Они обычно ничего не выполняют.

Омар Хайяма.
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29.09.2024 11:00 Ответить
Розуміє він,пл.....дьь!!!!!
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29.09.2024 14:18 Ответить
Йди нахер разом з ним!
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29.09.2024 21:56 Ответить
 
 