Трамп предоставил мне четкую информацию, что будет поддерживать Украину, если победит на выборах, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече 27 сентября дал "четкую информацию", что будет поддерживать Украину в случае победы на выборах.

Об этом украинский лидер сказал в интервью американскому телеканалу Fox News после встречи с Трампом, сообщает Цензор.НЕТ.

Я не знаю, что произойдет после выборов в США и кто будет президентом... Но Трамп предоставил мне очень четкую информацию, что он будет на нашей стороне и будет поддерживать Украину", - заявил Зеленский.

Журналист также попросил президента Украины прокомментировать свои предыдущие заявления в издании New Yorker о том, что Трамп "на самом деле не знает, как остановить войну, даже если он думает, что знает".

"Я сказал, что считаю, что мы понимаем гораздо лучше всех, включая Дональда Трампа, что происходит в Украине и как это остановить. Это трудно понять", - ответил Зеленский.

Напомним, что 27 сентября Зеленский встретился с Трампом.

После встречи политики сделали ряд заявлений. В частности, экс-президент США заявил, что имеет общую точку зрения с президентом Зеленским о необходимости завершить войну в Украине и выразил уверенность, что сможет достичь справедливого соглашения между Украиной и Россией.

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